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ISRO की NavIC सिस्टम को झटका, सैटेलाइट फेल होने से स्वदेशी नेविगेशन सर्विस पर पड़ा असर

IRNSS-1F का एटॉमिक क्लॉक फेल होने से भारत का NavIC नेविगेशन सिस्टम प्रभावित हुआ. अब केवल तीन सैटेलाइट एक्टिव बचे हैं.

NavIC satellite NVS-02 loading to Comprehensive Assembly and Test Thermo-Vacuum chamber (CATVAC) for thermovac Test
नविक सैटेलाइट NVS-02 को थर्मोवैक टेस्ट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव असेंबली एंड टेस्ट थर्मो-वैक्यूम चैंबर (CATVAC) में लोड किया जा रहा है. (File Photo: ISRO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : March 14, 2026 at 3:40 PM IST

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हैदराबाद: भारत की स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम NavIC (नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन) को बड़ा झटका लगा है. सिस्टम के एक अहम सैटेलाइट के फेल होने के बाद फिलहाल इस सर्विस को बंद करने जैसी स्थिति आ गई है. NavIC को ठीक से काम करने के लिए कम से कम चार पूरी तरह से एक्टिव सैटेलाइट की जरूरत होती है, लेकिन अब सिर्फ तीन ही सैटेलाइट काम कर रहे हैं.

दरअसल, NavIC सिस्टम का हिस्सा रहे सैटेलाइट IRNSS-1F का ऑनबोर्ड एटॉमिक क्लॉक 13 मार्च 2026 को काम करना बंद कर गया. यह क्लॉक सैटेलाइट की सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी होती है, जिसकी मदद से सटीक लोकेशन और समय की जानकारी दी जाती है. इस क्लॉक के बंद होते ही यह सैटेलाइट नेविगेशन सर्विस देने में सक्षम नहीं रहा.

IRNSS-1F ने 10 मार्च 2026 को अपनी तय 10 साल की मिशन लाइफ भी पूरी कर ली थी. इस सैटेलाइट में बैकअप के तौर पर तीन एटॉमिक क्लॉक लगाए गए थे, लेकिन इनमें से दो पहले ही खराब हो चुके थे. अब तीसरा और आखिरी क्लॉक भी बंद हो गया है. ऐसे में यह सैटेलाइट नेविगेशन सर्विस में योगदान नहीं दे पाएगा. हालांकि, यह सीमित रूप से एक-तरफा मैसेज ब्रॉडकास्ट सर्विस देता रहेगा.

2013 में हुई थी शुरुआत

NavIC प्रोग्राम की शुरुआत जुलाई 2013 में हुई थी. तब से अब तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) कुल 11 नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, लेकिन इनमें से कई सैटेलाइट अलग-अलग तकनीकी कारणों से पूरी तरह काम नहीं कर पाए. कुछ में विदेशी एटॉमिक क्लॉक फेल हो गए, जबकि कुछ अपने निर्धारित ऑर्बिट तक पहुंच ही नहीं सके.

अब स्थिति यह हो गई कि फिलहाल NavIC के लिए जरूरी पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग (PNT) सर्विस देने वाले सैटेलाइट की संख्या घटकर तीन रह गई है. इनमें IRNSS-1B, IRNSS-1L और IRNSS-1J (NVS-01) शामिल हैं. यही तीन सैटेलाइट अभी सिस्टम को आंशिक रूप से संभाले हुए हैं. ISRO ने इस सिस्टम को मजबूत करने के लिए नए सैटेलाइट लॉन्च करने का प्लान बनाया था. हालांकि, जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया NVS-02 भी अपने तय ऑर्बिट तक नहीं पहुंच सका. लॉन्च के दौरान पाइरो वाल्व में खराबी आ गई, जिसकी वजह से सैटेलाइट जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में ही फंस गया.

सरकार के अनुसार फिलहाल कुछ सैटेलाइट सिर्फ मैसेज ब्रॉडकास्ट के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जबकि कुछ को डीकमीशन किया जा चुका है. अब इसरो सेकंड जनरेशन के NavIC सैटेलाइट NVS-03, NVS-04 और NVS-05 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. जब तक नए सैटेलाइट लॉन्च नहीं होते, तब तक NavIC सिस्टम पूरी तरह से बहाल होना मुश्किल माना जा रहा है. यह भारत के लिए चुनौती भी है, क्योंकि NavIC को GPS जैसे विदेशी सिस्टम का स्वदेशी विकल्प माना जाता है.

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