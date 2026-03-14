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ISRO की NavIC सिस्टम को झटका, सैटेलाइट फेल होने से स्वदेशी नेविगेशन सर्विस पर पड़ा असर

नविक सैटेलाइट NVS-02 को थर्मोवैक टेस्ट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव असेंबली एंड टेस्ट थर्मो-वैक्यूम चैंबर (CATVAC) में लोड किया जा रहा है. ( File Photo: ISRO )

हैदराबाद: भारत की स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम NavIC (नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन) को बड़ा झटका लगा है. सिस्टम के एक अहम सैटेलाइट के फेल होने के बाद फिलहाल इस सर्विस को बंद करने जैसी स्थिति आ गई है. NavIC को ठीक से काम करने के लिए कम से कम चार पूरी तरह से एक्टिव सैटेलाइट की जरूरत होती है, लेकिन अब सिर्फ तीन ही सैटेलाइट काम कर रहे हैं. दरअसल, NavIC सिस्टम का हिस्सा रहे सैटेलाइट IRNSS-1F का ऑनबोर्ड एटॉमिक क्लॉक 13 मार्च 2026 को काम करना बंद कर गया. यह क्लॉक सैटेलाइट की सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी होती है, जिसकी मदद से सटीक लोकेशन और समय की जानकारी दी जाती है. इस क्लॉक के बंद होते ही यह सैटेलाइट नेविगेशन सर्विस देने में सक्षम नहीं रहा. IRNSS-1F ने 10 मार्च 2026 को अपनी तय 10 साल की मिशन लाइफ भी पूरी कर ली थी. इस सैटेलाइट में बैकअप के तौर पर तीन एटॉमिक क्लॉक लगाए गए थे, लेकिन इनमें से दो पहले ही खराब हो चुके थे. अब तीसरा और आखिरी क्लॉक भी बंद हो गया है. ऐसे में यह सैटेलाइट नेविगेशन सर्विस में योगदान नहीं दे पाएगा. हालांकि, यह सीमित रूप से एक-तरफा मैसेज ब्रॉडकास्ट सर्विस देता रहेगा. 2013 में हुई थी शुरुआत