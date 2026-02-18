ETV Bharat / technology

भारत अपना AI पाथ खुद बनाए, US या चीन की न करे नकल: Incedo के CEO नितिन सेठ

Incedo के CEO ने भारत का रास्ता तय करने के लिए किफ़ायती, भरोसेमंद AI का आह्वान किया ( फोटो - ETV Bharat )

नई दिल्ली: जैसे-जैसे दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में अरबों डॉलर लगा रही है, Incedo के CEO नितिन सेठ का मानना ​​है कि भारत को ज़्यादा खर्च करके जीतने की ज़रूरत नहीं है, उसे ज़्यादा स्मार्ट तरीके से सोचकर जीतने की ज़रूरत है. India AI Impact Summit 2026 के मौके पर ETV Bharat के साथ बातचीत में, जहां वे भारत में ज़रूरी चर्चाओं में हिस्सा ले रहे थे, सेठ ने कहा कि भारत की ताकत ऐसा AI बनाने में है जो सस्ता, भरोसेमंद हो और कम खर्च में इनोवेशन करने की उसकी परंपरा पर आधारित हो. उन्होंने कहा कि अमेरिका या चीन के मॉडल के पीछे भागने के बजाय, भारत को अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए. भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए, उन्होंने इसे एक अहम पल बताया. दशकों से, भारतीय IT फर्मों ने ग्लोबल कंपनियों को पावर दी है, लेकिन वे जो वैल्यू बनाने में मदद करती हैं, उसका बहुत कम हिस्सा ही हासिल कर पाई हैं. सेठ ने कहा कि AI इसे बदलने का एक बहुत कम मिलने वाला मौका देता है — बैक-एंड सर्विसेज़ से आगे बढ़कर बड़े पैमाने पर प्रोडक्ट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाना शुरू करना. हालांकि, यह बदलाव आसान नहीं होगा. उन्होंने बताया कि अगले 15 सालों में, खासकर व्हाइट-कॉलर सेगमेंट में, 35 से 50 प्रतिशत मौजूदा रोल्स को बदला जा सकता है. उन्होंने सुझाव दिया कि आगे बढ़ने का तरीका एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना और ऐसे स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना है, जो पूरी तरह से नई कैटेगरी की नौकरियां पैदा कर सकें. चुनौतियों के बावजूद, सेठ ने उम्मीद जताई. युवा आबादी, सरकार की साफ़ पॉलिसी और AI इकोसिस्टम में बढ़ती तेज़ी के साथ, उनका मानना ​​है कि भारत का सफ़र अभी शुरू ही हुआ है. लेकिन उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि लंबे समय तक चलने वाला बदलाव जल्दी शुरू होना चाहिए — ऐसे स्कूलों में जो जिज्ञासा, क्रिएटिविटी और रिस्क लेने का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं. उन्होंने कहा कि अगर भारत यह बदलाव कर पाता है, तो वह सिर्फ़ AI के दौर में एडजस्ट ही नहीं करेगा, बल्कि अपनी शर्तों पर लीडरशिप की भूमिका भी बनाएगा. नीचे इंटरव्यू का एक हिस्सा दिया गया है. ETB: आप अभी-अभी India AI Summit में एक सेशन को एड्रेस करके बाहर निकले हैं. डिस्कशन से आपको तुरंत क्या सीखने को मिला? आपके हिसाब से, इस समिट का बड़ा मकसद क्या होना चाहिए, और भारत के AI एम्बिशन के लिए इसका असल में क्या मतलब है? नितिन सेठ: सबसे पहले, यह बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था. मैं कई AI समिट और कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहा हूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ. अच्छी बात यह है कि AI समिट का लेवल और इसमें शामिल होने वाले थॉट लीडर्स, इंडस्ट्री लीडर्स और एजुकेशनिस्ट्स की संख्या बहुत इंस्पायरिंग है. लेकिन साथ ही, यह थोड़ा इंडियन शादी जैसा था. यह बिना स्पिरिचुअल खुशी के कुंभ मेले जैसा था. तो, शायद आप जानते हैं, यह क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी वाला हो गया है. अब, समिट के मकसद के बारे में आपके दूसरे सवाल पर: इसे दुनिया भर में AI में भारत की लीडरशिप पोजीशन बनानी चाहिए. साथ ही, इसे सरकारी मशीनरी और अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स को अंदरूनी तौर पर मोबिलाइज़ करने में मदद करनी चाहिए, ताकि AI पर फोकस किया जा सके, जो हमारे समय का डिफाइनिंग ट्रेंड है. इस मायने में, समिट में एक बाहरी एम्बिशन और एक अंदरूनी मिशन दोनों हैं. ETB: आज AI की रेस में US और चीन के साथ भारत कहां खड़ा है? और अगले दशक में, एक सीरियस ग्लोबल कंटेंडर के तौर पर उभरने के लिए भारत को किन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए? नितिन सेठ: US और चीन दोनों AI की रेस में बहुत आगे हैं. US को बड़े टेक प्लेयर्स लीड कर रहे हैं, जो ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं और ज़्यादातर AI इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुके हैं. चीन, कुछ मायनों में, US से भी आगे है. उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाया है, AI को सिर्फ़ प्राइवेट सेक्टर या एंटरप्राइज़ के नज़रिए से ही नहीं, बल्कि एक नेशनल टूल के तौर पर भी डेवलप किया है. उनकी तुलना में, भारत अभी भी बहुत पीछे है. लेकिन भारत के लिए मौके बहुत ज़्यादा हैं. असल में, अमेरिकी और चीनी दोनों मॉडल में काफी कमियां हैं, जिन्हें भारत शायद भर सकता है. अमेरिकी मॉडल बहुत ज़्यादा कैपिटल-इंटेंसिव है, जिससे यह महंगा हो जाता है और ROI भी सीमित होता है. यह बहुत ज़्यादा एनर्जी और खपत-इंटेंसिव भी है, जो दुनिया के नज़रिए से सस्टेनेबल नहीं है. चीनी मॉडल ज़्यादा एफिशिएंट है, लेकिन उसमें भरोसे की कमी है. इससे भारत के लिए किफ़ायती इनोवेशन में अपनी पारंपरिक ताकत का फ़ायदा उठाने का एक अनोखा मौका मिलता है, जिसे हम अक्सर जुगाड़ कहते हैं. इस मामले में, जुगाड़ एक पॉज़िटिव ताकत हो सकती है. किफ़ायती इनोवेशन को 'सेफ़ और भरोसेमंद AI' के आइडिया के साथ मिलाकर, जो इस India AI Summit का एक मुख्य विषय रहा है, मुझे लगता है कि यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है. ETB: भारत पारंपरिक रूप से टेक सर्विसेज़ में मज़बूत रहा है. अब जब सरकार AI को प्राथमिकता दे रही है, तो क्या आपको लगता है कि यह भारत के लिए सर्विसेज़ से आगे बढ़कर ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर के तौर पर उभरने का समय है? इस बदलाव को मुमकिन बनाने के लिए सरकार का मुख्य फोकस क्या होना चाहिए?