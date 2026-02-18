ETV Bharat / technology

भारत अपना AI पाथ खुद बनाए, US या चीन की न करे नकल: Incedo के CEO नितिन सेठ

Incedo के CEO नितिन सेठ ने कहा कि भारत को सस्ते इनोवेशन के ज़रिए सस्ती, भरोसेमंद AI को आगे बढ़ाना चाहिए.

Incedo CEO Calls for Frugal, Trusted AI to Define India’s Path
Incedo के CEO ने भारत का रास्ता तय करने के लिए किफ़ायती, भरोसेमंद AI का आह्वान किया (फोटो - ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 18, 2026 at 5:15 PM IST

|

Updated : February 18, 2026 at 5:21 PM IST

11 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: जैसे-जैसे दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में अरबों डॉलर लगा रही है, Incedo के CEO नितिन सेठ का मानना ​​है कि भारत को ज़्यादा खर्च करके जीतने की ज़रूरत नहीं है, उसे ज़्यादा स्मार्ट तरीके से सोचकर जीतने की ज़रूरत है. India AI Impact Summit 2026 के मौके पर ETV Bharat के साथ बातचीत में, जहां वे भारत में ज़रूरी चर्चाओं में हिस्सा ले रहे थे, सेठ ने कहा कि भारत की ताकत ऐसा AI बनाने में है जो सस्ता, भरोसेमंद हो और कम खर्च में इनोवेशन करने की उसकी परंपरा पर आधारित हो. उन्होंने कहा कि अमेरिका या चीन के मॉडल के पीछे भागने के बजाय, भारत को अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए.

भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए, उन्होंने इसे एक अहम पल बताया. दशकों से, भारतीय IT फर्मों ने ग्लोबल कंपनियों को पावर दी है, लेकिन वे जो वैल्यू बनाने में मदद करती हैं, उसका बहुत कम हिस्सा ही हासिल कर पाई हैं. सेठ ने कहा कि AI इसे बदलने का एक बहुत कम मिलने वाला मौका देता है — बैक-एंड सर्विसेज़ से आगे बढ़कर बड़े पैमाने पर प्रोडक्ट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाना शुरू करना.

हालांकि, यह बदलाव आसान नहीं होगा. उन्होंने बताया कि अगले 15 सालों में, खासकर व्हाइट-कॉलर सेगमेंट में, 35 से 50 प्रतिशत मौजूदा रोल्स को बदला जा सकता है. उन्होंने सुझाव दिया कि आगे बढ़ने का तरीका एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना और ऐसे स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना है, जो पूरी तरह से नई कैटेगरी की नौकरियां पैदा कर सकें.

चुनौतियों के बावजूद, सेठ ने उम्मीद जताई. युवा आबादी, सरकार की साफ़ पॉलिसी और AI इकोसिस्टम में बढ़ती तेज़ी के साथ, उनका मानना ​​है कि भारत का सफ़र अभी शुरू ही हुआ है. लेकिन उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि लंबे समय तक चलने वाला बदलाव जल्दी शुरू होना चाहिए — ऐसे स्कूलों में जो जिज्ञासा, क्रिएटिविटी और रिस्क लेने का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं.

उन्होंने कहा कि अगर भारत यह बदलाव कर पाता है, तो वह सिर्फ़ AI के दौर में एडजस्ट ही नहीं करेगा, बल्कि अपनी शर्तों पर लीडरशिप की भूमिका भी बनाएगा. नीचे इंटरव्यू का एक हिस्सा दिया गया है.

ETB: आप अभी-अभी India AI Summit में एक सेशन को एड्रेस करके बाहर निकले हैं. डिस्कशन से आपको तुरंत क्या सीखने को मिला? आपके हिसाब से, इस समिट का बड़ा मकसद क्या होना चाहिए, और भारत के AI एम्बिशन के लिए इसका असल में क्या मतलब है?

नितिन सेठ: सबसे पहले, यह बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था. मैं कई AI समिट और कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहा हूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ. अच्छी बात यह है कि AI समिट का लेवल और इसमें शामिल होने वाले थॉट लीडर्स, इंडस्ट्री लीडर्स और एजुकेशनिस्ट्स की संख्या बहुत इंस्पायरिंग है. लेकिन साथ ही, यह थोड़ा इंडियन शादी जैसा था. यह बिना स्पिरिचुअल खुशी के कुंभ मेले जैसा था. तो, शायद आप जानते हैं, यह क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी वाला हो गया है.

अब, समिट के मकसद के बारे में आपके दूसरे सवाल पर: इसे दुनिया भर में AI में भारत की लीडरशिप पोजीशन बनानी चाहिए. साथ ही, इसे सरकारी मशीनरी और अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स को अंदरूनी तौर पर मोबिलाइज़ करने में मदद करनी चाहिए, ताकि AI पर फोकस किया जा सके, जो हमारे समय का डिफाइनिंग ट्रेंड है. इस मायने में, समिट में एक बाहरी एम्बिशन और एक अंदरूनी मिशन दोनों हैं.

ETB: आज AI की रेस में US और चीन के साथ भारत कहां खड़ा है? और अगले दशक में, एक सीरियस ग्लोबल कंटेंडर के तौर पर उभरने के लिए भारत को किन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए?

नितिन सेठ: US और चीन दोनों AI की रेस में बहुत आगे हैं. US को बड़े टेक प्लेयर्स लीड कर रहे हैं, जो ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं और ज़्यादातर AI इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुके हैं. चीन, कुछ मायनों में, US से भी आगे है. उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाया है, AI को सिर्फ़ प्राइवेट सेक्टर या एंटरप्राइज़ के नज़रिए से ही नहीं, बल्कि एक नेशनल टूल के तौर पर भी डेवलप किया है.

उनकी तुलना में, भारत अभी भी बहुत पीछे है. लेकिन भारत के लिए मौके बहुत ज़्यादा हैं. असल में, अमेरिकी और चीनी दोनों मॉडल में काफी कमियां हैं, जिन्हें भारत शायद भर सकता है. अमेरिकी मॉडल बहुत ज़्यादा कैपिटल-इंटेंसिव है, जिससे यह महंगा हो जाता है और ROI भी सीमित होता है. यह बहुत ज़्यादा एनर्जी और खपत-इंटेंसिव भी है, जो दुनिया के नज़रिए से सस्टेनेबल नहीं है. चीनी मॉडल ज़्यादा एफिशिएंट है, लेकिन उसमें भरोसे की कमी है.

इससे भारत के लिए किफ़ायती इनोवेशन में अपनी पारंपरिक ताकत का फ़ायदा उठाने का एक अनोखा मौका मिलता है, जिसे हम अक्सर जुगाड़ कहते हैं. इस मामले में, जुगाड़ एक पॉज़िटिव ताकत हो सकती है. किफ़ायती इनोवेशन को 'सेफ़ और भरोसेमंद AI' के आइडिया के साथ मिलाकर, जो इस India AI Summit का एक मुख्य विषय रहा है, मुझे लगता है कि यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है.

ETB: भारत पारंपरिक रूप से टेक सर्विसेज़ में मज़बूत रहा है. अब जब सरकार AI को प्राथमिकता दे रही है, तो क्या आपको लगता है कि यह भारत के लिए सर्विसेज़ से आगे बढ़कर ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर के तौर पर उभरने का समय है? इस बदलाव को मुमकिन बनाने के लिए सरकार का मुख्य फोकस क्या होना चाहिए?

नितिन सेठ: बहुत सही कहा. मेरा मानना ​​है कि AI हमें वह मौका देता है, क्योंकि यह कोई नॉर्मल टेक्नोलॉजी नहीं है — इसमें हमें आगे बढ़ने में मदद करने की क्षमता है. इंडियन IT इंडस्ट्री एक बड़ा और पावरफुल सेक्टर है. हालांकि अक्सर कहा जाता है कि हमने काफी प्रोडक्ट नहीं बनाए हैं, लेकिन इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी और डोमेन एक्सपर्टीज़ दोनों में काफी ताकत है.

अब सर्विस फोकस से प्रोडक्ट फोकस की ओर शिफ्ट होने का समय है. इसमें एक रिस्क भी है: अगर हम यह बदलाव नहीं करते हैं, तो इंडस्ट्री में गिरावट आ सकती है. लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं, तो मौका बहुत बड़ा है—हम कहीं ज़्यादा वैल्यू हासिल कर सकते हैं.

आज, टेक्नोलॉजी वैल्यू चेन में, भारत शायद 80 प्रतिशत काम कर रहा है, लेकिन वैल्यू का सिर्फ़ 10 से 20 प्रतिशत ही हासिल कर पा रहा है. यह अगली छलांग लगाने का समय है: उस 20 प्रतिशत से आगे बढ़कर उस 80 प्रतिशत वैल्यू का बहुत बड़ा हिस्सा हासिल करना जो अभी हमसे छूट रही है.

ETB: भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन AI तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, आप इसका नौकरियों पर क्या असर देखते हैं? क्या हम रुकावट या मौके की ओर देख रहे हैं?

नितिन सेठ: हमें साफ़-साफ़ कहना होगा—यह सच है. लंबे समय में, अगले 15 सालों में, 35 से 50 प्रतिशत नौकरियां चली जाएंगी. यह बहुत बड़ी संख्या है, और इसका सबसे ज़्यादा असर सर्विस सेक्टर, खासकर व्हाइट-कॉलर नौकरियों पर पड़ेगा. कुछ मायनों में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनने के बजाय प्लंबर या फैक्ट्री वर्कर बनना ज़्यादा सुरक्षित हो सकता है.

रुकावट बहुत बड़ी होगी, और ऐसा होगा. हमें नई नौकरियां बनाकर इसके लिए तैयार रहना होगा. ये नौकरियां आज नहीं हैं, और ये AI के साथ अपने आप नहीं आएंगी—यह एक गलतफ़हमी है. इन्हें बनाने के लिए, हमें नए तरह के बिज़नेस और नए आइडिया की ज़रूरत होगी. इसके लिए बड़े पैमाने पर क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम-सॉल्विंग की ज़रूरत होगी. लेकिन यह मुमकिन है. अगर हम चुनौती का सामना करते हैं और ये मौके बनाते हैं, तो भविष्य सच में हमारा हो सकता है.

ETB: आपने कंप्यूटर क्रांति और उसके साथ आए डर को देखा है. क्या आपको AI को लेकर अभी की चिंता वैसी ही लगती है, या यह रुकावट असल में अलग है? और हम इस बदलाव में टिके रहने और ढलने के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं?

नितिन सेठ: मैं कहूंगा कि AI का दौर—और इसके खतरे और मौके—कंप्यूटर के दौर और इंटरनेट के दौर से भी बड़ा है. ये दो बड़े टेक्नोलॉजिकल दौर थे, जिनसे हम गुज़रे हैं, लेकिन यह उससे भी बड़ा है. इससे कोई बच नहीं सकता; आप इसे नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते. AI हम पर बहुत बड़ा असर डालने वाला है. इसीलिए मैंने AI के दौर में ह्यूमन एज लिखा—इस बात पर ज़ोर देने के लिए कि इंसान आज भी बहुत काम के हैं. AI बहुत ताकतवर होता जा रहा है, और यह सभी कामों पर असर डालेगा. हां, यह नौकरियों पर असर डालेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इंसानी कीमत खत्म हो जाएगी. इसे बस अलग तरह से दिखाना होगा.

हमें यह समझना होगा कि लोग पक्का और कम रिस्क चाहते हैं, लेकिन भविष्य में हमें नई सोच की ओर लौटना होगा—जैसे शुरुआती इंसानों की थी, जो एडवेंचर करने वाले, शिकारी और खाने-पीने की चीज़ें इकट्ठा करने वाले थे, और ज़िंदा रहने और आगे बढ़ने के लिए लगातार खुद को बदलते रहते थे. मैं यह नहीं कह रहा कि हम गुफाओं में वापस जा रहे हैं, लेकिन पिछली कुछ सदियों में बनी दुनिया अगले 10-15 सालों में बहुत ज़्यादा बदल जाएगी. हमें इसके लिए तैयार रहना होगा.

इसके लिए AI से भी बेहतर क्रिएटिविटी और कल्पना की ज़रूरत होगी, और यह हमारी चेतना को बढ़ाने से आता है. एक सदी पहले भी, श्री अरबिंदो जैसे विचारकों ने सुपर-कॉन्शसनेस की बात की थी. जब हम इस बदलाव से गुज़र रहे हैं, तो वह सोच पहले से कहीं ज़्यादा काम की है.

ETB: प्रधानमंत्री ने अक्सर कहा है कि भारत AI समेत टेक्नोलॉजी की एक और लहर को मिस नहीं कर सकता. मौजूदा पॉलिसी और सरकार की तरफ से मिल रहे पुश को देखते हुए, क्या आपको लगता है कि भारत इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, या रफ़्तार और अप्रोच में अभी भी काफ़ी तेज़ी लाने की ज़रूरत है?

नितिन सेठ: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि भारत सरकार—और खासकर प्रधानमंत्री—का AI को भारत के लिए आगे बढ़ने के तरीके के तौर पर इस्तेमाल करने का असली इरादा है. मेरा मानना ​​है कि वे सच में चाहते हैं कि भारत इस मामले में लीडर बने.

साथ ही, जब AI के लिए हमारी पूरी स्ट्रेटेजी और अप्रोच की बात आती है, तो अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है. कई अच्छी कोशिशें चल रही हैं, लेकिन भारत के लिए चुनौती शायद दूसरी इकॉनमी के मुकाबले ज़्यादा है, जिसका बड़ा कारण हमारा टैलेंट पिरामिड है. हम एक युवा देश हैं, जिसमें 35 साल से कम उम्र के 500 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं. इससे चुनौती बड़ी हो जाती है—लेकिन इससे मौका भी उतना ही बड़ा हो जाता है.

Last Updated : February 18, 2026 at 5:21 PM IST

TAGGED:

AI PATH
INDIA AI FUTURE
AI JOB MARKET IN INDIA
INDIA AI STRATEGY
INDIA AI IMPACT SUMMIT 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.