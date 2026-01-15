इंडिया-मेड Mercedes-Maybach GLS भारत में हुई लॉन्च, कीमत में हुई बड़ी कटौती
Mercedes-Benz India ने भारत में बनी Maybach GLS को लॉन्च कर दिया है. इस कार को 2.75 करोड़ रुपये की कीमत पर उतारा गया है.
Published : January 15, 2026 at 1:46 PM IST
हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Mercedes-Benz India ने भारत में बनी Maybach GLS को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस कार को 2.75 करोड़ रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है. यह कार पहले इंपोर्ट की जाती थी और इसकी कीमत 3.17 करोड़ रुपये तक जाती थी, जोकि इंडिया मेड वर्जन से 42 लाख रुपये ज्यादा है. अब Maybach GLS भारत में बनाई जा रही है, जिससे यह अमेरिका के बाहर पहला ऐसा मार्केट बन गया है, जहां यह मॉडल स्थानीय तौर पर बनाया जा रहा है.
Mercedes-Maybach GLS का डिजाइन
भारतीय बाजार में अभी बेची जा रही Mercedes-Maybach GLS को भारत में आखिरी बार 2024 में अपडेट किया गया था और इसमें उस समय किए गए डिज़ाइन बदलाव जारी हैं. इनमें क्रोम स्लैट्स वाली एक बदली हुई ग्रिल, अपडेटेड फ्रंट और रियर बंपर, रीडिज़ाइन किए गए LED हेडलैंप और टेल-लैंप, और अलग-अलग एग्जॉस्ट आउटलेट शामिल हैं. इस SUV में 22-इंच के अलॉय व्हील वैसे ही हैं, जबकि दो नए 23-इंच व्हील डिज़ाइन ऑप्शनल एक्स्ट्रा के तौर पर दिए जा रहे हैं.
Mercedes-Maybach GLS का इंजन
Maybach GLS 600 में 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन इस्तेमाल किया जाता है. यह इंजन 550 bhp की पावर उत्पन्न करता है, जिसे एक इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर सपोर्ट करता है, जो 22 bhp की एक्स्ट्रा पावर और 250 Nm का टॉर्क देता है.
यह इंजन 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और ऑल-व्हील ड्राइव के साथ आता है. Mercedes-Benz का दावा है कि यह कार 0-100 kmph की स्पीड 4.9 सेकंड में पकड़ लेती है, और इसकी टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिक रूप से 250 kmph तक लिमिटेड रखी गई है.
Mercedes-Maybach GLS के फीचर्स
इस लग्ज़री SUV में स्टैंडर्ड के तौर पर एयरमैटिक एयर सस्पेंशन दिया गया है, जबकि डेडिकेटेड Maybach मोड वाला E-एक्टिव बॉडी कंट्रोल सिस्टम ऑप्शनल फीचर के तौर पर उपलब्ध है. अन्य फीचर्स में लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, 360-डिग्री कैमरे, एक्टिव पार्किंग असिस्ट और गार्ड 360 व्हीकल प्रोटेक्शन पैकेज शामिल हैं.
लॉन्च के अलावा, Mercedes-Benz India ने कैलेंडर वर्ष 2025 में 19,007 यूनिट्स की डिलीवरी की रिपोर्ट दी. हालांकि वॉल्यूम पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम था. कंपनी ने बताया कि उसने अब तक का सबसे ज़्यादा सालाना रेवेन्यू दर्ज किया है. एंट्री, कोर और टॉप-एंड मॉडल्स ने कुल बिक्री में क्रमशः 13 प्रतिशत, 62 प्रतिशत और 25 प्रतिशत का योगदान दिया.