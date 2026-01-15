ETV Bharat / technology

इंडिया-मेड Mercedes-Maybach GLS भारत में हुई लॉन्च, कीमत में हुई बड़ी कटौती

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Mercedes-Benz India ने भारत में बनी Maybach GLS को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस कार को 2.75 करोड़ रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है. यह कार पहले इंपोर्ट की जाती थी और इसकी कीमत 3.17 करोड़ रुपये तक जाती थी, जोकि इंडिया मेड वर्जन से 42 लाख रुपये ज्यादा है. अब Maybach GLS भारत में बनाई जा रही है, जिससे यह अमेरिका के बाहर पहला ऐसा मार्केट बन गया है, जहां यह मॉडल स्थानीय तौर पर बनाया जा रहा है.

Mercedes-Maybach GLS का डिजाइन

भारतीय बाजार में अभी बेची जा रही Mercedes-Maybach GLS को भारत में आखिरी बार 2024 में अपडेट किया गया था और इसमें उस समय किए गए डिज़ाइन बदलाव जारी हैं. इनमें क्रोम स्लैट्स वाली एक बदली हुई ग्रिल, अपडेटेड फ्रंट और रियर बंपर, रीडिज़ाइन किए गए LED हेडलैंप और टेल-लैंप, और अलग-अलग एग्जॉस्ट आउटलेट शामिल हैं. इस SUV में 22-इंच के अलॉय व्हील वैसे ही हैं, जबकि दो नए 23-इंच व्हील डिज़ाइन ऑप्शनल एक्स्ट्रा के तौर पर दिए जा रहे हैं.

Mercedes-Maybach GLS का इंजन

Maybach GLS 600 में 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन इस्तेमाल किया जाता है. यह इंजन 550 bhp की पावर उत्पन्न करता है, जिसे एक इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर सपोर्ट करता है, जो 22 bhp की एक्स्ट्रा पावर और 250 Nm का टॉर्क देता है.