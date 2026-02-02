ETV Bharat / technology

Ethanol में ग्लोबल लीडर बना भारत, अब SAF और बायोगैस अगली चुनौती

रिप्रजेंटेशनल इमेज/ कारगिल - त्सुनेशी शिपबिल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा बनाया गया और मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड के मालिकाना हक वाला ब्रेव पायनियर, पारंपरिक समुद्री ईंधन और ग्रीन मेथनॉल, जो कम कार्बन वाला विकल्प है, दोनों पर चलने के लिए तैयार है. ( AP )

उन्होंने बायोडीज़ल और डीज़ल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को भी एक बड़े मौके के तौर पर देखा है. रामकृष्णा ने कहा, “इस दिशा में काफी R&D और फील्ड वर्क हो चुका है. मुझे नहीं लगता कि डीज़ल में एथेनॉल मिलाने में कोई बड़ी तकनीकी दिक्कत है. भारत को इसे जल्द अपनाना चाहिए.

इसका एक अहम विकल्प टिकाऊ एविएशन फ्यूल यानी SAF हो सकता है. रामकृष्णा ने बताया, “एथेनॉल से जेट फ्यूल बनाने के रास्ते मौजूद हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यह टेक्नोलॉजी अभी ग्लोबल लेवल पर पूरी तरह तैयार नहीं है. इस पर और रिसर्च और डेवलपमेंट की ज़रूरत है.”

रामकृष्णा के मुताबिक, यही सफलता भारत को ग्लोबल लेवल पर एथेनॉल में लीडर बनाती है, जबकि कई देश अभी सिंगल डिजिट ब्लेंडिंग से आगे नहीं बढ़ पाए हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा है कि सरप्लस एथेनॉल अब एक नई चुनौती बन गया है. उन्होंने कहा, “अब सवाल यह है कि पेट्रोल ब्लेंडिंग के अलावा इस एथेनॉल का इस्तेमाल कहां किया जाए.”

उन्होंने कहा, "करीब 10 साल के अंदर भारत 1.4% एथेनॉल ब्लेंडिंग से सीधे 20% तक पहुंच गया. आज हमारे पास 18 अरब लीटर से ज़्यादा एथेनॉल बनाने की क्षमता है, जबकि 20% ब्लेंडिंग के लिए सिर्फ 8 से 9 अरब लीटर की ज़रूरत होती है. इसका मतलब साफ़ है कि अब भारत के पास एथेनॉल की कमी नहीं, बल्कि सरप्लस है.

ETV भारत से बातचीत में रामकृष्णा ने कहा कि भारत का एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम एक ऐसा दुर्लभ उदाहरण है, जहां क्लाइमेट पॉलिसी ने एक-साथ उर्जा सुरक्षा, किसानों की आमदनी और उद्योगों की मुनाफ़ाखोरी - तीनों को फायदा पहुंचाया है.

हैदराबाद: भारत में पिछले एक दशक यानी दस सालों में बायोफ्यूल के क्षेत्र में काफी तरक्की की है. बायोफ्यूल सेक्टर में भारत ने जिस तरह से तरक्की की है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है. हालांकि, बायोफ्यूल में और तरक्की करने के लिए अगला स्टेप इस बात पर निर्भर करेगा कि देश टिकाऊ एविएशन फ्यूल (SAF), बायोडीज़ल ब्लेंडिंग और कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) जैसे क्षेत्रों में कितनी तेजी से आगे बढ़ता है. ऐसा देश के जाने-माने बायोएनर्जी विशेषज्ञ और राष्ट्रीय बायो-एनर्जी नीति 2018 के प्रमुख वास्तुकार वाईबी रामकृष्णा का कहना है.

मेथेनॉल के बारे में रामकृष्णा की राय

मेथेनॉल को लेकर भी उन्होंने साफ राय रखी है. उन्होंने कहा, अगर हम मेथेनॉल को पेट्रोल या डीज़ल में मिलाने की सोचते रहेंगे, तो बात आगे नहीं बढ़ेगी. मेथेनॉल को एक स्टैंडअलोन फ्यूल के तौर पर देखना चाहिए, खासकर इनलैंड नेविगेशन और मरीन ट्रांसपोर्ट के लिए.” उन्होंने यह भी जोड़ा कि मेथेनॉल से बनने वाला डाइमिथाइल ईथर (DME) कुछ क्षेत्रों में डीज़ल का अच्छा विकल्प बन सकता है.

हाइड्रोजन को लेकर रामकृष्णा ने जरूरत से ज्यादा उम्मीदें लगाने से बचने की सलाह दी. उन्होंने कहा, “हाइड्रोजन एक लॉन्ग-टर्म प्रोग्राम है. इसे बड़े स्तर पर अपनाने में अभी 10 से 15 साल का टाइम लगेगा." कंप्रेस्ड बायोगैस को उन्होंने अगली बड़ी सफलता बताया, लेकिन प्रोग्रेस की रफ्तार को लेकर चिंता भी जताई.

उन्होंने कहा, "देश में 5,000 प्लांट्स के जरिए 1.5 करोड़ मीट्रिक टन CBG प्रोडक्शन का लक्ष्य है, लेकिन अभी करीब 185 प्लांट चालू हुए हैं और 300 निर्माणाधीन हैं. पॉलिसी इकोसिस्टम अभी पूरी तरह तैयार नहीं है. जब तक यह सुधरेगा नहीं, बड़े निवेश नहीं आएंगे.”

EV को लेकर भी उन्होंने संतुलित नजरिया रखा. रामकृष्णा ने कहा, “यह मान लेना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कार्बन फुटप्रिंट सबसे कम है, पूरी तरह सही नहीं है. अगर बिजली कोयले से बन रही है, तो EV भी ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करेंगे. इसके मुकाबले एथेनॉल देश में कृषि अवशेष और कचरे से बन सकता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है.

उन्होंने माना कि 20% से ज्यादा एथेनॉल ब्लेंडिंग से इंजन पावर में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन कहा कि इसके फायदे कहीं ज़्यादा हैं. 2018 की बायो-एनर्जी नीति को याद करते हुए उन्होंने कहा, “उस वक्त एथेनॉल ब्लेंडिंग 1.4% पर अटकी थी और बायोडीज़ल तो शुरू भी नहीं हुआ था. हमें रुकावटें पहचानकर ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ी, जो ज़मीन पर काम करे.”

आज इसके नतीज़े साफ दिखते हैं. 200 से ज्यादा एथेनॉल मैन्यूफैक्चरिंग एक्टिव हैं, शुगर मिलें फायदे में आई हैं, किसानों को 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपये मिले हैं और भारत ने ईंधन आयात में 1 लाख करोड़ रुपये तक की बचत की है.

रामकृष्णा ने कहा, “हमने 20 प्रतिशत ब्लेंडिंग का लक्ष्य 2025 में ही हासिल कर लिया, वो भी तय समय से पांच साल पहले. अब इस सफलता को अगली पीढ़ी के बायोफ्यूल्स की लॉन्चपैड बनाना होगा.”