इस शहर में खुला देश का पहला E85 फ्लेक्स फ्यूल पंप, कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने का प्रयास
E85 फ़्यूल से लगभग ज़ीरो पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन होता है, जिससे यह शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने का एक संभावित समाधान बन सकता है. सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट...
Published : June 6, 2026 at 1:18 PM IST
नई दिल्ली: विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर, केंद्र सरकार में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ एक सीनियर अधिकारी ने देश के पहले E85 फ्यूल पंप की शुरुआत की है, जिसे दिल्ली में खोला गया है. पेट्रोलियम मंत्री ने वादा किया कि इस फ्यूल पंप पर E20 फ्यूल के साथ-साथ E85 फ्यूल भी उपलब्ध कराया जाएगा.
इसमें 85 प्रतिशत इथेनॉल और सिर्फ़ 15 प्रतिशत पेट्रोल मिश्रित किया जाएगा. नई दिल्ली में E85 फ्यूल की कीमत 82.12 रुपये रखी गई है, जो E20 पेट्रोल से 20 रुपये सस्ता है. गौरतलब है कि E20 पेट्रोल की कीमत अभी दिल्ली में 102.12 रुपये है. हरदीप पुरी ने बताया कि E20 और E85 फ्यूल की कीमतों में 20 रुपये का अंतर होगा.
राष्ट्रीय राजधानी में इस ईंधन को लॉन्च करते हुए, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस पहल को एक क्रांतिकारी कदम बताया. इसका मकसद साफ़-सुथरी मोबिलिटी को बढ़ावा देना, ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करना और आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता को कम करना है.
सरकार अभी फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों (FFVs) को अपनाने की रफ़्तार बढ़ाने के लिए कई तरह के पॉलिसी उपायों पर विचार कर रही है. इनमें रोड टैक्स में छूट, कीमत से जुड़े प्रोत्साहन, ग्राहकों के लिए जागरूकता अभियान और फ्यूल स्टोरेज व डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार शामिल है.
With the launch of E85 fuel, #IndianOil takes another step towards driving India’s energy transition.— Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) June 6, 2026
Committed to innovation, sustainability, and energy security, IndianOil continues to power mobility solutions for a cleaner tomorrow.
Together, we move towards a future that is… pic.twitter.com/7Mz1IWeKsC
दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पूर्व डिप्टी कमिश्नर और ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट अनिल छिकारा ने ETV Bharat से कहा कि, "यह एक अच्छी पहल है. मैन्युफैक्चरर्स को मज़बूत फ्यूल लाइन और फ्यूल सिस्टम बनाने होंगे ताकि वे फ्यूल सिस्टम में पानी और नमी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर सकें."
छिकारा ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग में और विविधता लाने की ज़रूरत है. उन्होंने आगे कहा कि, "इसके अलावा, पेट्रोलियम कंपनियों का भरोसा जनता तक पहुंचाया जाना चाहिए. अगर कमर्शियल इंसेंटिव (व्यावसायिक प्रोत्साहन) की व्यवस्था की जाए, तो छोटे किसान कॉर्पोरेट फार्मिंग के ज़रिए पारंपरिक खेती की तुलना में कहीं ज़्यादा कमाई कर सकते हैं.
साथ ही, राज्य सरकार को गांवों में शीरा (मोलासेस) बनाने वाली फैक्ट्रियों की संभावनाओं पर भी विचार करना चाहिए, ताकि ग्रामीण इलाकों में रोज़गार सुनिश्चित किया जा सके. इस व्यवस्था से विदेशी मुद्रा पर निर्भरता के बिना GDP में बढ़ोतरी होगी."
एक अहम नीतिगत फ़ैसले में, नीति आयोग ने इथेनॉल-आधारित फ़्लेक्स-फ़्यूल वाहनों (जिनमें E85 पर चलने वाले वाहन भी शामिल हैं) को ज़ीरो-एमिशन वाहन (शून्य-उत्सर्जन वाहन) की श्रेणी में रखा है. अधिकारियों का कहना है कि E85 फ़्यूल से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन लगभग शून्य होता है, इसलिए यह शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने का एक संभावित समाधान हो सकता है.
पूरे देश में इसे लागू करने की योजना के तहत, ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) के नियमों के अनुसार FFV के लिए E85 को मोनो-फ़्यूल स्टैंडर्ड के तौर पर चुना गया है. सरकार की योजना है कि पहले चरण में दिल्ली-NCR और मुंबई-पुणे-नागपुर कॉरिडोर में 50-100 FFV-रेडी फ़्यूल स्टेशन बनाए जाएं.
उम्मीद है कि 2026 के आखिर तक यह नेटवर्क लगभग 500 आउटलेट तक और 2027 के आखिर तक बड़े शहरों में लगभग 5,000 आउटलेट तक फैल जाएगा. केंद्र सरकार फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों और फ्यूल स्टेशनों के लिए खास पहचान-चिह्न, E85 टेस्टिंग फ्यूल की उपलब्धता और ग्राहकों के बीच इनकी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए खास जागरूकता अभियान चलाने पर भी विचार कर रही है.
इस पहल को सिर्फ़ ईंधन बदलने से कहीं ज़्यादा बताते हुए हरदीप पुरी ने कहा कि इससे साफ़-सुथरी मोबिलिटी, मज़बूत ऊर्जा सुरक्षा और ज़्यादा आत्मनिर्भरता के लिए एक पूरा इकोसिस्टम बनाने में मदद मिलेगी.
बता दें कि पेट्रोलियम मंत्री ने पहले कहा था कि E85, इस ईंधन के अनुकूल वाहनों के लिए पारंपरिक पेट्रोल की तुलना में काफी सस्ता होगा. इससे फ्लेक्स-फ्यूल वाहन ग्राहकों के लिए अधिक आकर्षक बन सकते हैं और साथ ही देश का जीवाश्म ईंधन आयात बिल भी कम हो सकता है.
E85 का लॉन्च भारत की व्यापक ऊर्जा परिवर्तन रणनीति का एक अहम हिस्सा है. इस रणनीति का मकसद घरेलू बायोफ्यूल उत्पादन को बढ़ावा देना, किसानों की मदद करना, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है.