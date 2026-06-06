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इस शहर में खुला देश का पहला E85 फ्लेक्स फ्यूल पंप, कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने का प्रयास

भारत ने नई दिल्ली में E85 फ्यूल लॉन्च किया। ( फोटो - ETV Bharat )

नई दिल्ली: विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर, केंद्र सरकार में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ एक सीनियर अधिकारी ने देश के पहले E85 फ्यूल पंप की शुरुआत की है, जिसे दिल्ली में खोला गया है. पेट्रोलियम मंत्री ने वादा किया कि इस फ्यूल पंप पर E20 फ्यूल के साथ-साथ E85 फ्यूल भी उपलब्ध कराया जाएगा. इसमें 85 प्रतिशत इथेनॉल और सिर्फ़ 15 प्रतिशत पेट्रोल मिश्रित किया जाएगा. नई दिल्ली में E85 फ्यूल की कीमत 82.12 रुपये रखी गई है, जो E20 पेट्रोल से 20 रुपये सस्ता है. गौरतलब है कि E20 पेट्रोल की कीमत अभी दिल्ली में 102.12 रुपये है. हरदीप पुरी ने बताया कि E20 और E85 फ्यूल की कीमतों में 20 रुपये का अंतर होगा. राष्ट्रीय राजधानी में इस ईंधन को लॉन्च करते हुए, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस पहल को एक क्रांतिकारी कदम बताया. इसका मकसद साफ़-सुथरी मोबिलिटी को बढ़ावा देना, ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करना और आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता को कम करना है. सरकार अभी फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों (FFVs) को अपनाने की रफ़्तार बढ़ाने के लिए कई तरह के पॉलिसी उपायों पर विचार कर रही है. इनमें रोड टैक्स में छूट, कीमत से जुड़े प्रोत्साहन, ग्राहकों के लिए जागरूकता अभियान और फ्यूल स्टोरेज व डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार शामिल है. दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पूर्व डिप्टी कमिश्नर और ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट अनिल छिकारा ने ETV Bharat से कहा कि, "यह एक अच्छी पहल है. मैन्युफैक्चरर्स को मज़बूत फ्यूल लाइन और फ्यूल सिस्टम बनाने होंगे ताकि वे फ्यूल सिस्टम में पानी और नमी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर सकें." छिकारा ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग में और विविधता लाने की ज़रूरत है. उन्होंने आगे कहा कि, "इसके अलावा, पेट्रोलियम कंपनियों का भरोसा जनता तक पहुंचाया जाना चाहिए. अगर कमर्शियल इंसेंटिव (व्यावसायिक प्रोत्साहन) की व्यवस्था की जाए, तो छोटे किसान कॉर्पोरेट फार्मिंग के ज़रिए पारंपरिक खेती की तुलना में कहीं ज़्यादा कमाई कर सकते हैं.