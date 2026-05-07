भारत दुनिया का पांचवां सबसे ज़्यादा स्पैम वाला देश, Truecaller की रिपोर्ट
Truecaller की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया का पांचवां सबसे ज़्यादा स्पैम वाला देश बन गया है, जहां स्पैम की तीव्रता 66 प्रतिशत है.
Published : May 7, 2026 at 1:45 PM IST
हैदराबाद: Truecaller की रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया के उन पांच देशों में शामिल है, जो स्पैम से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि इस लिस्ट में इंडोनेशिया सबसे ऊपर है, जिसके बाद चिली, वियतनाम और ब्राज़ील का स्थान आता है. दावा किया गया है कि ये निष्कर्ष Truecaller द्वारा इकट्ठा किए गए गुमनाम और एकत्रित डेटा पर आधारित हैं.
Truecaller के दुनिया भर में 50 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हैं. सिर्फ़ 2025 में ही, इस प्लेटफ़ॉर्म ने दुनिया भर में 68 अरब से ज़्यादा स्पैम और फ़्रॉड कॉल्स की पहचान की, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाता है.
भारत में स्पैम की स्थिति
भारत में स्पैम की तीव्रता 66 प्रतिशत दर्ज की गई, जिससे यह दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रभावित बाज़ारों में से एक बन गया है. स्पैम गतिविधियों के ब्योरे से पता चलता है कि इसमें एक मज़बूत कमर्शियल झुकाव है. देश में मिले कुल स्पैम में से 36 प्रतिशत सेल्स और टेलीमार्केटिंग कॉल्स का हिस्सा था. फाइनेंशियल सर्विसेज़ से जुड़ी कॉल्स का हिस्सा 18 प्रतिशत था, जबकि बाकी 12 प्रतिशत स्कैम्स की वजह से था.
वैश्विक रुझान
स्पैम के कारण अलग-अलग क्षेत्रों में काफ़ी अलग होते हैं. इंडोनेशिया और मेक्सिको में, 40 प्रतिशत से ज़्यादा स्पैम कॉल बैंकों और कर्ज़ देने वाली संस्थाओं जैसे वित्तीय संस्थानों से आते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, चिली इस मामले में सबसे अलग है कि वहां 38 प्रतिशत स्पैम कॉल कर्ज़ वसूली से जुड़े होते हैं. यह दुनिया भर में किसी एक श्रेणी की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है.
ब्राज़ील और नाइजीरिया में, टेलीकॉम से जुड़ी कॉल्स का बोलबाला है, जिससे अक्सर असली बातचीत और धोखाधड़ी के बीच फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है. Truecaller की रिपोर्ट बताती है कि ये पैटर्न एक बड़ी वैश्विक चिंता की ओर इशारा करते हैं: जैसे-जैसे ऑटोमेटेड स्पैम तेज़ी से बढ़ रहा है, अनजान नंबरों से आने वाली कॉल्स पर लोगों का भरोसा भी उतनी ही तेज़ी से कम हो रहा है.
Truecaller के CEO ऋषित झुनझुनवाला ने चेतावनी दी कि यह डेटा इस बात का संकेत है कि लोग रोज़मर्रा के बातचीत के तरीके में एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि, "धोखाधड़ी, किसी और का रूप धरकर ठगी करना और स्कैम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर इस तरह असर डाल रहे हैं, जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा. कुछ देशों में, ज़्यादातर अनजान कॉल अब स्पैम होते हैं, यह बातचीत के काम करने के तरीके में एक बुनियादी गड़बड़ी है."
उन्होंने आगे कहा कि 2026 में कंपनी का मुख्य ध्यान धोखाधड़ी को यूज़र्स तक पहुंचने से पहले ही रोकने पर होगा. उन्होंने आगे कहा कि, "हमारा मकसद कम्युनिकेशन में भरोसा कायम करना है, और 2026 में हमारा पूरा ध्यान धोखाधड़ी को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोकने पर है."
कई इलाकों में स्पैम कॉल्स की संख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसे में Truecaller की रिपोर्ट बताती है कि अगर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स और रेगुलेटर्स, दोनों की तरफ से और ज़्यादा कड़े कदम नहीं उठाए गए, तो स्पैम की यह समस्या और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है.