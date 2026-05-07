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भारत दुनिया का पांचवां सबसे ज़्यादा स्पैम वाला देश, Truecaller की रिपोर्ट

भारत की 66 प्रतिशत स्पैम तीव्रता में से, 36 प्रतिशत बिक्री और टेलीमार्केटिंग से संबंधित हैं, 18 प्रतिशत वित्तीय सेवाओं से संबंधित हैं, और शेष 12 प्रतिशत स्कैम हैं. ( फोटो - Truecaller )

हैदराबाद: Truecaller की रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया के उन पांच देशों में शामिल है, जो स्पैम से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि इस लिस्ट में इंडोनेशिया सबसे ऊपर है, जिसके बाद चिली, वियतनाम और ब्राज़ील का स्थान आता है. दावा किया गया है कि ये निष्कर्ष Truecaller द्वारा इकट्ठा किए गए गुमनाम और एकत्रित डेटा पर आधारित हैं. Truecaller के दुनिया भर में 50 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हैं. सिर्फ़ 2025 में ही, इस प्लेटफ़ॉर्म ने दुनिया भर में 68 अरब से ज़्यादा स्पैम और फ़्रॉड कॉल्स की पहचान की, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाता है. भारत में स्पैम की स्थिति

भारत में स्पैम की तीव्रता 66 प्रतिशत दर्ज की गई, जिससे यह दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रभावित बाज़ारों में से एक बन गया है. स्पैम गतिविधियों के ब्योरे से पता चलता है कि इसमें एक मज़बूत कमर्शियल झुकाव है. देश में मिले कुल स्पैम में से 36 प्रतिशत सेल्स और टेलीमार्केटिंग कॉल्स का हिस्सा था. फाइनेंशियल सर्विसेज़ से जुड़ी कॉल्स का हिस्सा 18 प्रतिशत था, जबकि बाकी 12 प्रतिशत स्कैम्स की वजह से था. वैश्विक रुझान

स्पैम के कारण अलग-अलग क्षेत्रों में काफ़ी अलग होते हैं. इंडोनेशिया और मेक्सिको में, 40 प्रतिशत से ज़्यादा स्पैम कॉल बैंकों और कर्ज़ देने वाली संस्थाओं जैसे वित्तीय संस्थानों से आते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, चिली इस मामले में सबसे अलग है कि वहां 38 प्रतिशत स्पैम कॉल कर्ज़ वसूली से जुड़े होते हैं. यह दुनिया भर में किसी एक श्रेणी की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है.