भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या फिर बढ़ी, TRAI रिपोर्ट में सामने आए बड़े आंकड़े
भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या इस तिमाही में और बढ़ी, जबकि ब्रॉडबैंड और ARPU ने टेलीकॉम सेक्टर को मजबूत संकेत दिए.
Published : December 4, 2025 at 12:04 PM IST
हैदराबाद: भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है. Telecom Regulatory Authority of India यानी TRAI की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर में देश में इंटरनेट सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा और आगे बढ़ गया है। टेक दुनिया में यह रिपोर्ट इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें वायरड से लेकर वायरलेस, ब्रॉडबैंड से लेकर narrowband और ARPU तक हर सेक्टर का अपडेट मौजूद है। आइए इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं.
इंटरनेट सब्सक्राइबर्स का लेवल कहां पहुंचा
रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इंटरनेट यूजर्स की कुल संख्या अप्रैल-जून में 1002.85 मिलियन थी, जो जुलाई-सितंबर में बढ़कर 1017.81 मिलियन हो गई. यानी इस क्वार्टर में करीब 1.49 प्रतिशत की ग्रोथ देखने को मिली. नीचे दिए गए टेबल में आप पूरे डेटा को आसानी से समझ सकते हैं.
|कैटेगरी
|जून 2025
|सितंबर 2025
|बदलाव
|कुल इंटरनेट सब्सक्राइबर्स
|1002.85 मिलियन
|1017.81 मिलियन
|1.49% ग्रोथ
|वायर्ड इंटरनेट यूजर्स
|44.42 मिलियन
|46.61 मिलियन (टोटल बेस में)
|मामूली गिरावट
|वायरलेस इंटरनेट यूजर्स
|973.39 मिलियन
|-
|बढ़त बरकरार
|ब्रॉडबैंड यूजर्स
|979.71 मिलियन
|995.63 मिलियन
|1.63% ग्रोथ
|Narrowband यूजर्स
|23.14 मिलियन
|22.18 मिलियन
|कमी दर्ज
|वायरलाइन सब्सक्रिप्शन
|47.49 मिलियन
|46.61 मिलियन
|1.84% की कमी
ब्रॉडबैंड बढ़ा, Narrowband घटा
- इस बार ब्रॉडबैंड कनेक्शन अच्छी ग्रोथ में रहे.
- ब्रॉडबैंड यूजर्स 979.71 मिलियन से बढ़कर 995.63 मिलियन पहुंच गए.
- वहीं, Narrowband यूजर्स में हल्की गिरावट दर्ज हुई.
वायरलाइन की हालत
हालांकि वायरलाइन सेगमेंट इस क्वार्टर में दिक्कत में रहा.
- वायरलाइन यूजर्स 47.49 मिलियन से घटकर 46.61 मिलियन हो गए.
- वायरलाइन टेली-डेंसिटी भी 3.36 प्रतिशत से गिरकर 3.29 प्रतिशत रह गई.
- लेकिन सालाना आंकड़ों को देखें तो वायरलाइन में 26.21 प्रतिशत YoY ग्रोथ दर्ज हुई है, जो काफी चौंकाने वाला पॉजिटिव साइन है.
ARPU भी बढ़ा - टेलीकॉम कंपनियों के लिए राहत
- TRAI डेटा बताता है कि वायरलेस सर्विस का monthly ARPU यानी औसत प्रति यूजर कमाई
- 186.62 रुपये से बढ़कर 190.99 रुपये हो गई.
- यह 2.34 प्रतिशत क्वार्टर ग्रोथ है.
- YoY बेसिस पर ARPU में 10.67 प्रतिशत की बढ़त रिकॉर्ड की गई है.
- प्री-पेड यूजर ARPU: 189.69 रुपये
- पोस्ट-पेड यूजर ARPU: 204.55 रुपये
MOU में मामूली गिरावट
देश में लोग हर महीने औसतन जितना कॉलिंग टाइम यूज़ करते हैं यानी MOU 1006 से घटकर 1005 मिनट पर आ गया - यानी लगभग ना के बराबर बदलाव होंगे. TRAI के अनुसार देश का इंटरनेट बेस 995.63 मिलियन ब्रॉडबैंड और 22.18 मिलियन Narrowband यूजर्स मिलकर बनता है. डेटा साफ दिखाता है कि इंडिया में तेज इंटरनेट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और ब्रॉडबैंड इसका भविष्य है.