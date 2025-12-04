ETV Bharat / technology

भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या फिर बढ़ी, TRAI रिपोर्ट में सामने आए बड़े आंकड़े

TRAI के नए डेटा में भारत के इंटरनेट सब्सक्राइबर्स 1017 मिलियन के पार पहुंच गए, जिसमें ब्रॉडबैंड यूजर्स की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही. ( Image Credit: Ians )

हैदराबाद: भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है. Telecom Regulatory Authority of India यानी TRAI की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर में देश में इंटरनेट सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा और आगे बढ़ गया है। टेक दुनिया में यह रिपोर्ट इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें वायरड से लेकर वायरलेस, ब्रॉडबैंड से लेकर narrowband और ARPU तक हर सेक्टर का अपडेट मौजूद है। आइए इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं. इंटरनेट सब्सक्राइबर्स का लेवल कहां पहुंचा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इंटरनेट यूजर्स की कुल संख्या अप्रैल-जून में 1002.85 मिलियन थी, जो जुलाई-सितंबर में बढ़कर 1017.81 मिलियन हो गई. यानी इस क्वार्टर में करीब 1.49 प्रतिशत की ग्रोथ देखने को मिली. नीचे दिए गए टेबल में आप पूरे डेटा को आसानी से समझ सकते हैं. कैटेगरी जून 2025 सितंबर 2025 बदलाव कुल इंटरनेट सब्सक्राइबर्स 1002.85 मिलियन 1017.81 मिलियन 1.49% ग्रोथ वायर्ड इंटरनेट यूजर्स 44.42 मिलियन 46.61 मिलियन (टोटल बेस में) मामूली गिरावट वायरलेस इंटरनेट यूजर्स 973.39 मिलियन - बढ़त बरकरार ब्रॉडबैंड यूजर्स 979.71 मिलियन 995.63 मिलियन 1.63% ग्रोथ Narrowband यूजर्स 23.14 मिलियन 22.18 मिलियन कमी दर्ज वायरलाइन सब्सक्रिप्शन 47.49 मिलियन 46.61 मिलियन 1.84% की कमी ब्रॉडबैंड बढ़ा, Narrowband घटा