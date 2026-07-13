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जींद-सोनीपत रूट पर दौड़ेगी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, समझें कैसे काम करेगी ये टेक्नोलॉजी

यह हाइड्रोजन ट्रेन 2,600 यात्रियों को ले जा सकेगी और नियमित सेवा में 75 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेगी. ( Image Credit: ETV Bharat )