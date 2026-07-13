जींद-सोनीपत रूट पर दौड़ेगी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, समझें कैसे काम करेगी ये टेक्नोलॉजी
भारतीय रेलवे 17 जुलाई को जींद-सोनीपत रूट पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करेगा, जिसे PM मोदी हरी झंडी दिखाएंगे.
Published : July 13, 2026 at 8:27 PM IST
हैदराबाद: भारतीय रेलवे जल्द ही देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन शुरू करने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को हरियाणा के जींद से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. यह भारत के हरित परिवहन (Green Transportation) की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.
यह हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच चलेगी, जो एक तरफ से करीब 89 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. यह हर रोज़ दो राउंड ट्रिप करेगी, यानी कुल 356 किलोमीटर का सफर रोज करेगी. इस ट्रेन में कुल 682 सीटें हैं, लेकिन खड़े होकर सफर करने वाले यात्रियों को मिलाकर करीब 2,600 यात्री एक साथ सफर कर सकेंगे.
इस ट्रेन का अप एंड डाउन नंबर 74010/74009 होगा और यह ट्रेन जींद सिटी, पांडू पिंडारा, ललित खेड़ा, भांबेवा, इशापुर खेड़ी, बुटाना, खंडराई, गोहाना, रबड़ा, लाठ मोहन हरियाणा और बरवासनी समेत 12 स्टेशनों पर रुकेगी. यह रूट उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन के अंतर्गत आता है और खासतौर पर ऑफिस जाने वालों, छात्रों और रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है.
यह टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है?
यह ट्रेन 1,200 किलोवाट-आवर के हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोपल्शन सिस्टम पर चलती है. इस ट्रेन में हाइड्रोजन ऑक्सीज़न स्टोर होता है, जिसके साथ फ्यूल सेल के अंदर रिएक्ट करता है और उससे बिजली पैदा होती है और फिर वही बिजली ट्रेन के मोटर्स को चलाती है. इस पूरे प्रोसेस का इकलौता बाय-प्रोडक्ट पानी की भाप है. इसी कारण इसे लगभग पूरी तरह कार्बन-फ्री टेक्नोलॉजी माना जा रहा है. यह टेक्नोलॉजी खासतौर पर उन रेलवे लाइन्स के लिए और भी ज्यादा खास हो जाती है, जहां अभी भी बिजलीकरण नहीं हुआ है.
गौर करने वाली बात है कि ट्रायल के दौरान इस ट्रेन ने 120 किमी/घंटा की टॉप स्पीड हासिल की थी, लेकिन नियमित पैसेंजर सेवा के दौरान यह सुरक्षा और इस ट्रेन की दक्षता को ध्यान में रखते हुए करीब 75 किमी/घंटा की स्पीड से चलेगी.
भारतीय रेलवे ने इस प्रोजेक्ट के लिए 111.83 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिसमें मौजूदा डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट को हाइड्रोजन ट्रेन में बदलना, हाइड्रोजन जनरेशन, स्टोरेज, रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा उपकरण भी शामिल हैं.
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
आपको बता दें कि हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील होता है, इसलिए प्रोजेक्ट में लीक डिटेक्टर, फायर डिटेक्शन सिस्टम और लगातार सुरक्षा निगरानी को शामिल किया गया है, ताकि ट्रेन की सुरक्षा का हर वक्त और हर तरफ से ध्यान रखा जाए. इसमें एडवांस सेंसर लगे हैं, जो तुरंत लीक का पता लगाकर ऑटोमैटिक सेफ्टी रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देते हैं. हाइड्रोजन हवा से हल्का होने की वजह से जल्दी बिखर जाता है, जिससे आग लगने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है.
भारत अब दुनिया के उन कुछ चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जो हाइड्रोजन ट्रेन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं. जर्मनी ने 2022 में दुनिया की पहली कमर्शियल हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन शुरू की थी, जबकि जापान, चीन, अमेरिका, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन जैसे देश भी इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं. ऐसे में अगर जींद-सोनीपत के बीच में चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का प्रोजेक्ट सफल रहा तो आने वाले समय में देश की अन्य गैर-बिजलीकृत रेल लाइन्स पर भी हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है.