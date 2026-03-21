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भारत सरकार ने 300 से ज्यादा अवैध जुए और सट्टेबाजी ऐप्स को किया ब्लॉक, बनाया कड़ी सजा का प्रावधान

यह कार्रवाई 2025 के ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के तहत की गई है, जो रियल मनी गेम्स पर पूरी तरह रोक लगाती है और सजा का प्रावधान करती है. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: भारत सरकार ने अवैध जुआ और सट्टेबाजी यानी गैंबलिंग एंड बेटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को 300 से ज्यादा वेबसाइट्स और ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है. ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन स्पोर्ट्स बेटिंह, कैसीनो गेम्स जैसे स्लॉट्स, रूलेट लाइव डीलर टेबल्स, पीयर-टू-पीयर बेटिंग एक्सचेंज, सट्टा-मटका नेटवर्क और रियल-मनी कार्ड गेम्स से जुड़े थे.

सरकार की इस मुहिम में अभी तक कुल 8,400 ऐसी अवैध वेबसाइट्स और ऐप्स पर रोक लगाई जा चुकी है. इनमें से ज्यादातर यानी लगभग 4,900 ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लागू होने के बाद ब्लॉक किए गए हैं. यह कानून पिछले साल संसद में पास हुआ था और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की मंजूरी के बाद इसे लागू किया गया. इस कानून का नाम 'प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, 2025' है. इस नए एक्ट यानी कानून का मकसद ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स में इनोवेशन्स को बढ़ावा देना है, जबकि ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह से पाबंदी लगाना है.

सख्त सजा का प्रावधान

यह कानून साफ तौर पर कहता है कि चांस, स्किल या दोनों के मिश्रण वाले किसी भी ऑनलाइन मनी गेम की अनुमति नहीं होगी. इन गेम्स में विज्ञापन, प्रमोशन या किसी तरह की सुविधा देना भी मना है. बैंक और पेमेंट सिस्टम्स को ऐसे ट्रांजेक्शन प्रोसेस करने से रोका गया है. आईटी एक्ट, 2000 के तहत अवैध प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने की शक्ति अधिकारियों को दी गई है. इसका उल्लंघन करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान भी निर्धारित किया गया है, जो कुछ इस प्रकार हैं: