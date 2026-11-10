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India Bike Week 2026 की तारीखों का खुलासा, जानें क्या होगीं एक्टिविटीज और लॉन्च

India Bike Week इवेंट की प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - India Bike Week )

हैदराबाद: देश भर के बाइक प्रेमियों को लुभाने के लिए एक बार फिर से 'India Bike Week' का 2026 संस्करण आने वाला है. इस सालाना इवेंट की जानकारी सामने आ गई है. जानकारी के अनुसार, इस बार इस इवेंट का आयोजन महाराष्ट्र के पंचगनी में 4 और 5 दिसंबर 2026 को किया जा रहा है.

खास बात यह है कि यह लगातार दूसरा साल है, जब देश का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल फेस्टिवल इस पहाड़ी क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है. गोवा में एक दशक से ज़्यादा समय बिताने के बाद, पंचगनी में शिफ्ट होने से इस इवेंट को एक नई पहचान मिली है. यहां मोटरसाइकिलिंग कल्चर के साथ-साथ पहाड़ों के खूबसूरत रास्ते, ठंडा मौसम और एडवेंचर से जुड़ी गतिविधियां भी देखने को मिलेंगी.

India Bike Week का 13वां संस्करण अब तक का सबसे बड़ा आयोजन हो सकता है. जानकारी के अनुसार, इवेंट के आयोजकों ने इसके वेन्यू का विस्तार किया है और मुख्य फेस्टिवल ग्राउंड के अंदर और बाहर कई नए एक्सपीरिएंस भी जोड़े हैं. मोटरसाइकिल को चाहने वालों के लिए, यह इस साल के सबसे बड़े ऑटोमोटिव इवेंट्स में से एक होने वाला है. India Bike Week 2023 इवेंट की तस्वीर (फोटो - IANS Photo) India Bike Week 2026 की खास एक्टिविटीज

आयोजकों की माने तो, 2026 का आयोजन एक ऐसी जगह पर किया जा रहा है, जो पिछले साल की जगह से लगभग 50 प्रतिशत बड़ी है. यह आयोजन 'टाउन टेकओवर' कॉन्सेप्ट के ज़रिए पंचगनी शहर तक भी फैलेगा, जिसमें पूरे इलाके में राइड-आउट्स, कैंपसाइट्स, ट्रेल्स और आधिकारिक आफ्टर-पार्टियां शामिल होंगी. मोटरसाइकिलिंग गतिविधियों में हिल क्लाइम्ब, फ्लैट ट्रैक, डर्ट डैश, स्टंट शो और कई तरह के एक्सपीरियंस ज़ोन शामिल होंगे. राइडर्स FMSCI से जुड़ी रेसिंग इवेंट्स में भी हिस्सा ले सकते हैं, जिनमें कुल 12 लाख रुपये तक के इनाम जीतने का मौका है. India Bike Week 2023 के दौरान स्टंट करता हुआ एक राइडर (फोटो - IANS Photo)