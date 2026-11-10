India Bike Week 2026 की तारीखों का खुलासा, जानें क्या होगीं एक्टिविटीज और लॉन्च
'India Bike Week' का 2026 संस्करण आने वाला है. इवेंट का आयोजन महाराष्ट्र के पंचगनी में 4-5 दिसंबर 2026 को किया जा रहा है.
Published : November 10, 2026 at 2:43 PM IST
हैदराबाद: देश भर के बाइक प्रेमियों को लुभाने के लिए एक बार फिर से 'India Bike Week' का 2026 संस्करण आने वाला है. इस सालाना इवेंट की जानकारी सामने आ गई है. जानकारी के अनुसार, इस बार इस इवेंट का आयोजन महाराष्ट्र के पंचगनी में 4 और 5 दिसंबर 2026 को किया जा रहा है.
खास बात यह है कि यह लगातार दूसरा साल है, जब देश का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल फेस्टिवल इस पहाड़ी क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है. गोवा में एक दशक से ज़्यादा समय बिताने के बाद, पंचगनी में शिफ्ट होने से इस इवेंट को एक नई पहचान मिली है. यहां मोटरसाइकिलिंग कल्चर के साथ-साथ पहाड़ों के खूबसूरत रास्ते, ठंडा मौसम और एडवेंचर से जुड़ी गतिविधियां भी देखने को मिलेंगी.
India Bike Week का 13वां संस्करण अब तक का सबसे बड़ा आयोजन हो सकता है. जानकारी के अनुसार, इवेंट के आयोजकों ने इसके वेन्यू का विस्तार किया है और मुख्य फेस्टिवल ग्राउंड के अंदर और बाहर कई नए एक्सपीरिएंस भी जोड़े हैं. मोटरसाइकिल को चाहने वालों के लिए, यह इस साल के सबसे बड़े ऑटोमोटिव इवेंट्स में से एक होने वाला है.
India Bike Week 2026 की खास एक्टिविटीज
आयोजकों की माने तो, 2026 का आयोजन एक ऐसी जगह पर किया जा रहा है, जो पिछले साल की जगह से लगभग 50 प्रतिशत बड़ी है. यह आयोजन 'टाउन टेकओवर' कॉन्सेप्ट के ज़रिए पंचगनी शहर तक भी फैलेगा, जिसमें पूरे इलाके में राइड-आउट्स, कैंपसाइट्स, ट्रेल्स और आधिकारिक आफ्टर-पार्टियां शामिल होंगी.
मोटरसाइकिलिंग गतिविधियों में हिल क्लाइम्ब, फ्लैट ट्रैक, डर्ट डैश, स्टंट शो और कई तरह के एक्सपीरियंस ज़ोन शामिल होंगे. राइडर्स FMSCI से जुड़ी रेसिंग इवेंट्स में भी हिस्सा ले सकते हैं, जिनमें कुल 12 लाख रुपये तक के इनाम जीतने का मौका है.
India Bike Week 2026 में अपेक्षित बाइक लॉन्च
IBW पारंपरिक रूप से दोपहिया वाहन निर्माताओं के लिए अपने नए उत्पादों को प्रदर्शित करने और लॉन्च करने का एक बेहतरीन मंच रहा है, और 2026 में भी ऐसा ही होने वाला है. सबसे बड़े कन्फर्म डेब्यू के तौर पर Italjet की ओर से हो सकता है.
यह कंपनी भारतीय ग्राहकों के लिए Dragster 300, Dragster 459 और Dragster 700 परफॉर्मेंस स्कूटर्स पेश करने वाली है. इस इवेंट के दौरान राइडिंग गियर ब्रांड्स और एक्सेसरी बनाने वाली कंपनियों के भी अपने नए उत्पाद पेश करने की उम्मीद है. इसमें शामिल होने वाले लोगों को कई तरह की टेस्ट राइड, डेमो फ्लीट और ब्रांड एक्सपीरियंस ज़ोन का एक्सेस मिलने वाला है, जहां अलग-अलग सेगमेंट की मोटरसाइकिलें मौजूद होंगी.
India Bike Week 2026 में म्यूजिक, कैपिंग और कस्टम मोटरसाइकिल
नई मोटरसाइकिलों के अलावा, India Bike Week 2026 में तीन म्यूजिक स्टेज, लाइव परफॉरमेंस, कैंपिंग की सुविधा, बोनफायर सेशन और फूड फेस्टिवल देखने को मिलेंगे. इस इवेंट में 'जेमसन जिंजर एल x IBW बाइक बिल्ड-ऑफ' का भी आयोजन होगा, जिसमें कस्टम मोटरसाइकिल बनाने वाले लोग शीर्ष सम्मान पाने के लिए एक-दूसरे से मुकाबला करेंगे.
एडवेंचर ट्रैवलर्स और ओवरलैंडर्स 'द बिग ट्रिप' स्टेज पर अपने किस्से साझा करेंगे, जबकि 'मिसफिट्स कलेक्शन' और 'मॉड बाइक कॉम्पिटिशन' जैसे कस्टम मोटरसाइकिल शोकेस भारत की फलती-फूलती मोटरसाइकिल संस्कृति का जश्न मनाएंगे.