India AI Summit 2026 में शामिल होंगे कई टेक दिग्गज, Google के सुंदर पिचाई समेत आएंगे Microsoft के फाउंडर

India AI Summit 2026 ( फोटो - India AI Impact Summit 2026 )

हैदराबाद: भारत अगले हफ़्ते अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) समिट, India AI Summit 2026 होस्ट करने वाला है. इसका मकसद एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनना है, जहां दुनिया के सबसे असरदार टेक्नोलॉजी लीडर और AI इनोवेटर एक साथ आकर AI के भविष्य पर चर्चा कर सकें. इसमें AI पॉलिसी, रिसर्च, इंडस्ट्री एप्लीकेशन और पब्लिक एंगेजमेंट के बारे में बातचीत होगी, साथ ही टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को आकार देने में भारत की भूमिका पर भी ज़ोर दिया जाएगा. India AI Summit 2026, 16 फरवरी, 2026 से शुरू होकर 20 फरवरी, 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा. India AI Summit 2026: किस पर होगा फोकस?

भारत सरकार का कहना है कि AI Summit ग्लोबल AI चर्चाओं को 'IndiaAI मिशन और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जुड़े डेवलपमेंट नतीजों' में बदलने पर फोकस करेगा. चर्चा में हेल्थकेयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, फाइनेंस, गवर्नेंस और पब्लिक सर्विसेज़ जैसे सेक्टर में AI एप्लीकेशन शामिल होंगे. समिट के एजेंडा में ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, इनक्लूजन के ज़रिए सोशल एम्पावरमेंट, AI रिसोर्स का डेमोक्रेटाइज़ेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ और साइंटिफिक एडवांसमेंट के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी शामिल है.