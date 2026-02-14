ETV Bharat / technology

India AI Summit 2026 में शामिल होंगे कई टेक दिग्गज, Google के सुंदर पिचाई समेत आएंगे Microsoft के फाउंडर

भारत का पहला AI Summit नई दिल्ली में शुरू हो रहा है, जिसमें दुनिया भर के टेक लीडर AI के भविष्य पर चर्चा करेंगे.

Published : February 14, 2026 at 5:19 PM IST

हैदराबाद: भारत अगले हफ़्ते अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) समिट, India AI Summit 2026 होस्ट करने वाला है. इसका मकसद एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनना है, जहां दुनिया के सबसे असरदार टेक्नोलॉजी लीडर और AI इनोवेटर एक साथ आकर AI के भविष्य पर चर्चा कर सकें.

इसमें AI पॉलिसी, रिसर्च, इंडस्ट्री एप्लीकेशन और पब्लिक एंगेजमेंट के बारे में बातचीत होगी, साथ ही टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को आकार देने में भारत की भूमिका पर भी ज़ोर दिया जाएगा. India AI Summit 2026, 16 फरवरी, 2026 से शुरू होकर 20 फरवरी, 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा.

India AI Summit 2026: किस पर होगा फोकस?
भारत सरकार का कहना है कि AI Summit ग्लोबल AI चर्चाओं को 'IndiaAI मिशन और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जुड़े डेवलपमेंट नतीजों' में बदलने पर फोकस करेगा.

चर्चा में हेल्थकेयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, फाइनेंस, गवर्नेंस और पब्लिक सर्विसेज़ जैसे सेक्टर में AI एप्लीकेशन शामिल होंगे. समिट के एजेंडा में ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, इनक्लूजन के ज़रिए सोशल एम्पावरमेंट, AI रिसोर्स का डेमोक्रेटाइज़ेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ और साइंटिफिक एडवांसमेंट के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी शामिल है.

India AI Summit 2026: इवेंट में कौन होगा शामिल?
India AI Summit 2026 पांच दिन का इवेंट होगा, जिसमें ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेक्टर से आने वालों की एक बड़ी लिस्ट होगी. Google के CEO सुंदर पिचाई, OpenAI के सैम ऑल्टमैन, NVIDIA के CEO जेन्सेन हुआंग, MicroSoft के फाउंडर बिल गेट्स और प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ, Adobe के CEO शांतनु नारायण, एक्सेंचर की CEO जूली स्वीट, Qualcomm के CEO क्रिस्टियानो अमोन और पालो ऑल्टो नेटवर्क्स के CEO निकेश अरोड़ा टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से आने वाले खास लोग हैं.

जाने-माने AI रिसर्चर, जिनमें एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमोदेई, मिस्ट्रल AI के CEO आर्थर मेंश और Google डीपमाइंड के CEO डेमिस हसाबिस शामिल हैं, भी शामिल होंगे. खास बात यह है कि इस समिट में Meta के पूर्व चीफ साइंटिस्ट और AMI लैब्स के फाउंडर यान लेकुन के साथ योशुआ बेंगियो भी शामिल होंगे, जिन्हें AI का गॉडफादर माना जाता है.

भारतीय बिज़नेस कम्युनिटी से, Reliance Industry के चेयरमैन मुकेश अंबानी, Tata Sons के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन, Infosys के को-फाउंडर नंदन नीलेकणी, भारती एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल, TCS के CEO के. कृतिवासन, Infosys के CEO सलिल पारेख और HCL टेक की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा ​​ने इवेंट में शामिल होने की पुष्टि की है.

