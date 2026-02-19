ETV Bharat / technology

India AI Impact Summit: JioHotstar ने की ChatGPT के साथ पार्टनरशिप, कंटेंट सर्च करना होगा आसान

JioHotstar की ChatGPT के साथ पार्टनरशिप ( फोटो - JioHotstar/IANS )

हैदराबाद: इंडियन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म JioHotstar ने गुरुवार को India AI Impact Summit के मौके पर सैम ऑल्टमैन के OpenAI के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की है. इस फैसले के तहत, एक ChatGPT-पावर्ड वॉइस और टेक्स्ट असिस्टेंट को सीधे JioHotstar ऐप में इंटीग्रेट किया जाएगा. AI चैटबॉट बनाने वाली कंपनी OpenAI से मिली जानकारी के अनुसार, नया मल्टीलिंगुअल डिस्कवरी टूल यूज़र्स को नेचुरल लैंग्वेज बातचीत के ज़रिए कंटेंट खोजने में मदद कर सकता है. इसे ट्रेडिशनल कीवर्ड सर्च और एंडलेस स्क्रॉलिंग को कॉन्टेक्स्टुअल, पर्सनलाइज़्ड रिकमेन्डेशन से बदलने के लिए बनाया गया है. ChatGPT और JioHotstar की पार्टनरशिप

JioHotstar ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि इस पार्टनरशिप का मुख्य उद्देश्य OpenAI APIs का इस्तेमाल करके बनाया गया ChatGPT-पावर्ड इंटरफ़ेस है. हालांकि दोनों कंपनियों ने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स के बारे में जानकारी नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि मल्टीलिंगुअल डिस्कवरी टूल टेक्स्ट-जेनरेशन कैपेबिलिटीज़ को स्पीच-टू-टेक्स्ट और टेक्स्ट-टू-स्पीच APIs के साथ मिलाकर वॉइस इंटरैक्शन को सपोर्ट करेगा. ऐसे में यह फ़ीचर JioHotstar और OpenAI के बताए अनुसार 'मल्टीलिंगुअल कॉग्निटिव सर्च' को इनेबल करता है. इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इससे यूज़र्स बस बोल सकते हैं या अपना इंटेंट टाइप कर सकते हैं, जिसमें मूड, सिचुएशन, जॉनर प्रेफरेंस, या कोई बहुत खास सिनेरियो भी शामिल है, और डिस्कवरी टूल तुरंत कॉन्टेक्स्ट-अवेयर रिकमेंडेशन देगा.