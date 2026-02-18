ETV Bharat / technology

India AI Impact Summit: भारतीय AI फर्म Mihup.ai की Qualcomm के साथ पार्टनरशिप, बनाएंगे ऑन-डिवाइस Voice AI टूल

Mihup.ai की Qualcomm के साथ पार्टनरशिप ( फोटो - LinkedIn/Mihup.ai )

हैदराबाद: देश की राजधानी दिल्ली में चल रहा AI Impact Summit 2026 ज़ोरों पर है, जिसमें इंडस्ट्री के अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स, टेक्नोक्रेट्स और उभरते सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां शामिल हो रही हैं. यह इवेंट पांच दिन के लिए आयोजित किया गया है, जिसके हिस्से के तौर पर इसमें एक AI Impact Expo भी आयोजित किया गया है, जिसका उद्घाटन 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था. इस Expo में दुनिया भर की टेक कंपनियों को अपने नए प्रोडक्ट्स दिखाने का मौका मिलेगा. आयोजन के दूसरे दिन, भारतीय AI फर्म Mihup.ai ने फाइनेंशियल सेक्टर के लिए ऑन-डिवाइस AI सॉल्यूशन बनाने के लिए US-बेस्ड चिपमेकर Qualcomm के साथ अपनी नई साझेदारी की जानकारी दी है, जिससे एफिशिएंसी बढ़ने का दावा किया जा रहा है. Mihup.ai का ऑन-डिवाइस वॉयस इंटेलिजेंस स्टैक 12 भारतीय भाषाओं के लिए होगा ऑप्टिमाइज़ मंगलवार को एक LinkedIn पोस्ट में, इंडियन AI फर्म ने घोषणा की कि Mihup.ai, US की टेक कंपनी Qualcomm के साथ मिलकर कंपनी का 'अपनी तरह का पहला' एज वॉयस इंटेलिजेंस स्टैक लॉन्च कर रही है, जिससे वॉयस AI डिवाइस पर कमांड प्रोसेस कर सकेगा. AI फर्म ने बताया कि AI-पावर्ड सॉल्यूशन को खास तौर पर Qualcomm Hexagon NPU के लिए डिज़ाइन किया गया है. हालांकि Voice AI मौजूदा टूल्स में से एक है, जो अब डिवाइस पर डेटा प्रोसेस कर सकेगा, वॉइस इंटेलिजेंस स्टैक में दूसरे टूल्स भी हो सकते हैं. Mihup.ai का दावा है कि उसका टूल यह पक्का करता है कि बातचीत सिर्फ़ डिवाइस पर ही प्रोसेस हो, जिससे डेटा को प्रोसेसिंग के लिए क्लाउड सर्वर पर भेजने की ज़रूरत खत्म हो जाती है.