India AI Impact Summit: भारतीय AI फर्म Mihup.ai की Qualcomm के साथ पार्टनरशिप, बनाएंगे ऑन-डिवाइस Voice AI टूल

AI Impact Summit 2026 में भारतीय AI फर्म Mihup.ai ने ऑन-डिवाइस AI सॉल्यूशन बनाने के लिए Qualcomm के साथ अपनी साझेदारी की जानकारी दी है.

Mihup.ai partners with Qualcomm
Mihup.ai की Qualcomm के साथ पार्टनरशिप (फोटो - LinkedIn/Mihup.ai)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 18, 2026 at 11:59 AM IST

हैदराबाद: देश की राजधानी दिल्ली में चल रहा AI Impact Summit 2026 ज़ोरों पर है, जिसमें इंडस्ट्री के अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स, टेक्नोक्रेट्स और उभरते सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां शामिल हो रही हैं. यह इवेंट पांच दिन के लिए आयोजित किया गया है, जिसके हिस्से के तौर पर इसमें एक AI Impact Expo भी आयोजित किया गया है, जिसका उद्घाटन 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था.

इस Expo में दुनिया भर की टेक कंपनियों को अपने नए प्रोडक्ट्स दिखाने का मौका मिलेगा. आयोजन के दूसरे दिन, भारतीय AI फर्म Mihup.ai ने फाइनेंशियल सेक्टर के लिए ऑन-डिवाइस AI सॉल्यूशन बनाने के लिए US-बेस्ड चिपमेकर Qualcomm के साथ अपनी नई साझेदारी की जानकारी दी है, जिससे एफिशिएंसी बढ़ने का दावा किया जा रहा है.

Mihup.ai का ऑन-डिवाइस वॉयस इंटेलिजेंस स्टैक 12 भारतीय भाषाओं के लिए होगा ऑप्टिमाइज़

मंगलवार को एक LinkedIn पोस्ट में, इंडियन AI फर्म ने घोषणा की कि Mihup.ai, US की टेक कंपनी Qualcomm के साथ मिलकर कंपनी का 'अपनी तरह का पहला' एज वॉयस इंटेलिजेंस स्टैक लॉन्च कर रही है, जिससे वॉयस AI डिवाइस पर कमांड प्रोसेस कर सकेगा. AI फर्म ने बताया कि AI-पावर्ड सॉल्यूशन को खास तौर पर Qualcomm Hexagon NPU के लिए डिज़ाइन किया गया है.

हालांकि Voice AI मौजूदा टूल्स में से एक है, जो अब डिवाइस पर डेटा प्रोसेस कर सकेगा, वॉइस इंटेलिजेंस स्टैक में दूसरे टूल्स भी हो सकते हैं. Mihup.ai का दावा है कि उसका टूल यह पक्का करता है कि बातचीत सिर्फ़ डिवाइस पर ही प्रोसेस हो, जिससे डेटा को प्रोसेसिंग के लिए क्लाउड सर्वर पर भेजने की ज़रूरत खत्म हो जाती है.

यह टूल नेटिव AI-बैक्ड ऑटोमैटिक स्पीच रिकग्निशन (ASR) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जो बोले गए शब्दों को टेक्स्ट में बदलता है, और एक स्मॉल लैंग्वेज मॉडल (SLM) का भी इस्तेमाल करता है. कंपनी ने बताया कि ऑन-डिवाइस वॉइस इंटेलिजेंस स्टैक को भारत की 12 से ज़्यादा रीजनल भाषाओं के साथ-साथ कोड-मिक्स्ड स्पीच के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है.

Mihup.ai का दावा है कि ऑन-डिवाइस सॉल्यूशन 'GPU-हैवी क्लाउड AI' टूल्स की तुलना में 80 प्रतिशत ज़्यादा कॉस्ट-एफिशिएंट है. यह कॉल के दौरान रियल-टाइम वायलेशन डिटेक्शन और कोचिंग में भी सक्षम है.

खास बात यह है कि भारतीय टेक फर्म का Voice AI बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज़ और इंश्योरेंस (BFSI) सेक्टर को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है, जिसमें कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स के बीच कई बातचीत शामिल हैं.

बता दें कि अक्टूबर 2025 के एक ब्लॉग पोस्ट में, कंपनी ने दावा किया कि Mihup.ai का Voice AI, BFSI सेक्टर में कस्टमर सर्विस को बेहतर बनाता है. कंपनी ने यह भी बताया कि उसका प्रोडक्ट अर्जेंसी का पता लगा सकता है. जब ऐसा होता है, तो Voice AI टूल कस्टमर्स को एक्स्ट्रा IVR मेन्यू से गुज़रने के बजाय सीधे एक रिप्रेजेंटेटिव के पास भेजता है.

इसके अलावा, Voice AI के बारे में कंपनी ने दावा किया कि यह पर्सनलाइज़्ड जवाब और मदद देने के लिए अकाउंट-स्पेसिफिक कस्टमर डेटा निकाल सकता है. यह बातचीत के कॉन्टेक्स्ट को भी समझ सकता है और जेनेरिक जवाब देने के बजाय उसी के आधार पर जवाब दे सकता है.

