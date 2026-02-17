ETV Bharat / technology

India AI Summit 2026: बेंगलुरु में बनेगी भारत की पहली AI सिटी, नाम होगा B1 AI Superpark

बेंगलुरु में बनने जा रहा B1 AI Superpark भारत को सुरक्षित और भरोसेमंद AI भविष्य की दिशा में ले जाएगा. ( Representational Image (Image Credit: YouTube/ Umakant Soni) )

हैदराबाद: नई दिल्ली में आयोजित India AI Impact Summit 2026 के दूसरे दिन एक बड़ी घोषणा की गई. बेंगलुरु की भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी Bharat1.AI ने भारत का पहला "ह्यूमैनिटी-फर्स्ट AI सिटी" बनाने का ऐलान किया है. यह प्रोजेक्ट बेंगलुरु के सरजापुरा इलाके में विकसित किया जाएगा, जिसे B1 AI Superpark नाम दिया गया है. कंपनी के मुताबिक, B1 AI Superpark सिर्फ एक टेक कैंपस नहीं होगा, बल्कि यह शहर के स्तर पर बनाया गया AI रिसर्च और इनोवेशन हब होगा. यहां एजेंटिक एआई और फिज़िकल एआई सिस्टम को असली दुनिया के माहौल में टेस्ट, ट्रेन और वैलिडेट किया जाएगा. Bharat1.AI का कहना है कि भविष्य की एआई टेक्नोलॉजी सिर्फ इंटरनेट डेटा के भरोसे नहीं चल सकती, इसके लिए रियल-वर्ल्ड और स्ट्रक्चर्ड डेटा की जरूरत है. B1 AI Superpark की खास बातें B1 AI Superpark करीब 5 लाख वर्ग फुट में बनाया जाएगा. इसमें एक साथ 10,000 से ज्यादा एआई रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स, यूनिवर्सिटी टीम्स और कॉरपोरेट पार्टनर्स काम कर सकेंगे. यह कैंपस 2026 के अंत तक पूरी तरह ऑपरेशनल हो सकते हैं. यहां हाई-डेंसिटी कंप्यूटिंग और बड़े सिमुलेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा. इसके साथ-साथ यहां पर 400Gbps तक की हाई-स्पीड कनेक्टिविटी दी जाएगी, जिससे AI मॉडल ट्रेनिंग और इनफेरेंस बेहद तेज हो सकेंगे.