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फरवरी 2026 की बिक्री में Mahindra XEV 9S ने MG Windsor को पछाड़ा, बनी नंबर-1 सेलिंग EV

Mahindra XEV 9S ( फोटो - Mahindra & Mahindra )

हैदराबाद: फरवरी 2026 में डिलीवरी के अपने पहले पूरे महीने में, Mahindra XEV 9S इलेक्ट्रिक SUV ने बिक्री के मामले में MG Windsor को पछाड़ दिया है. Mahindra XEV 9S ने भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली EV का खिताब अपने नाम कर लिया है. कंपनी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने Mahindra XEV 9S की कुल 3,500 से ज़्यादा यूनिट्स बेची गईं, जो MG Windsor EV से लगभग 1,000 यूनिट्स ज़्यादा थीं. Mahindra XEV 9S की कुल बिक्री 3,539 यूनिट्स रही, जबकि MG Windsor की 2,599 यूनिट्स बिकीं. इसके अलावा, Tata Nexon EV की बात करें तो यह बाज़ार में Tata की सबसे लंबे समय से बिकने वाली EVs में से एक है और यह फरवरी 2026 में 2,410 यूनिट्स की बिक्री के साथ तीसरे स्थान पर रही. वहीं Mahindra XEV 9S की सिस्टर मॉडल, XEV 9e, 1,889 यूनिट्स की बिक्री के साथ चौथे स्थान पर रही. स्वदेशी कार निर्माता Tata Motors की Tata Harrier EV 1,738 यूनिट्स की बिक्री के साथ टॉप पांच की लिस्ट में आखिरी स्थान पर रही.