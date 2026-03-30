फरवरी 2026 की बिक्री में Mahindra XEV 9S ने MG Windsor को पछाड़ा, बनी नंबर-1 सेलिंग EV
फरवरी 2026 में Mahindra XEV 9S इलेक्ट्रिक SUV ने बिक्री के मामले में MG Windsor को पछाड़ दिया है. इसकी 3,500 से ज़्यादा यूनिट्स बिकीं.
Published : March 30, 2026 at 11:15 AM IST
हैदराबाद: फरवरी 2026 में डिलीवरी के अपने पहले पूरे महीने में, Mahindra XEV 9S इलेक्ट्रिक SUV ने बिक्री के मामले में MG Windsor को पछाड़ दिया है. Mahindra XEV 9S ने भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली EV का खिताब अपने नाम कर लिया है.
कंपनी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने Mahindra XEV 9S की कुल 3,500 से ज़्यादा यूनिट्स बेची गईं, जो MG Windsor EV से लगभग 1,000 यूनिट्स ज़्यादा थीं. Mahindra XEV 9S की कुल बिक्री 3,539 यूनिट्स रही, जबकि MG Windsor की 2,599 यूनिट्स बिकीं.
इसके अलावा, Tata Nexon EV की बात करें तो यह बाज़ार में Tata की सबसे लंबे समय से बिकने वाली EVs में से एक है और यह फरवरी 2026 में 2,410 यूनिट्स की बिक्री के साथ तीसरे स्थान पर रही. वहीं Mahindra XEV 9S की सिस्टर मॉडल, XEV 9e, 1,889 यूनिट्स की बिक्री के साथ चौथे स्थान पर रही. स्वदेशी कार निर्माता Tata Motors की Tata Harrier EV 1,738 यूनिट्स की बिक्री के साथ टॉप पांच की लिस्ट में आखिरी स्थान पर रही.
बता दें कि Mahindra XEV 9S कंपनी के INGLO प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित है, जोकि कंपनी की तीसरी 'बॉर्न इलेक्ट्रिक' SUV है. इससे पहले Mahindra BE 6 और XEV 9e कूप-SUV को लॉन्च किया जा चुका है. असल में, XEV 9e का ही तीन-रो वाला SUV वर्जन, XEV 9S, पिछले साल के आखिर में भारत में पहली बार पेश किया गया था. हालांकि, इस SUV की डिलीवरी जनवरी 2026 के आखिर में ही शुरू की गई थी. फ़रवरी इस SUV की डिलीवरी का पहला पूरा महीना था.
Mahindra XEV 9S में XEV 9e का ही प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही इसी से मिलते-जुलते डिज़ाइन एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं. इसलिए XEV 9S का प्रोफ़ाइल XUV 7XO से ज़्यादा मेल खाता है. इसके कूप-SUV मॉडल के मुकाबले, इसके अंदर भी कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि XEV 9e के साथ शेयर की गई 59 kWh और 79 kWh यूनिट्स के अलावा, इसमें 70 kWh बैटरी का तीसरा बैटरी विकल्प भी दिया गया है.
इस कार में रियर-व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है, जिसकी पावर आउटपुट 228 bhp से 282 bhp के बीच रहती है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा बैटरी पैक विकल्प आपके पास है. हालांकि सभी बैटरी विकल्पों में अधिकतम टॉर्क 380 Nm पर ही रहती है.