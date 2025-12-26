ETV Bharat / technology

साल 2026 में Volvo भारतीय बाजार में उतारेगी दो इलेक्ट्रिक कारें, देखें लिस्ट

Volvo की फ्लैगशिप Volvo EX90 इलेक्ट्रिक SUV अगले साल भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाली है, जिसमें एक नया 800V आर्किटेक्चर दिया जाएगा. यह सिंगल-मोटर RWD, ट्विन-मोटर AWD और AWD परफॉर्मेंस वेरिएंट में पेश की जाएगी, जिनकी रेंज क्रमशः 565km, 608km और 602km है.

Volvo EX90 एसयूवी (लॉन्च: 2026 के तीसरे क्वाटर में, अनुमानित कीमत: 1.5 करोड़ रुपये, बैटरी पैक: 92 - 106 kWh)

हैदरबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Volvo साल 2026 में भारतीय बाजार में अपनी दो ग्लोबली अवेलेबल EVs को लॉन्च कर सकती है. इनमें Volvo EX90 SUV और Volvo ES90 सेडान शामिल हैं. 2025 में, फ्लैगशिप कम्बशन-पावर्ड Volvo XC90 को फेसलिफ्ट अपडेट दिया गया था, जिसके बाद Volvo XC60 फेसलिफ्ट और Volvo EX30 e-SUV बाजार में उतारी गईं थी. ये दोनों आने वाली EVs भारत में Volvo की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक गाड़ियां होने वाली हैं.

हालांकि, भारत में कौन सा वेरिएंट आएगा, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है. Volvo की खासियत के अनुसार, इसकी स्टाइलिंग साफ और सिंपल होने वाली है, जबकि इसके केबिन में मिनिमलिस्ट अप्रोच अपनाया गया है. इसमें लेवल-2 ADAS सिस्टम मिलता है, लेकिन इसका LiDAR-बेस्ड सेंसर सूट भविष्य में कहीं ज़्यादा लेवल की ऑटोनॉमी को सपोर्ट कर सकता है.

Volvo ES90 सेडान

(लॉन्च: 2026 के तीसरे क्वाटर में, अनुमानित कीमत: 1.2 करोड़ रुपये, बैटरी पैक: 92 - 106 kWh)

Volvo भारतीय बाजार में अपनी एक सेडान भी उतारने वाली है, जो BMW i5 को टक्कर देने वाली है. यह कार Volvo ES90 इलेक्ट्रिक सेडान होगी, जो नए SPA2 प्लेटफॉर्म पर बनाई जाएगी. इसमें 800V का इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, जो 350kW तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है. यह सिर्फ 10 मिनट में लगभग 300km तक की रेंज प्रदान कर सकती है. इसमें मिलने वाली 106kWh की बैटरी WLTP रेंज के अनुसार लगभग 700km की रेंज देती है.

Volvo ES90 सेडान (फोटो - Volvo)

इसके डिजाइन की बात करें तो यह काफी हद तक Volvo EX90 से मिलता-जुलता है, जिसमें 'थॉर हैमर' LED, एक बंद ग्रिल और छत पर लगा LiDAR हंप शामिल है. इंटीरियर पर नजर डालें तो इसमें 5G और OTA अपडेट के साथ 14.5-इंच का पोर्ट्रेट टचस्क्रीन, 25-स्पीकर वाला बोवर्स एंड विल्किंस सिस्टम और 424-लीटर का बूट स्पेस है, जिसे 733 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है.