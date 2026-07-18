2026 की पहली छमाही में स्कूटर बिक्री का शानदार प्रदर्शन, 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी
भारत में स्कूटर उद्योग ने साल की पहली छमाही में बेहतर बिक्री का प्रदर्शन किया है. कंपनियों ने 44.2 लाख यूनिट्स की थोक बिक्री की.
Published : July 18, 2026 at 2:18 PM IST
हैदराबाद: भारत में स्कूटर उद्योग ने साल की पहली छमाही (H1) में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है. इस दौरान कंपनियों ने कुल मिलाकर 44.2 लाख यूनिट्स की थोक बिक्री हुई. यह बिक्री पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 33 प्रतिशत ज़्यादा है और साल 2025 की इसी अवधि के मुक़ाबले 11 लाख यूनिट्स ज्यादा है.
छह में से पांच महीनों में मासिक बिक्री 7 लाख यूनिट्स के आंकड़े को पार कर गई. इस बिक्री में सिर्फ़ अप्रैल का महीना ही इसका अपवाद रहा. बिक्री की इस रफ़्तार को देखते हुए, यह सेगमेंट पहली बार एक कैलेंडर वर्ष में 90 लाख सालाना यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार करने वाला है. यहां कि देश की पांच 5 सबसे ज्यादा बिक्री करने वाली कंपनियों के बारे में बता रहे हैं.
Honda Motorcycle & Scooter India की बिक्री
स्कूटर के मामले में मार्केट लीडर Honda ने कुल 16.2 लाख स्कूटर्स की बिक्री दर्ज की. यह पिछले साल के मुकाबले 32 प्रतिशत ज़्यादा है और इससे कंपनी का मार्केट शेयर 37 प्रतिशत हो गया है, क्योंकि Honda Activa और Honda Dio की बिक्री लगातार अच्छी रही है. Honda के इलेक्ट्रिक स्कूटर (Honda Activa e: और QC1) की बिक्री में पहली छमाही में 2,100 यूनिट्स का योगदान रहा, जो 4 प्रतिशत कम है.
TVS Motor Company की बिक्री
TVS Motor Company की बात करें तो कंपनी ने साल 2026 की पहली छमाही (H1) में 12.6 लाख स्कूटर्स की बिक्री दर्ज की है, जो पिछले साल के मुकाबले 32 प्रतिशत ज़्यादा है. इसके ICE स्कूटर्स की लिस्ट में TVS Jupiter, Ntorq और Zest शामिल हैं, जिनकी 10.24 लाख यूनिट (26 प्रतिशत ज़्यादा) बिक्री दर्ज हुई, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटर TVS iQube और Orbiter ने 2.41 लाख यूनिट्स (66 प्रतिशत ज़्यादा) बिक्री का योगदान रहा. अब TVS की कुल स्कूटर बिक्री में EV की हिस्सेदारी 19 प्रतिशत है, जो एक साल पहले 15 प्रतिशत थी.
Suzuki Motorcycle India की बिक्री
Suzuki की बिक्री पर नजर डालें तो कंपनी ने पहली छमाही में 5.95 लाख स्कूटर्स की बिक्री की, जो पिछले साल के मुकाबले 11 प्रतिशत ज़्यादा है. हालांकि, इसका मार्केट शेयर 16 प्रतिशत से घटकर 13 प्रतिशत रह गया, क्योंकि ओवरऑल मार्केट तेज़ी से बढ़ा.
Suzuki Burgman Street और Avenis के मुकाबले, Suzuki Access 125 कंपनी का सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल बना रहा है. 2026 की पहली छमाही में Suzuki e-Access की 3,390 होलसेल यूनिट्स बेची गईं, जबकि रिटेल बिक्री 2,042 यूनिट्स रही.
Hero MotoCorp की बिक्री
देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनियों में से एक Hero MotoCorp ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ दर्ज की. कंपनी ने पहली छमाही में 3.46 लाख स्कूटर्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल के मुकाबले 72 प्रतिशत ज़्यादा है. इस बिक्री में ICE स्कूटर का योगदान 2.44 लाख यूनिट्स का रहा.
वहीं Vida Electric रेंज ने 1.02 लाख यूनिट्स (136 प्रतिशत ज़्यादा) की बिक्री का योगदान दिया. Hero की EV बिक्री में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है. अब कंपनी की कुल स्कूटर बिक्री में Vida की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत है, जबकि 2025 की पहली छमाही में यह 21 प्रतिशत थी.
Bajaj Auto की बिक्री
इसके अवाला, Bajaj Auto की बिक्री सालाना आधार पर 53 प्रतिशत बढ़कर 2.07 लाख स्कूटर हो गई, जिनमें से 2.04 लाख Bajaj Chetak इलेक्ट्रिक स्कूटर और 2,850 Yolu e-Bike थीं. Bajaj Auto का कुल स्कूटर मार्केट शेयर एक साल पहले के 4 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 5 प्रतिशत हो गया.