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DART अंतरिक्ष यान की टक्कर से Dimorphos एस्टेरॉयड पर बना बड़ा गड्ढा, ताजा तस्वीरों से हुआ खुलासा

DART अंतरिक्ष यान की टक्कर से Dimorphos एस्टेरॉयड पर बना बड़ा गड्ढा ( फोटो - X/@esa )

हैदराबाद: यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के 'Hera' अंतरिक्ष यान की तस्वीरों से पता चलता है कि 'Dimorphos' का एक हिस्सा चपटा हो गया है और वहां स्टेडियम के आकार का एक गड्ढा बन गया है. यह एक छोटा क्षुद्रग्रह जिसे 2022 में NASA के 'DART' अंतरिक्ष यान ने 'प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम' के पहले परीक्षण के दौरान टक्कर मारी थी. इस टक्कर के बाद यह अंतरिक्ष में लड़खड़ाते हुए घूम रहा है.

DART को एक 'प्रूफ-ऑफ-प्रिंसिपल' मिशन के तहत भेजा गया था, जिसका उद्देश्य यह देखना था कि क्या किसी अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल करके किसी खगोलीय पिंड के रास्ते (प्रक्षेप पथ) को बदला जा सकता है.

Dimorphos लगभग 151 मीटर चौड़ा और अंडाकार आकार का एक चट्टानी पिंड है, जो अपने साथी क्षुद्रग्रह 'Dimorphos' (जिसका व्यास 730 मीटर है) के चारों ओर चक्कर लगाता है. ये दोनों अभी पृथ्वी से लगभग 193.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर हैं. इन्हें 'पृथ्वी के निकट के क्षुद्रग्रह' कहा जाता है, हालांकि इनमें से कोई भी वस्तु पृथ्वी के लिए खतरा नहीं है. पिछले डेटा से पता चला है कि DART किस तरह Dimorphos का रास्ता बदलने में सफल रहा, जिससे यह साबित हुआ कि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी से टकराने की ओर बढ़ रही वस्तु का मार्ग बदल सकता है. अब Hera इस बात का करीब से जायजा ले रही है कि DART ने Dimorphos में भौतिक रूप से क्या बदलाव किए हैं. ESA के Hera Misson के वैज्ञानिक माइकल कुपर्स ने रॉयटर्स को बताया कि, "जिस तरफ टक्कर हुई, वहां अब पूरी तरह से एक गड्ढा (क्रेटर) बन गया है."