DART अंतरिक्ष यान की टक्कर से Dimorphos एस्टेरॉयड पर बना बड़ा गड्ढा, ताजा तस्वीरों से हुआ खुलासा
'Hera' की तस्वीरों से पता चलता है कि 'Dimorphos' का एक हिस्सा चपटा हुआ है. वहां स्टेडियम के आकार का एक गड्ढा बन गया है.
Published : November 26, 2026 at 1:25 PM IST
हैदराबाद: यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के 'Hera' अंतरिक्ष यान की तस्वीरों से पता चलता है कि 'Dimorphos' का एक हिस्सा चपटा हो गया है और वहां स्टेडियम के आकार का एक गड्ढा बन गया है. यह एक छोटा क्षुद्रग्रह जिसे 2022 में NASA के 'DART' अंतरिक्ष यान ने 'प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम' के पहले परीक्षण के दौरान टक्कर मारी थी. इस टक्कर के बाद यह अंतरिक्ष में लड़खड़ाते हुए घूम रहा है.
DART को एक 'प्रूफ-ऑफ-प्रिंसिपल' मिशन के तहत भेजा गया था, जिसका उद्देश्य यह देखना था कि क्या किसी अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल करके किसी खगोलीय पिंड के रास्ते (प्रक्षेप पथ) को बदला जा सकता है.
Dimorphos लगभग 151 मीटर चौड़ा और अंडाकार आकार का एक चट्टानी पिंड है, जो अपने साथी क्षुद्रग्रह 'Dimorphos' (जिसका व्यास 730 मीटर है) के चारों ओर चक्कर लगाता है. ये दोनों अभी पृथ्वी से लगभग 193.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर हैं.
इन्हें 'पृथ्वी के निकट के क्षुद्रग्रह' कहा जाता है, हालांकि इनमें से कोई भी वस्तु पृथ्वी के लिए खतरा नहीं है. पिछले डेटा से पता चला है कि DART किस तरह Dimorphos का रास्ता बदलने में सफल रहा, जिससे यह साबित हुआ कि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी से टकराने की ओर बढ़ रही वस्तु का मार्ग बदल सकता है.
अब Hera इस बात का करीब से जायजा ले रही है कि DART ने Dimorphos में भौतिक रूप से क्या बदलाव किए हैं. ESA के Hera Misson के वैज्ञानिक माइकल कुपर्स ने रॉयटर्स को बताया कि, "जिस तरफ टक्कर हुई, वहां अब पूरी तरह से एक गड्ढा (क्रेटर) बन गया है."
BIG NEWS! We have a whole new look at Dimorphos, the first asteroid humans have ever moved 👀☄️ @ESA_Hera mission has captured Dimorphos completing a full orbit around its larger companion, Didymos. Look closely and you will see the impact site come into view, and Dimorphos disappear into Didymos’s shadow. In 2022, @NASA's DART changed Dimorphos’s orbit by 33 minutes but couldn’t show us exactly what happened to the asteroid itself. Now Hera is there to find out. Our first planetary defence mission is investigating the impact up close and helping us learn how asteroid deflection could one day protect Earth 🌍— European Space Agency (@esa) November 25, 2026
उन्होंने आगे कहा कि, "इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे टक्कर की वजह से एस्टेरॉयड का एक हिस्सा कटकर अलग हो गया हो. DART की टक्कर वाली जगह के ठीक दूसरी तरफ हमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला. इन दोनों बातों का एक साथ सामने आना हैरान करने वाला है."
Dimorphos जब Didymos के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमता है, तो उसका बड़ा क्रेटर उसके लगभग पूरे सामने के हिस्से को कवर कर लेता है. कुपर्स ने कहा कि, "Dimorphos अब बेतरतीब ढंग से डगमगा रहा है. इस सिस्टम में सैकड़ों चट्टानी टुकड़े इधर-उधर तैर रहे हैं."
एक छोटी कार के आकार का 'Hera' अंतरिक्ष यान, फिलहाल Didymos और Dimorphos से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी से उन पर नज़र रख रहा है. अगले महीने, Hera इन दोनों के और करीब, यानी 13 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच जाएगा, जहां से यह और भी बेहतर रिज़ॉल्यूशन वाली तस्वीरें ले सकेगा.
जनवरी में, Hera दो शूबॉक्स आकार के लघु उपग्रहों को तैनात करने वाली है, जिन्हें क्यूबसैट कहा जाता है, जो आगे के अध्ययन के लिए और भी करीब पहुंचेंगे, जिसमें दो क्षुद्रग्रहों की आंतरिक संरचना की जांच भी शामिल है.
Hera के मिशन मैनेजर ने बर्लिन के 'Museum für Naturkunde' के डायनासोर हॉल में नई तस्वीरें पेश कीं. ये तस्वीरें एस्टेरॉयड के टकराने से होने वाले खतरों की याद दिलाती हैं. ठीक वैसे ही, जैसे 66 मिलियन साल पहले एक एस्टेरॉयड के टकराने से पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर जीवों का विनाश हुआ था और डायनासोर खत्म हो गए थे.