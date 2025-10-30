ETV Bharat / technology

IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर्स के साथ VTOL में हासिल की सफलता

उन्होंने आगे कहा कि, "यह हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर्स वाले VTOL प्लेटफ़ॉर्म को साकार करने की दिशा में एक कदम और आगे होगा. मान्यता प्राप्त प्रदर्शन और नियंत्रण रणनीतियों के साथ, विकसित VTOL तकनीक को प्रारंभिक कार्यान्वयन के रूप में फिक्स्ड-विंग UAV तक बढ़ाया जा सकता है. यह न केवल व्यापक एयरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए एक अवधारणा-प्रमाण के रूप में कार्य करता है, बल्कि अगली जनरेशन के वायु गतिशीलता समाधानों में रुचि रखने वाले उद्योगों का ध्यान भी आकर्षित कर सकता है."

इस शोध को वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों में कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर टिप्पणी करते हुए, प्रो. पीए रामकृष्ण ने कहा कि, "इस अध्ययन के सकारात्मक परिणामों के कारण, भविष्य में एक बहु-डिग्री स्वतंत्रता वाले लैंडिंग प्लेटफ़ॉर्म का प्रायोगिक अध्ययन किया जा सकता है. प्लेटफ़ॉर्म का अभिवृत्ति स्थिरीकरण प्राप्त हो जाने पर, अभिवृत्ति-स्थिरीकरण प्रणाली की धारणा के बिना लैंडिंग के लिए हार्डवेयर-इन-द-लूप सिमुलेशन किया जा सकता है."

उन्होंने आगे कहा कि, "VTOL एक बड़े हवाई अड्डे या एयरबेस के बजाय कई स्थानों पर हवाई परिवहन को विकेन्द्रीकृत करने में मदद करेगा. इस तरह के विकेन्द्रीकरण से महत्वपूर्ण रणनीतिक और परिचालन लाभ प्राप्त होते हैं. यह अध्ययन एक हाइब्रिड रॉकेट-संचालित VTOL प्लेटफ़ॉर्म के लिए अवधारणा-सिद्धांत के विकास और प्रदर्शन की दिशा में एक अग्रदूत है."

प्रो. पीए रामकृष्ण ने आगे कहा कि, "एक बार जब VTOL प्रणाली व्यावसायिक अनुप्रयोग के लिए प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (टीआरएल) तक पहुंच जाएगी, तो यह नागरिक और सैन्य विमानन, दोनों में एक क्रांतिकारी बदलाव साबित होगी."

उन्होंने आगे कहा कि, "इस वजह से, VTOL क्षमता दूरस्थ स्थानों और ऊबड़-खाबड़ इलाकों तक पहुंच को सक्षम बनाएगी, जहां लंबे रनवे और बड़े हवाई अड्डे स्थापित करना मुश्किल है. मौजूदा समय में, हेलीकॉप्टर ही ऐसे इलाकों में काम करने वाली प्रणाली हैं, हालांकि, फिक्स्ड-विंग विमानों की तुलना में रफ्तार, रेंज और दक्षता के मामले में इनकी सीमाएं हैं."

VTOL जैसी तकनीकों की आवश्यकता पर विस्तार से बताते हुए, IIT मद्रास के एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के प्रो. पीए रामकृष्ण ने कहा कि, "वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह विमान को लंबवत उड़ान भरने और उतरने में सक्षम बनाएगी, जिससे लंबे रनवे जैसे बुनियादी ढांचे की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी."

इस शोध के निष्कर्ष IIT मद्रास के प्रोफेसर पीए रामकृष्ण, डॉ. जोएल जॉर्ज मनाथारा और आनंदु भद्रन द्वारा सह-लिखित एक पेपर में प्रतिष्ठित समकक्ष-समीक्षित इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एयरोनॉटिकल एंड स्पेस साइंसेज (https://doi.org/10.1007/s42405-024-00810-9) में प्रकाशित किए गए थे.

इसलिए, शोधकर्ताओं ने विमान और यूएवी में VTOL प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी प्रणोदन यूनिट विकसित करने हेतु एक प्रणाली विकास अध्ययन के भाग के रूप में एक हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर-संचालित प्लेटफ़ॉर्म के कॉन्सेप्ट पर विचार किया.

इसके अलावा, हाइब्रिड रॉकेट प्रणालियां अपनी अंतर्निहित सुरक्षा और थ्रॉटलिंग क्षमताओं के अलावा, द्रव और ठोस रॉकेट इंजनों के लाभों के संयोजन की संभावना के कारण लोकप्रियता प्राप्त कर रही हैं. मौजूदा समय में, VTOL प्रणालियां जटिल हैं और इनके रखरखाव में उच्च लागत लगती है.

सुरक्षित वर्टिकल लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए टचडाउन वेग एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है. शोधकर्ताओं ने ऊर्ध्वाधर लैंडिंग प्लेटफ़ॉर्म के लिए हाइब्रिड रॉकेट मोटर के उपयोग की व्यवहार्यता का अध्ययन किया, क्योंकि ये द्रव इंजनों की तुलना में कम जटिल और सुरक्षित होते हैं.

एक परिष्कृत प्रयोग में, जिसमें वास्तविक समय हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर को आभासी सिमुलेशन के साथ जोड़ा गया था. शोधकर्ताओं ने 'सॉफ्ट लैंडिंग' के लिए आवश्यक वेग प्राप्त किया, जो मानव रहित या मानवयुक्त अन्वेषण मॉड्यूल के ग्रहों पर उतरने से लेकर VTOL विमान की स्थलीय लैंडिंग तक सभी यानों के लिए एक महत्वपूर्ण विशेषता है.

चेन्नई: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT मद्रास) के शोधकर्ताओं ने भारत को हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर्स के साथ वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग (वीटीओएल) विमान और मानव रहित हवाई वाहन (UV) विकसित करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है.

इस शोध के अनूठे पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए, IIT मद्रास के एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर, डॉ. जोएल जॉर्ज मनाथारा ने कहा कि, "VTOL के लिए हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर्स का इस्तेमाल अपने आप में इस शोध का एक अनूठा और नया पहलू है. हमारा काम VTOL अनुप्रयोगों के लिए हाइब्रिड रॉकेट प्रणोदन की व्यवहार्यता को प्रदर्शित करके पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है, जो सुरक्षा, सरलता और नियंत्रण का संतुलन प्रदान करता है."

एक महत्वपूर्ण योगदान एक हाइब्रिड रॉकेट ईंधन के विकास का है, जिसमें ऑक्सीकारक के रूप में केवल संपीड़ित वायु की आवश्यकता होती है. इससे VTOL प्रणालियों को एयरोस्पेस वाहनों के साथ इंटीग्रेट करना आसान हो जाता है, खासकर उन परिस्थितियों में जहां संपीड़ित वायु आसानी से उपलब्ध हो.

डॉ. जोएल जॉर्ज मनाथारा ने आगे कहा कि, "इस कार्य का एक और दिलचस्प पहलू IIT मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया अनूठा हार्डवेयर-इन-द-लूप सिमुलेशन (HILS) ढांचा है. HILS जटिल प्रणालियों को शीघ्रता से विकसित करने का एक किफ़ायती तरीका प्रदान करने के लिए भौतिक हार्डवेयर परीक्षण को सिमुलेशन के साथ जोड़ता है."

मनाथारा ने आगे कहा कि, "हालांकि सामान्य HILS सेटअप में सिमुलेशन के साथ इंटरैक्ट करने वाले हार्डवेयर के रूप में एक सर्वो मोटर या माइक्रोकंट्रोलर शामिल होता है, हमने एक वास्तविक, लाइव-फायरिंग हाइब्रिड रॉकेट मोटर को सीधे अपने HILS लूप में इंटीग्रेट करने की सीमाओं को आगे बढ़ाया है. यह सुनिश्चित करता है कि हमारा परीक्षण ढांचा अविश्वसनीय रूप से सटीक है, जिससे इस तकनीक से कार्यात्मक प्रोटोटाइप तक की छलांग प्रभावी रूप से कम हो जाती है, और हम व्यावहारिक अनुप्रयोग के बहुत करीब पहुंच जाते हैं."

इसके अलावा, IIT मद्रास के शोधकर्ता, आनंदु भद्रन ने कहा कि, "पिछले कुछ दशकों में हाइब्रिड रॉकेट मोटर्स पर फिर से ध्यान दिया जा रहा है, और विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए हाइब्रिड रॉकेट मोटर्स की थ्रॉटलिंग क्षमताओं का अध्ययन किया जा रहा है. पिछले अध्ययन में, हमने अपने हाइब्रिड रॉकेट मोटर की क्लोज्ड-लूप थ्रस्ट कंट्रोल और थ्रॉटलिंग क्षमता भी स्थापित की थी और इस अध्ययन में हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर का इस्तेमाल करके वर्टिकल सॉफ्ट लैंडिंग की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए HILS फ्रेमवर्क के अंतर्गत उस थ्रस्टर का परीक्षण किया गया था."

भद्रन ने आगे कहा कि, "हाइब्रिड रॉकेट मोटर ने मार्गदर्शन एल्गोरिथम द्वारा नियंत्रित नियंत्रण प्रणाली द्वारा उत्पन्न थ्रस्ट मांगों पर गतिशील रूप से प्रतिक्रिया करने की क्षमता का प्रदर्शन किया. एक बुनियादी नियंत्रक के साथ भी, प्रारंभिक परिणाम आशाजनक थे, जो थ्रस्टर की विश्वसनीय और बहुमुखी थ्रस्ट मॉड्यूलेशन क्षमता को उजागर करते हैं. ये निष्कर्ष VTOL और अन्य परिशुद्धता-नियंत्रित एयरोस्पेस प्रणालियों में हाइब्रिड रॉकेट प्रणोदन की क्षमता को पुष्ट करते हैं."

गर्म प्रवाह परीक्षण में, सिस्टम के लिए 0.66 मीटर/सेकंड का लैंडिंग वेग प्राप्त हुआ. ऑक्सीकारक के रूप में वायु का इस्तेमाल करते हुए, सिस्टम ने वांछित लक्ष्य प्राप्त किया, जो इसकी समग्र सुरक्षा में भी योगदान देता है. HILS सिमुलेशन दृष्टिकोण ने एक सिम्युलेटेड VTOL वातावरण में ठंडे और गर्म प्रवाह परीक्षणों की एक श्रृंखला को सुगम बनाया, जिससे वांछित लैंडिंग प्रोफ़ाइल प्राप्त करने के लिए PID नियंत्रक को ठीक से एडजस्ट करना संभव हुआ.

टेक्निकल बैकग्राउंड

वेग ट्रैकिंग और आनुपातिक-पूर्णांक-व्युत्पन्न (PID) कंट्रोलर पर आधारित एक लैंडिंग एल्गोरिथम विकसित किया गया और HILS सिमुलेशन में इसका इस्तेमाल किया गया. वेग-ट्रैकिंग एल्गोरिथम में एक त्रि-खंडीय वेग प्रोफ़ाइल शामिल थी, जिसे बहुमुखी और अनुकूलनीय माना गया था.

PID कंट्रोलर का इस्तेमाल निर्बाध लैंडिंग प्रक्रिया के लिए फीडबैक के आधार पर सिस्टम की वेग प्रोफ़ाइल की निगरानी और सुधार के लिए किया गया था. शीत प्रवाह परीक्षणों और शुद्ध संख्यात्मक सिमुलेशन ने यह भी दिखाया कि हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर्स के साथ सुरक्षित लैंडिंग संभव है.

हार्डवेयर-इन-द-लूप सिमुलेशन 1 मीटर/सेकंड से कम के टचडाउन वेग के साथ प्लेटफ़ॉर्म की सफल सॉफ्ट लैंडिंग को प्रदर्शित करता है. इस प्रणाली ने ऑक्सीडाइज़र के रूप में हवा का इस्तेमाल करके वांछित उद्देश्य प्राप्त किया, जो इसकी समग्र सुरक्षा में भी योगदान देता है.

इस शोध में, सिमुलेशन में प्रयुक्त सिस्टम मॉडल में केवल एक डिग्री स्वतंत्रता थी. अब जबकि हार्डवेयर-इन-द-लूप सिमुलेशन अध्ययन ने हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर-संचालित वीटीओएल प्लेटफ़ॉर्म विकसित करने के उद्देश्य की दिशा में आशाजनक परिणाम दिए हैं, इसलिए कई डिग्री स्वतंत्रता वाले लैंडिंग प्लेटफ़ॉर्म का एक प्रायोगिक अध्ययन किया जा सकता है.

बहु-थ्रस्टरों वाले प्रायोगिक VTOL प्लेटफ़ॉर्म का अभिवृत्ति स्थिरीकरण वर्तमान में प्रगति पर है. एक बार प्लेटफ़ॉर्म का अभिवृत्ति स्थिरीकरण हो जाने पर, अभिवृत्ति-स्थिरीकृत प्रणाली की धारणा के बिना लैंडिंग के लिए हार्डवेयर-इन-द-लूप सिमुलेशन किया जाएगा. अध्ययन का यह चरण हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टरों वाले VTOL प्लेटफ़ॉर्म को साकार करने की दिशा में एक कदम और आगे होगा.