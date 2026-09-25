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IIT दिल्ली ने बनाया भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो GPU, विदेशों पर कम होगी निर्भरता!

This micro GPU can be used in various useful applications, such as e-rickshaw dashboards, fishing boats, and low-cost e-book readers. ( Image Credit: IIT Delhi )

हैदराबाद: आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने देश का पहला स्वदेशी माइक्रो जीपीयू बनाया है. यह ख़बर पूरे देश के लिए गर्व की बात है. अभी तक भारत में जीपीयू विदेशों से ही मंगवाया जाता था. जीपीयू एक छोटा चिप होता है, जो कंप्यूटर, मोबाइल और मशीन्स में पिक्चर्स और वीडियो दिखाने का काम करता है. आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी नई टेक्नोलॉजी में भी इसकी बहुत जरूरत पड़ने लगी है. इतनी जरूरी चीज होने के बावजूद भारत अभी तक खुद का जीपीयू नहीं बना पाया था. अह आईआईटी दिल्ली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग ने यह काम कर दिखाया है. इस प्रोजेक्ट को एमटेक (M.Tech) के दो छात्रों ने मिलकर पूरा किया है. उनका नाम नम्मी आकाश और एम. रवि तेजा है. आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर जयदेवा और प्रोफेसर कौशिक साहा ने इन दोनों छात्रों की मदद की. दोनों प्रोफेसर आईआईटी दिल्ली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में छात्रों को पढ़ाते हैं. छात्रों ने खुद बताया कि उनका मकसद एक छोटा लेकिन सही मायने में प्रोग्रामेबल ग्राफिक्स सिस्टम बनाना था, ताकि यह सिस्टम FPGA प्लेटफॉर्म पर चल सके और आगे चलकर असली चिप यानी ASIC में भी बदल सके. उन्होंने आईआईटी दिल्ली का शुक्रिया अदा किया जिसने उन्हें पढ़ाई और तकनीकी साधन दिए. आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ता प्रो. जयदेव, एम.टेक छात्र नम्मी आकाश, प्रो. कौशिक साहा (बाएं से दाएं) (Image Credit: IIT Delhi) कैसे बनाया गया यह माइक्रो जीपीयू शोधकर्ताओं ने पूरा डिज़ाइन रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज यानी आरटीएल में लिखा. उसके बाद उसे स्पार्टन-7 एफपीजीए बोर्ड पर चलाकर दिखाया. यह काम पूरी तरह से कामयाब रहा. उन्होंने प्रोग्रामेबल ग्राफिक्स रेंडरिंग का प्रदर्शन भी किया. यह आर्किटेक्चर स्केलेबल है यानी जरूरत पड़ने पर इसे और बड़ा भी बनाया जा सकता है. अभी इसे खास तौर पर एम्बेडेड सिस्टम यानी छोटी मशीनों के लिए बनाया गया है.