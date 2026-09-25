ETV Bharat / technology

IIT दिल्ली ने बनाया भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो GPU, विदेशों पर कम होगी निर्भरता!

आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने देश का पहला काम करने वाला स्वदेशी माइक्रो जीपीयू बनाकर सस्ते डिजिटल साधन उपलब्ध कराने का रास्ता खोला है.

यह माइक्रो जीपीयू ई-रिक्शा डैशबोर्ड, मछली पकड़ने वाली नावों और सस्ते ई-बुक रीडर जैसे कई उपयोगी कामों में लगाया जा सकेगा.
This micro GPU can be used in various useful applications, such as e-rickshaw dashboards, fishing boats, and low-cost e-book readers. (Image Credit: IIT Delhi)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2026 at 11:53 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने देश का पहला स्वदेशी माइक्रो जीपीयू बनाया है. यह ख़बर पूरे देश के लिए गर्व की बात है. अभी तक भारत में जीपीयू विदेशों से ही मंगवाया जाता था. जीपीयू एक छोटा चिप होता है, जो कंप्यूटर, मोबाइल और मशीन्स में पिक्चर्स और वीडियो दिखाने का काम करता है. आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी नई टेक्नोलॉजी में भी इसकी बहुत जरूरत पड़ने लगी है. इतनी जरूरी चीज होने के बावजूद भारत अभी तक खुद का जीपीयू नहीं बना पाया था. अह आईआईटी दिल्ली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग ने यह काम कर दिखाया है.

इस प्रोजेक्ट को एमटेक (M.Tech) के दो छात्रों ने मिलकर पूरा किया है. उनका नाम नम्मी आकाश और एम. रवि तेजा है. आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर जयदेवा और प्रोफेसर कौशिक साहा ने इन दोनों छात्रों की मदद की. दोनों प्रोफेसर आईआईटी दिल्ली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में छात्रों को पढ़ाते हैं. छात्रों ने खुद बताया कि उनका मकसद एक छोटा लेकिन सही मायने में प्रोग्रामेबल ग्राफिक्स सिस्टम बनाना था, ताकि यह सिस्टम FPGA प्लेटफॉर्म पर चल सके और आगे चलकर असली चिप यानी ASIC में भी बदल सके. उन्होंने आईआईटी दिल्ली का शुक्रिया अदा किया जिसने उन्हें पढ़ाई और तकनीकी साधन दिए.

IIT Delhi researchers Prof. Jayadeva, M.Tech student Nammi Akash, Prof. Kaushik Saha (from left to right)
आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ता प्रो. जयदेव, एम.टेक छात्र नम्मी आकाश, प्रो. कौशिक साहा (बाएं से दाएं) (Image Credit: IIT Delhi)

कैसे बनाया गया यह माइक्रो जीपीयू

शोधकर्ताओं ने पूरा डिज़ाइन रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज यानी आरटीएल में लिखा. उसके बाद उसे स्पार्टन-7 एफपीजीए बोर्ड पर चलाकर दिखाया. यह काम पूरी तरह से कामयाब रहा. उन्होंने प्रोग्रामेबल ग्राफिक्स रेंडरिंग का प्रदर्शन भी किया. यह आर्किटेक्चर स्केलेबल है यानी जरूरत पड़ने पर इसे और बड़ा भी बनाया जा सकता है. अभी इसे खास तौर पर एम्बेडेड सिस्टम यानी छोटी मशीनों के लिए बनाया गया है.

भविष्य में टीम 8 से 16 कोर वाला वेक्टर स्टाइल ग्राफिक्स प्रोसेसर बनाने का भी विचार कर रही है. इसके साथ ही बेहतर कंपाइलर और सॉफ्टवेयर टूलकिट भी तैयार करेगी. आखिर में 65 नैनोमीटर वाली एएसआईसी प्रक्रिया से असली चिप बनाने की योजना है. शोधकर्ताओं का मानना है कि 65 नैनोमीटर जैसी पुरानी लेकिन पक्की टेक्नोलॉजी से सस्ता और काम का स्वदेशी ग्राफिक्स चिप बन सकता है.

कहां-कहां लगेगा इसका फायदा

यह माइक्रो जीपीयू कई जगह काम आ सकता है. कारखानों में कंट्रोल डिस्प्ले के लिए, सस्ते ह्यूमन मशीन इंटरफेस में, ई-रिक्शा के डैशबोर्ड पर नेविगेशन के लिए, छोटी मछली पकड़ने वाली नावों के नेविगेशन टर्मिनल में, पढ़ने वाले ई-बुक रीडर में और दूसरे सस्ते एम्बेडेड विजुअलाइजेशन सिस्टम में. इसके बारे में प्रोफेसर जयदेवा ने कहा कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि शिक्षा और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण है.

इससे सस्ते और उपयोगी कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म बन सकते हैं. प्रोफेसर कौशिक साहा ने बताया कि छात्रों ने हार्डवेयर डिज़ाइन, प्रोग्रामेबल आर्किटेक्चर, कंपाइलर और एम्बेडेड सिस्टम सबको एक साथ जोड़ा. अब टीम फंडिंग मांगने की तैयारी में है ताकि आगे एएसआईसी डेवलपमेंट, सिस्टम इंटीग्रेशन और व्यावसायिक उत्पादन हो सके.

यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो देश की आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है. भारत तब खुद अपना जीपीयू बना लेगा तो विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी. आम आदमी को सस्ते डिजिटल साधन मिल सकेंगे. आकाश और रवि तेजा ने उम्मीद जताई कि ऐसा स्वदेशी हार्डवेयर सस्ते डिजिटल एक्सेस प्लेटफॉर्म को सहारा देगा. आईआईटी दिल्ली का यह काम दिखाता है कि भारतीय छात्र और प्रोफेसर मिलकर बड़ी चीजें कर सकते हैं. अब जरूरत है कि सरकार और उद्योग इस काम को आगे बढ़ाने में मदद करें.

TAGGED:

GPU
IIT DELHI GPU
IIT DELHI MICRO GPU
INDIGENOUS MICRO GPU
INDIA FIRST MICRO GPU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.