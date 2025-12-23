ETV Bharat / technology

IIT Delhi ने बनाया AILA: एक ऐसा AI मशीन, जो लैब में खुद करेगा असली एक्सपेरिमेंट

IIT Delhi के वैज्ञानिकों ने ऐसा AI सिस्टम विकसित किया है जो लैब मशीनें चलाकर खुद वैज्ञानिक प्रयोग और विश्लेषण कर सकता है.

The AI ​​system called AILA, developed by IIT Delhi, conducts experiments and performs data analysis independently by operating complex machines such as the Atomic Force Microscope.
IIT Delhi द्वारा विकसित AILA नाम का AI सिस्टम Atomic Force Microscope जैसी जटिल मशीनों को चलाकर खुद प्रयोग और डेटा विश्लेषण करता है. (Image Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 23, 2025 at 8:32 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

सुरभी गुप्ता की रिपोर्ट

नई दिल्ली: आपने अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी को चैटबॉट में सवालों के जवाब ढूंढने, कंटेंट लिखवाने, कोडिंग करवाने, फोटो-वीडियो बनवाने या डेटा एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल किया होगा, लेकिन अब एआई का इस्तेमाल असली एक्सपेरीमेंट्स यानी प्रयोगों को करने के लिए भी किया जा सकेगा. आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर्स ने एआई को एक कदम आगे ले जाकर सीधे लैब के अंदर ही उतार दिया है. आइए हम आपको इस खास ख़बर के बारे में बताते हैं.

दरअसल, आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा एआई सिस्टम तैयार किया है, जो सिर्फ थ्योरी नहीं समझता, बल्कि खुद मशीन चलाकर रियल एक्सपेरीमेंट्स भी कर सकता है. इस एआई मशीन का नाम AILA – Artificially Intelligent Lab Assistant है.

ChatGPT से आगे का AI

IIT Delhi की अगुआई में भारत, डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों की टीम ने मिलकर AILA को डेवलप किया है. यह AI असली लैब इक्विपमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है, एक्सपेरिमेंट प्लान करता है, बीच में फैसले लेता है और आखिर में रिजल्ट्स का साइंटिफिक एनालिसिस भी करता है. AILA इन सभी कामों को बिल्कुल किसी इंसान रिसर्चर की तरह करता है.

आज के ज़्यादातर AI टूल्स, जैसे ChatGPT, Gemini या Grok आदि लिखने, सोचने या डेटा समझने तक सीमित हैं, लेकिन AILA सिर्फ स्क्रीन तक नहीं रुकता. यह फिज़िकली लैब इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करता है और अपने दम पर एक्सपेरिमेंट रन करता है. यही बात इसे बाकी AI टूल्स से अलग बनाती है.

The team that developed AILA – Artificially Intelligent Lab Assistant
AILA – Artificially Intelligent Lab Assistant को डेवलप करने वाली टीम (Image Credit: ETV Bharat)

Atomic Force Microscope पर AI का कंट्रोल

AILA की सबसे बड़ी परीक्षा Atomic Force Microscope (AFM) पर हुई है. AFM एक बेहद एडवांस और सेंसिटिव मशीन होती है, जिससे नैनोस्केल पर किसी सतह की स्टडी की जाती है. इसे चलाने के लिए सालों की ट्रेनिंग और गहरी समझ चाहिए होती है. IIT Delhi की टीम ने दिखाया कि AILA अब AFM के मुश्किल टास्क भी खुद संभाल सकता है, फिर चाहे वो सही सेटिंग चुनना हो, नॉइज़-फ्री इमेज लेना हो या फिर डेटा का एनालिसिस करना हो.

इस रिसर्च के फर्स्ट ऑथर और IIT Delhi के PhD स्कॉलर इंद्रजीत मंडल बताते हैं, “पहले हाई-क्वालिटी इमेज के लिए माइक्रोस्कोप सेट करने में पूरा दिन लग जाता था. अब AILA वही काम सिर्फ 7 से 10 मिनट में कर देता है.” मंडल प्रोफेसर एन.एम. अनूप कृष्णन और प्रोफेसर नित्या नंद गोस्वामी के गाइडेंस में काम कर रहे हैं.

AILA कोई रटी-रटाई स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करता. यह रियल टाइम में फीडबैक समझता है, हालात के हिसाब से अपने कदम बदलता है और रिजल्ट्स का खुद मूल्यांकन करता है.

प्रो. अनूप कृष्णन ने ईटीवी भारत को बताया, “पहले AI सिर्फ साइंस के बारे में लिख सकता था. अब वह खुद साइंस कर सकता है, जैसे- एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना, मशीन चलाना, डेटा इकट्ठा करना और उसका मतलब निकालना.”

प्रो. नित्या नंद गोस्वामी मानते हैं कि AFM जैसी मशीन को AI के भरोसे चलाना अपने आप में एक बड़ा बदलाव है.

उन्होंने कहा, “इस मशीन को चलाने के लिए नैनोस्केल फिज़िक्स, सतह के व्यवहार और रियल टाइम कंट्रोल की गहरी समझ चाहिए होती है. AILA का ये सब अपने आप कर पाना एक्सपेरिमेंटल साइंस के लिए गेम-चेंजर है.”

इस प्रोजेक्ट में IIT Delhi के जितेंद्र सोनी और जाकी के साथ-साथ डेनमार्क की Aalborg University के मोर्टन एम. स्मेडस्केयर, जर्मनी के Leibniz Institute और University of Jena के वैज्ञानिक भी शामिल रहे.

रिसर्च में एक अहम बात सामने आई कि जो AI मॉडल थ्योरी या क्विज़ में अच्छा परफॉर्म करते हैं, वे रियल लैब एनवायरनमेंट में कई बार फेल हो जाते हैं. इंद्रजीत मंडल इसे आसान भाषा में समझाते हुए बताया, “ये बिल्कुल ड्राइविंग जैसा है. किताब में ट्रैफिक के नियम पढ़ लेना अलग बात है, लेकिन भीड़-भाड़ वाली सड़क पर गाड़ी चलाना बिल्कुल अलग बात होती है.”

सेफ्टी सबसे बड़ा सवाल

टीम ने यह भी पाया कि कभी-कभी AI निर्देशों से भटक सकता है. चूंकि लैब इक्विपमेंट बहुत महंगे होते हैं, इसलिए सेफ्टी को लेकर खास इंतज़ाम किए गए हैं. फिलहाल AILA सुझाव देता है, लेकिन आखिरी फैसला इंसान के हाथ में ही रहता है.

AILA का डेवलपमेंट भारत के AI for Science विज़न से भी मेल खाता है. भारत सरकार ने हाल ही में ANRF के ज़रिए AI-बेस्ड रिसर्च के लिए फंडिंग बढ़ाने का ऐलान किया है. प्रो. कृष्णन मानते हैं कि ऐसे ऑटोनॉमस लैब असिस्टेंट्स से छोटे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च सेंटर्स भी हाई-एंड रिसर्च कर पाएंगे.

AILA के काम करने का तरीका भी दिलचस्प है. इसमें लैंग्वेज मॉडल ‘दिमाग’ की तरह काम करता है और लैब इंस्ट्रूमेंट उसके ‘हाथ’ होते हैं. AI मैनुअल पढ़ता है, सही कमांड ढूंढता है, कोड लिखता है, मशीन चलाता है और फिर कन्फर्म करता है कि काम पूरा हुआ या नहीं. इस सिस्टम में करीब 4,000 पेज के इंस्ट्रूमेंट मैनुअल्स का इस्तेमाल किया गया है.

AILA को परखने के लिए 100 अलग-अलग एक्सपेरिमेंट डिजाइन किए गए. इनमें से करीब 80 एक्सपेरिमेंट एआई ने सफलतापूर्वक पूरे किए. टीम अब इस सक्सेस रेट को और बेहतर बनाने पर काम कर रही है. साथ ही एक देसी Large Language Model (LLM) तैयार करने की भी योजना है, ताकि बाहर के कमर्शियल AI पर निर्भरता कम हो.

अब आगे क्या होगा?

फिलहाल AILA एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है. आने वाले समय में इसे कई लैब्स और अलग-अलग मशीनों से जोड़ने की योजना है.

प्रो. कृष्णन के मुताबिक, “भविष्य में AILA सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, बल्कि नए रिसर्चर्स को ट्रेन करने में भी मदद करेगा. इससे भारत में एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च सबके लिए आसान हो जाएगी.”

कुल मिलाकर, कहें तो आईआईटी दिल्ली और उनकी टीम के द्वारा डेवलप किया गया यह एआई मशीन AILA ने AI को किताबों और स्क्रीन से निकालकर लैब के अंदर पहुंचा दिया है, और यही इस खोज की सबसे बड़ी बात है.

TAGGED:

IIT DELHI AI RESEARCH
AI LAB ASSISTANT AILA
ATOMIC FORCE MICROSCOPE AI
INDIA AI SCIENCE BREAKTHROUGH
AUTONOMOUS LABORATORY EXPERIMENTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.