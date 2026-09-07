भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा समुद्री पानी से यूरेनियम निकालने का नया तरीका, समझें पूरी डिटेल्स
IISC बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने समुद्री पानी से यूरेनियम निकालने का ऐसा नया तरीका खोज निकाला है, कहीं ज्यादा प्रभावी साबित हो सकता है.
Published : September 7, 2026 at 12:27 PM IST
हैदराबाद: भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने एक बहुत जरूरी काम करके दिखा दिया है. उन्होंने समुद्री पानी से यूरोनियम निकालने का नया और बेहतर तरीका ढूंढ लिया है. यह एक ऐसा तरीका है, जो जमीने के पानी यानी भूजल से भी यूरेनियम को ज्यादा अच्छे से हटाने में काम आएगा.
संस्थान ने बताया कि समुद्र से यूरेनियम निकालने वाली अच्छी टेक्नोलॉजी बनाने में परमाणु ईंधन की जरूरत लंबे समय तक पूरी हो सकती है. इसके अलावा भूजल में यूरेनियम की मिलावट एक बड़ी पर्यावरण और स्वास्थ्य समस्या है.
ज़मीन का यूरेनियम खत्म हो रहा है
ज़मीन पर मौजूद यूरेनियम के भंडार तेजी से खत्म हो रहे हैं. ज़मीन पर कुल करीब 7.5 मिलियन टन यूरेनियम है, जबकि समुद्री पानी में करीब 4.5 बिलियन टन यूरेनियम मौजूद है. इस कारण अब वैज्ञानिक समुद्र से यूरेनियम निकालने पर जोर दे रहे हैं.
A new IISc study presents a promising approach to uranium separation using slipped covalent organic framework (COF) membranes. The membranes reject uranyl ions while allowing common seawater ions to pass through.— IISc Bangalore (@iiscbangalore) September 5, 2026
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पिछले कई सालों में वैज्ञानिकों ने पानी और समुद्री पानी से यूरेनियम पकड़ने के लिए कई तरह के पदार्थ बनाए. इनमें पोरस ऑर्गेनिक पॉलीमर और फंक्शनल नैनोमटेरियल शामिल हैं. ये पदार्थ यूरेनियम के आयन्स से रासायनिक रूप से जुड़कर काम करते हैं, लेकिन समुद्री पानी में बहुत सारे अन्य आयन्स भी होते हैं, इसलिए सिर्फ यूरेनियम को चुनकर निकालना बहुत मुश्किल काम है.
नया तरीका कैसे काम करता है?
IISc के भौतिकी विभाग के वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका निकाला है. उन्होंने एक खास तरीके से डिज़ाइन किए गए स्लिप्ड कोवैलेंट ऑर्गिनिक फ्रेमवर्क यानी (slipped covalent organic framework) COF मेम्ब्रेन बनाए. ये मेम्ब्रेन यूरेनिल आयन्स को पूरी तरह से रोक देते हैं, लेकिन समुद्री पानी के आम आयन्स को आसानी से पार जाने देते हैं.
शोधकर्ताओं ने देखा कि ये मेम्ब्रेन कैसे काम करता है. उन्होंने आयन्स के हाइड्रेशन स्ट्रक्चर, फ्री-एनर्जी बैरियर और मेम्ब्रेन के घर्षण का अध्ययन किया, जिससे पता चला कि COF लेयर्स की खास संरचना ही अलग-अलग आयन्स की आवाजाही को नियंत्रित करती है.
वहीं, पुराने तरीके में वैज्ञानिक ज्यादातर केमिकल फंक्शनल ग्रुप लगाकर यूरेनियम को बांधने की कोशिश करते थे, लेकिन नए तरीके में सिर्फ COF लेयर्स को थोड़ा स्लिप करके उनकी नैनोस्केल स्ट्रकचर का इस्तेमाल किया गया है. इससे आयन्स का ट्रांसपोर्टेशन मुख्य रूप से स्ट्रक्चर के आधार पर कंट्रोल होता है.
रिसर्च की टीम
इस रिसर्च को योगेंद्र कुमार और बीनू वार्घशी ने प्रबल के. मैति की गाइडेंस में किया है. इन सभी ने बेंगलुरु में स्थित Accenture Labs के साथ मिलकर इस काम को पूरा किया है. इस खोज से पता चलता है कि लेयर्ड COF मेम्ब्रेन की बनावट को सही तरीके से डिज़ाइन करके आयन्स के रास्ते और एनर्जी लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है. यह तरीका पर्यावरण और एनर्जी दोनों क्षेत्रों में कुछ खास चुनिंदा पदार्थों को अलग करने वाली नई टेक्नोलॉजी के लिए रास्ता खोलता है.
इस पूरी रिसर्च को आसान भाषा में समझाएं तो वैज्ञानिकों ने एक ऐसा फिल्टर जैसा मेम्ब्रेन बनाया है, जो समुद के पानी से सिर्फ यूरेनियम को रोक लेता है और बाकी चीजों को जाने देता है. इससे परमाणु बिजली के लिए लंबे समय तक ईंधन मिल सकता है और भूजल भी साफ रह सकता है.