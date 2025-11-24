ETV Bharat / technology

प्रदूषण भरी सर्दियों में बच्चों के साथ कर रहे हैं यात्रा, तो इन पांच बातों का रखें ख्याल

हैदराबाद: सर्दियों का मौसम आते ही, कई भारतीय शहरों में वातावरण में बदलाव देखने को मिलता है. बढ़ता स्मॉग, लगातार धुंध और हवा की क्वालिटी जो अक्सर 'खराब' से 'गंभीर' की ओर बढ़ जाती है. जहां वयस्कों को बाहन निकलने में समस्याएं होती हैं, वहीं बच्चों को भी कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं. माता-पिता के लिए, बच्चों के साथ एक छोटी-सी ड्राइव भी सेहत के लिए चिंता की बात लग सकती है.

बच्चों के छोटे फेफड़े PM2.5 और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे पॉल्यूटेंट के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए यात्रा के दौरान इनके संपर्क में कम आना ज़रूरी है. अब चूंकि बाहर निकलना तो कई बार जरूरी हो जाता है, तो ऐसे में कार के केबिन की हवा को साफ़ रखने और सड़क पर अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए माता-पिता कुछ उपाय जरूर कर सकते हैं.

1. यात्रा के लिए सही समय का चुनाव

सर्दियों के मौसम में प्रदूषण का लेवल पूरे दिन बदलता रहता है. सर्दियों में सुबह जल्दी और देर शाम का समय अक्सर ज़्यादा खराब होता है. ऐसे में हो सके तो दिन में बाद में या ताज़ी बारिश के बाद ही यात्रा शुरू करनी चाहिए. साफ़ घंटों में छोटी यात्राएं कुल मिलाकर कम एक्सपोज़र देती हैं.

2. केबिन को सील रखें और रीसर्कुलेशन का इस्तेमाल करें

जब सड़कें बिज़ी हों या विज़िबिलिटी कम हो, तो खिड़कियां बंद रखनी चाहिए. बाहर की हवा को अंदर आने से रोकने के लिए कार की रीसर्कुलेशन सेटिंग का इस्तेमाल करना चाहिए. अगर केबिन में बदबू आए तो थोड़ी देर के लिए रीसर्कुलेशन बंद कर दें. हालांकि, मॉडर्न कारों में रीसर्कुलेशन को बंद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती.