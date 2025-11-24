ETV Bharat / technology

प्रदूषण भरी सर्दियों में बच्चों के साथ कर रहे हैं यात्रा, तो इन पांच बातों का रखें ख्याल

सर्दियों के मौसम में हवा की क्वालिटी काफी खराब हो जाती है. अगर बच्चों के साथ यात्रा करना है, तो इन बातों का ध्यान रखें.

Symbolic picture
प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो - IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 24, 2025 at 1:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: सर्दियों का मौसम आते ही, कई भारतीय शहरों में वातावरण में बदलाव देखने को मिलता है. बढ़ता स्मॉग, लगातार धुंध और हवा की क्वालिटी जो अक्सर 'खराब' से 'गंभीर' की ओर बढ़ जाती है. जहां वयस्कों को बाहन निकलने में समस्याएं होती हैं, वहीं बच्चों को भी कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं. माता-पिता के लिए, बच्चों के साथ एक छोटी-सी ड्राइव भी सेहत के लिए चिंता की बात लग सकती है.

बच्चों के छोटे फेफड़े PM2.5 और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे पॉल्यूटेंट के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए यात्रा के दौरान इनके संपर्क में कम आना ज़रूरी है. अब चूंकि बाहर निकलना तो कई बार जरूरी हो जाता है, तो ऐसे में कार के केबिन की हवा को साफ़ रखने और सड़क पर अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए माता-पिता कुछ उपाय जरूर कर सकते हैं.

1. यात्रा के लिए सही समय का चुनाव
सर्दियों के मौसम में प्रदूषण का लेवल पूरे दिन बदलता रहता है. सर्दियों में सुबह जल्दी और देर शाम का समय अक्सर ज़्यादा खराब होता है. ऐसे में हो सके तो दिन में बाद में या ताज़ी बारिश के बाद ही यात्रा शुरू करनी चाहिए. साफ़ घंटों में छोटी यात्राएं कुल मिलाकर कम एक्सपोज़र देती हैं.

2. केबिन को सील रखें और रीसर्कुलेशन का इस्तेमाल करें
जब सड़कें बिज़ी हों या विज़िबिलिटी कम हो, तो खिड़कियां बंद रखनी चाहिए. बाहर की हवा को अंदर आने से रोकने के लिए कार की रीसर्कुलेशन सेटिंग का इस्तेमाल करना चाहिए. अगर केबिन में बदबू आए तो थोड़ी देर के लिए रीसर्कुलेशन बंद कर दें. हालांकि, मॉडर्न कारों में रीसर्कुलेशन को बंद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती.

3. अपने फ़िल्टर को अपग्रेड करें
कार में एक साफ़ केबिन एयर फ़िल्टर बहुत ज़रूरी है. इसे समय पर बदलते रहना चाहिए. अगर आपकी कार इसे सपोर्ट करती है, तो हाई-ग्रेड फ़िल्टर (एक्टिवेटेड कार्बन + फ़ाइन पार्टिकल मीडिया) का इस्तेमाल करना चाहिए. फ़िल्टर सड़क की धूल और कालिख को आपके बच्चों तक पहुंचने से पहले ही पकड़ लेते हैं.

4. एक पोर्टेबल HEPA प्यूरीफायर रखें
एक छोटा, सर्टिफाइड HEPA प्यूरीफायर कार के अंदर के बारीक कणों को हटाने का काम करता है. इसे ऐसी जगह रखना चाहिए, जहां हवा का बहाव पीछे की सीटों तक पहुंच चके. इसके अलावा, अगर आपको बच्चों को किसी गंदी जगह पर कार से उतारना पड़े, तो थोड़ी दूर चलने के लिए मास्क तैयार रखना चाहिए.

5. साफ-सुथरे रास्तों का चुनाव करें
धीमी रफ्तार वाले ट्रैफ़िक, भारी डीज़ल गाड़ियों या कंस्ट्रक्शन वाली सड़कों से बचना चाहिए. एक जैसा ट्रैफ़िक वाला थोड़ा लंबा रास्ता भी अक्सर जाम वाले शॉर्टकट की तुलना में आपको कम प्रदूषण के संपर्क में लाता है. बच्चे बड़ों की तुलना में तेज़ी से सांस लेते हैं. इसका मतलब है कि वे ज़्यादा पार्टिकल्स जल्दी अंदर ले सकते हैं. रेगुलर ड्राइव पर कम संपर्क में रहने से खांसी, घरघराहट और फेफड़ों की सेहत पर लंबे समय तक असर का खतरा कम होता है.

TAGGED:

PROTECT FROM POLLUTION
सर्दियों में बच्चों के साथ यात्रा
TRAVELLING TIPS FOR CAR
TRAVELLING TIPS FOR BIKE
TRAVELLING WITH KIDS IN WINTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.