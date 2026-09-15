ETV Bharat / technology

मोबाइल फोन पर GST घटाने की मांग तेज, ICEA ने सरकार से कहा- 18% से घटाकर 5% करो टैक्स

मेमोरी चिप की कीमतें बढ़ने से एंट्री लेवल फोन महंगे हो गए हैं इसलिए उद्योग ने टैक्स राहत की मांग की है. ( Image Credit: Getty Images )

उन्होंने याद दिलाया कि 2017 में जीएसटी शुरू होने से पहले ज्यादातर राज्यों में मोबाइल पर VAT 5% या उससे कम था. एक्साइज ड्यूटी मिलाकर कुल टैक्स करीब 6 से 7% बैठता था. फिटमेंट कमेटी ने भी मोबाइल फोन्स के लिए 5% स्लैब का सुझाव दिया था, लेकिन शुरू में इसे 12% रखा गया और फिर 2020 में बढ़ाकर 18% कर दिया गया. ICEA का कहना है कि 5% पर लाना कोई रियायत नहीं, बल्कि पुराने इरादे को सही करना है. कंपोनेंट्स और एक्सेसरीज पर भी वही रेट होना चाहिए ताकि घरेलू वैल्यू एडिशन बढ़ें और अनियमितताएं खत्म हों.

ICEA के चेयरमैन पंकज मोहिनद्रो ने साफ कहा है कि मोबाइल फोन अब आकंक्षा वाली चीज़ नहीं, बल्कि जरूरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है. शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन और शासन सब कुछ अब फोन पर निर्भर है, इसलिए इसे जरूरी समानों की कैटेगरी में रखकर 5% GST लगाना चाहिए.

हैदराबाद: आजकल मोबाइल फोन अब सिर्फ बात करने का साधन नहीं बल्कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर किसी के लिए एक जरूरी डिवाइस बन चुका है. मोबाइल के जरिए पढ़ाई, इलाज, बैंक का काम और सरकारी सुविधाएं और सेवाओं का काम किया जाता है. भारत में करीब 90 करोड़ लोग रोज मोबाइल फोन के जरिए अपने-अपने काम करते हैं, लेकिन फिर भी इस जरूरी चीज़ पर अभी भी 18% जीएसटी लगता है. इंडस्ट्री बॉडी ICEA ने अब जोरदार तरीके से मांग की है कि मोबाइल फोन्स पर लगने वाली GST को 18% से घटाकर 5% कर दिया जाए.

मेक इन इंडिया की बदौलत भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है. प्रोडक्शन FY15 में 18,900 करोड़ रुपये से बढ़कर FY25 में 5.45 लाख करोड़ हो गया. एक्सपोर्ट अब 2 लाख करोड़ पार चुका है और मोबाइल देश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आइटम भी बन गया है. 99.5% फोन अब देश में ही बनते हैं, लेकिन घरेलू बाजार कमजोर पड़ गया है. 2020 में जीएसटी 18% होने के बाद सालाना खपत करीब 30 करोड़ यूनिट से घटकर 22 करोड़ रह गई. रिप्लेसमेंट साइकिल भी लंबी हो गई. इससे एंट्री लेवल सेगमेंट सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ.

इन सभी के अलावा मोबाइल फोन इंडस्ट्री को हाल ही में एक और झटका लगा है, जिसके कारण मोबाइल फोन काफी महंगे हो चुके हैं और उसका नुकसान यूज़र्स को झेलना पड़ रहा है. एआई डेटा सेंटर की वजह से DRAM और NAND फ्लैश की कीमतें सितंबर 2025 से लगभग चार गुना बढ़ गईं. इससे एंट्री-लेवल स्मार्टफोन की कीमतों एक साल में 35% से 45% तक चढ़ गईं.

10,000 रुपये से सस्ते फोन अब बाजार में 5% से भी कम रह गए हैं. कंपनियां पूरी बढ़ोतरी नहीं झेल पातीं, इसलिए उपभोक्ता को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है. 18% GST की वजह से हर एक रुपये की अतिरिक्त लागत पर 18 पैसे और टैक्स लग जाता है.

सरकार से अपील और फायदे

ICEA ने इस महीने की 2 और 3 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्री अश्विणी वैष्णव को लेटर लिखकर अगली जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इस मुद्दे को उठाने की अपील की है. ICEA से Apple, Xiaomi, Oppo, Vivo, Dixon, Lava जैसी कंपनियां जुड़ी हुई हैं.

पंकज का मानना है कि 5% जीएसटी से फोन सस्ते होंगे. गांव के लोग, पहली बार फोन खरीदने वाले और कम आय वाले परिवारों को महंगे स्मार्टफोन के इस दौर में थोड़ी राहत मिलेगी. फीचर फोन या 2G फोन इस्तेमाल करने वाले लोग तेजी से 4G या 5G फोन खरीद सकेंगे. घरेलू मांग बढ़ेगी तो प्रोडक्शन और वैल्यू एडिशन और मजबूत होगा. ग्रे मार्केट कम होगा और सरकारी रेवन्यू भी लंबे समय में बढ़ सकता है, क्योंकि ज्यादा बिक्री होगी और डेटा सर्विस से भी टैक्स मिलेगा.

यह कदम प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया विज़न और 500 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा. सस्ता फोन मिलने से लोग डिजिटल दुनिया से जुड़ेंगे. ICEA का कहना है कि यह सुधार दोनों तरफ फायदेमंद है, पहला - इससे ग्राहकों का बोझ कम होगा और दूसरा - मैन्यूफैक्चरिंग बेस मजबूत रहेगा.