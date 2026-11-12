भारत में आने वाला है Hyundai का लग्जरी ब्रांड Genesis, पहली इलेक्ट्रिक SUV का डिजाइन कराया पेटेंट
Hyundai ने अपने लग्जरी ब्रांड Genesis की इलेक्ट्रिक SUV Genesis GV90 का डिजाइन पेटेंट भारत में फाइल किया है.
Published : November 12, 2026 at 1:46 PM IST
हैदराबाद: Hyundai अपने लग्जरी ब्रांड Genesis को भारतीय बाजार में पेश करने की योजना पर काम कर रही है. इसी क्रम में कंपनी ने अपने इस ब्रांड की एक लग्जरी फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV 'Genesis GV90' के डिजाइन पेटेंट को भारत में फाइल कराया है.
कंपनी ने अगस्त 2026 में इस मॉडल के ग्लोबल डेब्यू के कुछ ही महीनों इसे भारत में फाइल कराया है. यह पेटेंट फाइलिंग 2027 में भारतीय बाजार में Genesis की प्रस्तावित एंट्री से पहले हुई है, हालांकि इससे इसके आधिकारिक लॉन्च की पुष्टि नहीं होती है.
Genesis GV90 का डिजाइन
नई GV90 के डिजाइन की बात करें तो इसका फ्रंट डिज़ाइन, बाज़ार में मौजूद किसी भी अन्य लग्ज़री कार से बिल्कुल अलग रखा गया है. इसमें Genesis की सिग्नेचर 'टू-लाइन LED लाइटिंग' इस्तेमाल की गई हैं. इसमें दूसरी LED DRL बीच में V-आकार लगाई गई है, जबकि ऊपर वाली LED लाइन पूरी चौड़ाई में सीधी फैली हुई है.
इसमें कोई अलग हेडलैम्प क्लस्टर नहीं दिया गया है, जिससे पता चलता है कि हेडलाइट्स सामने की तरफ मौजूद लाइट बैंड के अंदर ही लगाए गए हैं. वहीं, इस SUV में नीचे की तरफ एक एयर डैम दिया गया है, जिसमें मेश डिज़ाइन और स्किड प्लेट के ठीक ऊपर क्रोम ट्रिम लगाए गए हैं. इसके साथ ही, कार के बम्पर के हिस्से में पार्किंग सेंसर, रडार और कैमरे लगाए गए हैं.
Genesis GV90 का इंटीरियर
Hyundai की एक लग्जरी कार के तौर पर, Genesis GV90 का इंटीरियर प्रीमियम और लग्जरी फीचर्स से लैस रखा गया है. GV90 EV में नैपा लेदर अपहोल्स्ट्री, 25-इंच का हेड्स-अप डिस्प्ले, प्लीओस कनेक्ट (Pleos Connect) और ग्लीओ AI (Gleo AI) के साथ 24.6-इंच की सेंटर स्क्रीन मिलता है.
इसके अलावा, इस कार में डिजिटल IRVM, 25 स्पीकर और डॉल्बी एटमॉस (Dolby Atmos) वाला बैंग एंड ओल्फसेन (Bang & Olufsen) ऑडियो सिस्टम, पावर्ड टू-रोज़, सनरूफ-माउंटेड एयरबैग्स, एयर सस्पेंशन और रियर-व्हील स्टीयरिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं.
Genesis GV90 का पावरट्रेन और रेंज
ध्यान देने वाली बात यह है कि GV90 एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक SUV है, जिसमें 123.5 kWh का बड़ा बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है. यह इलेक्ट्रिक कार 657 bhp की पावर और 800 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करती है. इसमें डुअल-मोटर सेटअप लगाया गया है, जो इसके चारों व्हील्स तक पावर पहुंचाता है.
कार के बड़े आकार के बावजूद, GV90 EV की ड्राइविंग रेंज 500 km तक दावा की जाती है. इसके साथ ही, इस कार में 350 kW की DC फास्ट चार्जिंग का फीचर भी मिलता है, जिससे यह सिर्फ 22 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती है.
हालांकि Hyundai ने इस बात की पुष्टि की है कि वह अगले साल आधिकारिक तौर पर भारतीय बाजार में अपने Genesis ब्रांड को पेश करेगी, लेकिन फिलहाल इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि इस ब्रांड का पहला उत्पाद यह फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक 7-सीटर SUV होगी या नहीं.
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