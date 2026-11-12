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भारत में आने वाला है Hyundai का लग्जरी ब्रांड Genesis, पहली इलेक्ट्रिक SUV का डिजाइन कराया पेटेंट

Genesis GV90 लग्जरी SUV का भारत में डिजाइन पेटेंट ( फोटो - Genesis Global )

हैदराबाद: Hyundai अपने लग्जरी ब्रांड Genesis को भारतीय बाजार में पेश करने की योजना पर काम कर रही है. इसी क्रम में कंपनी ने अपने इस ब्रांड की एक लग्जरी फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV 'Genesis GV90' के डिजाइन पेटेंट को भारत में फाइल कराया है.

कंपनी ने अगस्त 2026 में इस मॉडल के ग्लोबल डेब्यू के कुछ ही महीनों इसे भारत में फाइल कराया है. यह पेटेंट फाइलिंग 2027 में भारतीय बाजार में Genesis की प्रस्तावित एंट्री से पहले हुई है, हालांकि इससे इसके आधिकारिक लॉन्च की पुष्टि नहीं होती है.

Genesis GV90 लग्जरी SUV का साइड-रियर प्रोफाइल (फोटो - Genesis Global) Genesis GV90 का डिजाइन

नई GV90 के डिजाइन की बात करें तो इसका फ्रंट डिज़ाइन, बाज़ार में मौजूद किसी भी अन्य लग्ज़री कार से बिल्कुल अलग रखा गया है. इसमें Genesis की सिग्नेचर 'टू-लाइन LED लाइटिंग' इस्तेमाल की गई हैं. इसमें दूसरी LED DRL बीच में V-आकार लगाई गई है, जबकि ऊपर वाली LED लाइन पूरी चौड़ाई में सीधी फैली हुई है. इसमें कोई अलग हेडलैम्प क्लस्टर नहीं दिया गया है, जिससे पता चलता है कि हेडलाइट्स सामने की तरफ मौजूद लाइट बैंड के अंदर ही लगाए गए हैं. वहीं, इस SUV में नीचे की तरफ एक एयर डैम दिया गया है, जिसमें मेश डिज़ाइन और स्किड प्लेट के ठीक ऊपर क्रोम ट्रिम लगाए गए हैं. इसके साथ ही, कार के बम्पर के हिस्से में पार्किंग सेंसर, रडार और कैमरे लगाए गए हैं. Genesis GV90 लग्जरी SUV का फ्रंट-साइड प्रोफाइल (फोटो - Genesis Global) Genesis GV90 का इंटीरियर

Hyundai की एक लग्जरी कार के तौर पर, Genesis GV90 का इंटीरियर प्रीमियम और लग्जरी फीचर्स से लैस रखा गया है. GV90 EV में नैपा लेदर अपहोल्स्ट्री, 25-इंच का हेड्स-अप डिस्प्ले, प्लीओस कनेक्ट (Pleos Connect) और ग्लीओ AI (Gleo AI) के साथ 24.6-इंच की सेंटर स्क्रीन मिलता है.