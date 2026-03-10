ETV Bharat / technology

Hyundai Verna 2026 भारत में लॉन्च: बड़ा डिजिटल डिस्प्ले और 7 एयरबैग्स से लैस, जानें कीमत

नई 2026 Hyundai Verna में 20.49-इंच ड्यूल डिस्प्ले, टर्बो पेट्रोल इंजन और 7 एयरबैग्स दिए गए हैं. ( Image Credit: Hyundai )

हैदराबाद: कार बनाने वाली कंपनी Hyundai ने भारत में अपनी लोकप्रिय सेडान 2026 2026 Hyundai Verna को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस नए मॉडल में एक्सटीरियर, इंटीरियर, सेफ्टी और कई कन्वीनियंस फीचर्स को अपडेट किया है. नई वर्ना को पहले से ज्यादा प्रीमियम लुक और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया गया है, जिससे यह मिड-साइज सेडान सेगमेंट में ग्राहकों के लिए एक मजबूत विकल्प बन सकती है. नई 2026 Hyundai Verna के एक्सटीरियर डिजाइन में कई बदलाव किए गए हैं. इसमें ड्यूल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ब्लैक क्रोम रेडिएटर ग्रिल, 16-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स और नया बोल्ड रियर बंपर दिया गया है. इन अपडेट्स की वजह से कार का लुक पहले से ज्यादा स्पोर्टी और मॉडर्न नजर आता है. इंटीरियर की बात करें तो कंपनी ने इसमें बड़ा डिजिटल सेटअप दिया है. कार में 20.49-इंच का ड्यूल इंटीग्रेटेड डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है. कंपनी का दावा है कि यह अपने सेगमेंट का सबसे बड़ा डिस्प्ले सेटअप है. इसके अलावा कार में नया D-कट स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जो हाल ही में अपडेट हुई Hyundai Venue में भी देखने को मिलता है. इसमें बेहतर म्यूजिक एक्सपीरियंस के लिए 8-स्पीकर साउंड सिस्टम और 8-वे इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.