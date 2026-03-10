Hyundai Verna 2026 भारत में लॉन्च: बड़ा डिजिटल डिस्प्ले और 7 एयरबैग्स से लैस, जानें कीमत
Hyundai ने भारत में नई 2026 Verna लॉन्च की. इसमें ड्यूल 20.49-इंच डिस्प्ले, टर्बो पेट्रोल इंजन, 7 एयरबैग्स दिए गए हैं.
Published : March 10, 2026 at 4:25 PM IST
हैदराबाद: कार बनाने वाली कंपनी Hyundai ने भारत में अपनी लोकप्रिय सेडान 2026 2026 Hyundai Verna को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस नए मॉडल में एक्सटीरियर, इंटीरियर, सेफ्टी और कई कन्वीनियंस फीचर्स को अपडेट किया है. नई वर्ना को पहले से ज्यादा प्रीमियम लुक और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया गया है, जिससे यह मिड-साइज सेडान सेगमेंट में ग्राहकों के लिए एक मजबूत विकल्प बन सकती है.
नई 2026 Hyundai Verna के एक्सटीरियर डिजाइन में कई बदलाव किए गए हैं. इसमें ड्यूल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ब्लैक क्रोम रेडिएटर ग्रिल, 16-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स और नया बोल्ड रियर बंपर दिया गया है. इन अपडेट्स की वजह से कार का लुक पहले से ज्यादा स्पोर्टी और मॉडर्न नजर आता है. इंटीरियर की बात करें तो कंपनी ने इसमें बड़ा डिजिटल सेटअप दिया है. कार में 20.49-इंच का ड्यूल इंटीग्रेटेड डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है.
कंपनी का दावा है कि यह अपने सेगमेंट का सबसे बड़ा डिस्प्ले सेटअप है. इसके अलावा कार में नया D-कट स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जो हाल ही में अपडेट हुई Hyundai Venue में भी देखने को मिलता है. इसमें बेहतर म्यूजिक एक्सपीरियंस के लिए 8-स्पीकर साउंड सिस्टम और 8-वे इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.
गाड़ी में मिलेंगे 7 एयरबैग्स
कंपनी ने इस गाड़ी में सेफ्टी का भी काफी ख्याल रखा है. नई वर्ना में 7 एयरबैग्स, सराउंड व्यू मॉनिटर, डैशकैम और रेन-सेंसिंग वाइपर्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं. रेन-सेंसिंग वाइपर्स बारिश होने पर खुद ही विंडशील्ड साफ करना शुरू कर देते हैं, जिससे ड्राइविंग के दौरान विजिबिलिटी बेहतर रहती है.
इंजन के मामले में कार में पहले वाला ही 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन ऑप्शन बरकरार रखा गया है. 1.5-लीटर MPi नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 113.18 bhp की पावर और 143.8 Nm का टॉर्क देता है. यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड iVT गियरबॉक्स के साथ आता है. वहीं, 1.5-लीटर टर्बो GDi पेट्रोल इंजन 157.57 bhp की पावर और 253 Nm टॉर्क जनरेट करता है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड iVT और 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है.
Every step reflects confidence.— Hyundai India (@HyundaiIndia) March 9, 2026
Every vision shapes the future.
Owning their journey, chasing bigger dreams, and leaving their mark on the world.
Respect the Young.
The new Hyundai VERNA.
Pride. Performance. Proven. #Hyundai #HyundaiVERNA pic.twitter.com/r4YJF73Dk1
|खास बातें
|डुअल 20.49 इंच (10.25 इंच + 10.25 इंच) इंटिग्रेटेड डिस्प्ले
|इस सेगमेंट में सबसे बड़ी
|D-cut स्टियरिंग व्हील
|नई चीज
|Bose का प्रीमियम साउंड 8 स्पीकर सिस्टम
|इस सेगमेंट में पहली बार
|सराउंड व्यू मॉनिटर (SVM)
|इस सेगमेंट में पहली बार
|8-way एडजस्ट के साथ इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट और मेमोरी फंक्शन
|इस सेगमेंट में पहली बार
|डैशकैम
|इस सेगमेंट में पहली बार
|7 एयरबैग्स (ड्राइवर, पैसेंजर, साइड, कर्टन और सेंटर साइड)
|इस सेगमेंट में पहली बार
|डुअल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स
|नई चीज
भारत में इस कार की कीमत
भारत में 2026 Hyundai Verna को छह वेरिएंट्स - HX2, HX4, HX6, HX6+, HX8 और HX10 में पेश किया गया है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.98 लाख रुपये है, जबकि टॉप वेरिएंट की कीमत 18.40 लाख रुपये तक जाती है. ग्राहक कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी डीलरशिप के जरिए 25,000 रुपये देकर इसकी बुकिंग कर सकते हैं. भारतीय बाजार में इस नई कार का मुकाबला Honda City, Volkswagen Virtus और Skoda Slavia जैसी कारों से होगा.