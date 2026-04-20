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Hyundai Venue का Knight Edition भारत में हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor India Limited (HMIL) ने अपनी कॉम्पैक्ट SUV लाइनअप को बढ़ाते हुए नई Hyundai Venue Knight Edition को पेश किया है. इसमें एक ज़्यादा डार्क और ज़्यादा आक्रामक विज़ुअल थीम के साथ-साथ फ़ीचर्स में भी अपडेट किया गया है. यह Knight रेंज की लोकप्रियता को आगे बढ़ाती है, जिसने साल 2022 में अपनी शुरुआत के बाद से अब तक 92,000 से ज़्यादा यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है.

नए Hyundai Venue Knight Edition का डिजाइन

Hyundai Venue Knight Edition के डिजाइन की बात करें तो इसे पूरी तरह से ब्लैक कलर में फिनिश किया गया है. इसके फ्रंट हिस्से में ब्लैक कलर की ग्रिल, मैट ब्लैक Hyundai लोगो और नए डिज़ाइन की स्किड प्लेट्स लगाई गई हैं, जबकि कार के साइड प्रोफ़ाइल को ब्लैक कलर के ORVMs, रूफ़ रेल्स और अलॉय व्हील्स से और भी आकर्षक बनाया गया है. कार में रेड कलर के ब्रेक कैलिपर्स और खास Knight बैजिंग लगाई गई है, जो इसे एक स्पोर्टी टच देते हैं.

नए Hyundai Venue Knight Edition का इंटीरियर

इस स्पेशल एडिशन के इंटीरियर की बात करें तो इसमें एक प्रीमियम ऑल-ब्लैक केबिन दिया गया है, जिसकी खूबसूरती हल्के पीतल के रंग के इंसर्ट्स से और भी बढ़ जाती है. कार की सीट्स पर भी खास तरह की अपहोल्स्ट्री इस्तेमाल की गई है.

वहीं कार में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो, Hyundai ने कुछ चुनिंदा वेरिएंट्स, जैसे HX6T, HX10 और N10 में डैशकैम देकर एक बड़ा अपग्रेड किया गया है. यह कई तरह के रिकॉर्डिंग मोड्स को सपोर्ट करता है.

इनमें लगातार ड्राइविंग रिकॉर्डिंग, अचानक होने वाली घटनाओं के दौरान इमरजेंसी कैप्चर, लंबी यात्राओं के लिए वेकेशन मोड और यहां तक कि एक खास मोबाइल ऐप के ज़रिए ऑन-डिमांड वीडियो एक्सेस की फीचर्स भी शामिल हैं. जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, Venue Knight एडिशन में वही जाना-पहचाना इंजन लाइनअप बरकरार रखा गया है, क्योंकि इसमें कोई भी मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है.