Hyundai Venue का नया HX5+ वेरिएंट हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स
Hyundai Motor ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी Hyundai Venue का एक नया वेरिएंट लॉन्च किया है. इसकी कीमत 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : January 2, 2026 at 2:51 PM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor India ने नए साल पर अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी Hyundai Venue के लाइनअप को बढ़ाते हुए एक नया वेरिएंट लॉन्च किया है. कंपनी ने इस नए वेरिएंट को HX5+ नाम से पेश किया है. कीमत की बात करें तो इस नए वेरिएंट को 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा गया है. इसे सिंगल पावरट्रेन ऑप्शन के साथ उतारा गया है, जोकि 1.2-लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन है, जिसे मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ पेश किया गया है.
Hyundai Venue HX5+ के फीचर्स
- रूफ रेल्स
- क्वाड बीम LED हेडलैंप
- पिछली खिड़की पर सनशेड
- स्मार्टफोन वायरलेस चार्जर
- स्टोरेज के साथ ड्राइवर कंसोल आर्मरेस्ट
- रियर वाइपर और वॉशर
- ऑटो अप डाउन और सेफ्टी के साथ ड्राइवर पावर विंडो
नए वेरिएंट के अलावा, HX4 वेरिएंट को भी एक सिंगल फीचर के साथ अपडेट किया गया है. इस वेरिएंट में ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट का फीचर जोड़ा गया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नई Hyundai Venue को लॉन्च होने के बाद से 50,000 बुकिंग मिल चुकी हैं.
Hyundai Venue का पावरट्रेन
कंपनी ने नए वेरिएंट को लॉन्च करने के अलावा मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया है. Hyundai Venue में 1 डीजल इंजन और 2 पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है. इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन के अलावा, 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है.
ये सभी इंजन ऑटोमैटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है. वेरिएंट और फ्यूल टाइप के आधार पर Hyundai Venue का माइलेज 17.9 से 20.99 kmpl है. इसके आकार की बात करें तो इस कॉम्पैक्ट एसयूवी की लंबाई 3995 mm, चौड़ाई 1800 mm रखी गई है, जबकि इसका व्हीलबेस 2520 mm रखा गया है.