भारतीय बाजार में बंद हुई Hyundai Tucson की बिक्री, जानिए क्या है इसकी वजह
Hyundai Motor India ने अपनी प्रीमियम एसयूवी Hyundai Tucson की बिक्री भारतीय बाजार में बंद कर दी है. इसे आधिकारिक वेबसाइट से हटा दिया है.
Published : November 11, 2025 at 2:40 PM IST
हैदराबाद: देश की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor India ने अपनी प्रीमियम एसयूवी Hyundai Tucson की बिक्री भारतीय बाजार में बंद कर दी है. कंपनी ने इस कार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट से हटा दिया है, और अब इसकी बिक्री बंद होने की पुष्टि हो गई है.
कंपनी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, ब्रांड की प्रमुख एसयूवी को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है, और इसके लिए कोई प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन पाइपलाइन में नहीं है. साल 2022 में लॉन्च होने वाली मौजूदा चौथी जनरेशन की Hyundai Tucson, प्रीमियम एसयूवी बाजार में कभी भी अपनी जगह नहीं बना पाई. लॉन्च के बाद शुरुआती उछाल के बाद, बिक्री में तेज़ी से गिरावट आई, जिससे Hyundai के भारतीय लाइन-अप में इसकी किस्मत तय हो गई.
Hyundai Tucson की भारत में बिक्री
साल 2022 में Hyundai Tucson को भारत में लॉन्च किया गया था और इसकी कीमत 27.7 लाख रुपये रखी गई थी. Hyundai Tucson 30-40 लाख रुपये के एसयूवी सेगमेंट में अपनी जगह बनाने की कोशिश थी. इसमें कई सारे फीचर्स, सेफ्टी तकनीक और ऑल-व्हील ड्राइव क्षमता दी गई थी, जो इसकी प्रीमियम पोज़िशन को सही ठहराती थी. लेकिन एक पूरी तरह से सक्षम उत्पाद होने के बावजूद, Hyundai Tucson भारतीय खरीदारों को कभी पसंद नहीं आई.
लॉन्च के उत्साह और दबी हुई मांग के चलते, साल 2023 में इस कार के 3,692 यूनिट्स बेच दिए गए. लेकिन इसके बाद साल 2024 में इसकी बिक्री 58 प्रतिशत गिर गई, और इसकी 1,543 यूनिट्स बेची गईं. इसके बाद साल 2025 में, इसकी बिक्री और भी गिर गई है, और अब तक केवल 650 यूनिट्स ही बिकी हैं.
हैरानी की बात यह है कि पिछले नौ सालों में (2016-2024), Hyundai Tucson ने कभी भी 4,000 यूनिट्स की वार्षिक बिक्री का आंकड़ा पार नहीं किया, जिससे यह Hyundai Motor के अन्यथा बड़े पैमाने पर बाज़ार वाले पोर्टफोलियो में एक सदाबहार विशिष्ट कार बन गई.
Hyundai Tucson भारत में क्यों हुई फेल
Hyundai Tucson की नाकामी इस कार की कमज़ोरी की वजह से नहीं, बल्कि बाज़ार में उसकी स्थिति की वजह से हुई. इस कार की क़ीमत BMW X1 और Audi Q3 जैसी लग्ज़री एसयूवी के क़रीब थी, लेकिन इसमें उन कंपनियों जैसा आकर्षण नहीं था.
फिर भी, पारंपरिक Hyundai खरीदारों के लिए यह कार काफ़ी महंगी थी, ख़ासकर तब जब Hyundai Creta, Tucson की तुलना में लगभग 90 प्रतिशत किफायती कीमत पर उपलब्ध है, जो इससे एक सेगमेंट नीचे थी, यानी लगभग 60 प्रतिशत क़ीमत पर है. ज़्यादातर खरीदारों के लिए, अतिरिक्त पैसे का कोई फ़ायदा नहीं हुआ.
दरअसल, भारतीय एसयूवी बाज़ार में एक स्पष्ट मोड़ आ गया है, Hyundai Creta के मूल्य दायरे से ऊपर, मांग में भारी गिरावट आई है. Jeep Meredian, Volkswagen Tiguan और Skoda Kodiaq जैसे मॉडल एक संकीर्ण, कम-मात्रा वाले क्षेत्र में काम करते हैं.
इस कार की कीमत CKD (कम्प्लीटली नॉक्ड डाउन) असेंबली के कारण ऊंची बनी रहीं, और Hyundai की ओर से न्यूनतम मार्केटिंग स्पोर्ट के कारण Hyundai Tucson भारतीय ग्राहकों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाई. वहीं कंपनी का ध्यान Hyundai Venue, Exter और Hyundai Creta जैसे उच्च-मात्रा वाले मॉडलों पर केन्द्रित था.