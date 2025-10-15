साल 2030 तक Hyundai Motor भारत में उतारेगी 26 नई कारें, कंपनी ने की बड़ी घोषणा
Hyundai Motor India ने घोषणा की है कि कंपनी अगले पांच सालों में 26 नए उत्पाद भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाली है.
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor India ने अपने पहले निवेशक दिवस पर कई नई घोषणाएं की हैं. कंपनी ने जानकारी दी है कि वह अगने पांच सालों में 26 उत्पाद लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. कोरियाई कार निर्माता कंपनी अगले वित्तीय वर्ष से शुरू होकर वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में सात नई कारें बाजार में उतारने वाली है.
ये लॉन्च नई जनरेशन Hyundai Venue से शुरू होने वाली है. जानकारी के अनुसार नई जनरेसन Hyundai Venue को नवंबर में बाजार में उतारा जा सकता है. इसके अलावा, कंपनी 6 पूर्ण मॉडल परिवर्तन भी करने वाली है. इसके अलावा, इसी अवधि में सात फेसलिफ्ट मॉडल और मौजूदा उत्पादों के छह नए संस्करण भी लॉन्च किए जाएंगे.
पावरट्रेन की बात करें तो कंपनी के लाइनअप में 13 आंतरिक दहन इंजन और छह CNG मॉडल के अलावा पांच डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक कारों के साथ-साथ आठ हाइब्रिड विकल्प भी शामिल होंगे. कंपनी ने यह भी बताया कि पहली स्थानीय रूप से निर्मित EV साल 2027 में लॉन्च की जाएगी, जबकि कंपनी एक ऑफ-रोड केंद्रित एसयूवी के साथ एक एमपीवी की शुरुआत के साथ नए सेगमेंट में भी प्रवेश करेगी.
Hyundai ने साल 2030 तक 15 प्रतिशत से ज्यादा घरेलू बाजार हिस्सेदारी और 30 प्रतिशत तक निर्यात योगदान हासिल करने का लक्ष्य मिलता है. HMC के अध्यक्ष और सीईओ, जोस मुनोज़ ने कह कि, "पिछले साल हमारे ऐतिहासिक आईपीओ और भारत में 29 सालों की सफलता के बाद, अब HMIL ने विकास के अगले चरण को आगे बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2030 तक 45,000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना बनाई है."
उन्होंने आगे कहा कि, "Hyundai की वैश्विक विकास दृष्टि में भारत एक रणनीतिक प्राथमिकता है. साल 2030 तक, HMIL माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' के दृष्टिकोण के साथ विश्व स्तर पर हमारा दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र होगा. हम 30 प्रतिशत तक निर्यात योगदान का लक्ष्य रखते हुए भारत को एक वैश्विक निर्यात केंद्र बना रहे हैं."