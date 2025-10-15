ETV Bharat / technology

साल 2030 तक Hyundai Motor भारत में उतारेगी 26 नई कारें, कंपनी ने की बड़ी घोषणा

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor India ने अपने पहले निवेशक दिवस पर कई नई घोषणाएं की हैं. कंपनी ने जानकारी दी है कि वह अगने पांच सालों में 26 उत्पाद लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. कोरियाई कार निर्माता कंपनी अगले वित्तीय वर्ष से शुरू होकर वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में सात नई कारें बाजार में उतारने वाली है.

ये लॉन्च नई जनरेशन Hyundai Venue से शुरू होने वाली है. जानकारी के अनुसार नई जनरेसन Hyundai Venue को नवंबर में बाजार में उतारा जा सकता है. इसके अलावा, कंपनी 6 पूर्ण मॉडल परिवर्तन भी करने वाली है. इसके अलावा, इसी अवधि में सात फेसलिफ्ट मॉडल और मौजूदा उत्पादों के छह नए संस्करण भी लॉन्च किए जाएंगे.

पावरट्रेन की बात करें तो कंपनी के लाइनअप में 13 आंतरिक दहन इंजन और छह CNG मॉडल के अलावा पांच डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक कारों के साथ-साथ आठ हाइब्रिड विकल्प भी शामिल होंगे. कंपनी ने यह भी बताया कि पहली स्थानीय रूप से निर्मित EV साल 2027 में लॉन्च की जाएगी, जबकि कंपनी एक ऑफ-रोड केंद्रित एसयूवी के साथ एक एमपीवी की शुरुआत के साथ नए सेगमेंट में भी प्रवेश करेगी.