Hyundai ने Creta Electric के लिए पेश किया बायबैक प्रोग्राम, मिलेगी 60 प्रतिशत वैल्यू
Hyundai Motor ने अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी Hyundai Creta Electric के लिए अपना 'एश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम' पेश किया है.
Published : August 4, 2026 at 5:15 PM IST
हैदराबाद: दक्षिण कोरियाई कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor ने हाल ही में अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी Hyundai Creta Electric के लिए अपना 'एश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम' पेश किया है. इसके तहत ग्राहकों को तीन साल या 45,000 किलोमीटर तक चलने पर 60 प्रतिशत की गारंटीड बायबैक वैल्यू मिलेगी.
Hyundai के इस प्रोग्राम के ज़रिए कंपनी EV खरीदने के फ़ैसले को प्रभावित करने वाले एक अहम पहलू, यानी भविष्य में मिलने वाली रीसेल वैल्यू से जुड़ी चिंता को दूर करना चाहती है.
इसके अलावा, कंपनी का बायबैक प्रोग्राम ग्राहकों को उनकी यात्रा के दौरान ज़्यादा भरोसा, आर्थिक सुरक्षा और मन की शांति देकर लंबे समय तक ओनरशिप वैल्यू से जुड़ी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है.
इसके अलावा, Hyundai का एश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम कंपनी के तेज़ी से बढ़ते इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम को और बेहतर बनाता है. इस इकोसिस्टम में ओनरशिप के नए और बेहतर तरीके, पूरे देश में फैला चार्जिंग नेटवर्क, कनेक्टेड डिजिटल सर्विसेज़ और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती रेंज शामिल है.
इस घोषणा पर टिप्पणी करते हुए, HMIL के MD और CEO तरुण गर्ग ने कहा कि, "भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का अगला चरण वाहन टेक्नोलॉजी में सुधार और ग्राहकों के बढ़ते भरोसे, दोनों से समान रूप से आगे बढ़ेगा. Hyundai Creta Electric को कंपनी की ग्लोबल EV विशेषज्ञता और मशहूर Creta ब्रांड के भरोसे के साथ, ग्राहकों को बेहतरीन ओनरशिप एक्सपीरिएंस देने के लिए तैयार किया गया है."
गर्ग ने आगे कहा कि, "हमारा 'एश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम', जिसमें 60 प्रतिशत बायबैक वैल्यू की गारंटी दी गई है, प्रोडक्ट की शानदार क्वालिटी, भरोसेमंदता और लंबे समय तक बनी रहने वाली वैल्यू पर हमारे विश्वास को दिखाता है. 'बैटरी-एज़-ए-सर्विस' पहल, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और भविष्य के EV रोडमैप के साथ मिलकर, हम भारत का सबसे व्यापक EV इकोसिस्टम बना रहे हैं. इससे ग्राहक सुविधा, भरोसे या मन की शांति से समझौता किए बिना इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपना सकेंगे."
Hyundai Creta Electric के स्पेसिफिकेशन
Hyundai Creta Electric के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इसमें दो अलग-अलग बैटरी पैक दिए गए हैं, जिनमें 42 kWh और 51.4 kWh के बैटरी पैक शामिल हैं. ये बैटरी पैक क्रमशः 420 km और 510 km की ARAI-सर्टिफाइड ड्राइविंग रेंज प्रदान करते हैं. इसके अलावा, इस इलेक्ट्रिक SUV में DC फ़ास्ट चार्जिंग का फीचर भी मिलता है, जिससे कार 39 मिनट में 10 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती है.
कार में मिलने वाले अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें Vehicle-to-Load (V2L), डिजिटल की और Hyundai SmartSense Level 2 ADAS जैसी कई खूबियां शामिल हैं. कंपनी ने हाल ही में Hyundai Creta Electric के साथ 'Battery-as-a-Service' (BaaS) मॉडल पेश किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 10.99 लाख रुपये है और इसकी बैटरी EMI सिर्फ़ 3.9 रुपये प्रति किलोमीटर से शुरू होती है.