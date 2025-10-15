Hyundai भारत में लाने वाला है अपना लग्जरी ब्रांड Genesis, यहां देखें कैसी हैं इसकी कारें
Hyundai Motor अपने लग्जरी कार ब्रांड Genesis को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इसे 2027 में लॉन्च किया जाएगा.
Published : October 15, 2025 at 5:21 PM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor India ने भारतीय बाजार के लिए अपनी योजना की घोषणा की है. साउथ कोरियन कार निर्माता कंपनी विदेशी बाजारों Genesis नाम से एक लग्जरी ब्रांड चला रही है, लेकिन अब कंपनी ने घोषणा की है कि वह साल 2027 में भारतीय बाजार में अपनी लक्जरी कार डिवीजन Genesis लॉन्च करने की योजना बना रही है.
इस बात की जानकारी कंपनी ने हाल ही में Hyundai Motor India Investor Day 2025 में दी है. इससे पहले, कंपनी की FY2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट में, Hyundai Motor India के एमडी और सीईओ नामित तरुण गर्ग ने बताया था कि भारत में Genesis ब्रांड का लॉन्च परिष्कृत भारतीय खरीदारों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए कार निर्माता के दृष्टिकोण का एक हिस्सा है.
हालांकि कंपनी ने Genesis के लिए नए लाइनअप की घोषणा नहीं की है, लेकिन लॉन्च के बाद Hyundai का यह लग्जरी ब्रांड भारतीय बाजार में BMW, Mercedes-Benz और Audi जैसी कार निर्माता कंपनियों के साथ मुकाबला करेगा. Genesis के वैश्विक लाइनअप पर नजर डालें तो कंपनी मौजूदा समय में Genesis G70, G80, G90 को बेच रही है.
इसके अलावा, कंपनी के इलेक्ट्रिक लाइनअप में Genesis GV60, इलेक्ट्रिक G80 और इलेक्ट्रिक GV70 जैसे मॉडल शामिल हैं. Genesis कारें उन 26 नई पेशकशों के एक भाग के रूप में काम करेंगी, जिन्हें कंपनी वित्त वर्ष 2030 तक भारत में लाने की योजना बना रहा है. Hyundai ने पहले घोषणा की थी कि वह अगले चार सालों में बाजार में 20 ICE और छह EV पेश करने की योजना बना रही है.
वैश्विक रुझानों के साथ मेड-इन-इंडिया रणनीति
एक रणनीतिक पहल में, Hyundai भारत में स्थानीय स्तर पर अपने लग्जरी ब्रांड Genesis मॉडल का निर्माण करने के लिए तैयार है. इस कदम से उच्च आयात शुल्क शुल्क के प्रभाव को कम करने और भारतीय खरीदारों के बीच लग्जरी वाहनों की आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी. यह कदम भारतीय बाजार में Hyundai के विश्वास और भारत की उत्पादन क्षमता में भरोसे का प्रतीक है.
इसके अलावा, वैश्विक रुझानों के अनुरूप, Hyundai भारत में अपने Genesis वाहनों के इलेक्ट्रिक वर्जन पेश करने के लिए तैयार है. Hyundai भारत में स्थिरता और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बढ़ती रुचि पर जोर देने के साथ अपनी सूची में चार बैटरी इलेक्ट्रिक मॉडल रखना चाहती है.
भारत में Genesis की एंट्री से लग्जरी कार सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावना है. बता दें कि भारतीय लग्जरी कार उद्योग ने वित्तीय वर्ष 2025 में 51,000 यूनिट्स की बिक्री के रिकॉर्ड स्तर को छू लिया, ऐसे में कंपनी का मानना है कि Genesis ब्रांड को भारत में लॉन्च करने का यह सही समय है.
स्थानीय रूप से निर्मित, इलेक्ट्रिक लग्जरी कारें उपलब्ध कराने का Hyundai Motor का निर्णय उन उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए उपयुक्त है, जो पर्यावरण के अनुकूल हैं और प्रीमियम पेशकश के लिए भुगतान करने को तैयार हैं.