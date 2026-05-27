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1 जून से Hyundai Motor अपनी कारों की कीमतों में करेगी बढ़ोतरी, 12,000 रुपये तक का होगा इजाफा

Hyundai Venue ( फोटो - Hyundai Motor India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor India ने बुधवार को घोषणा की है कि कंपनी 1 जून से अपनी कारों की कीमतें 12,800 रुपये तक बढ़ाने वाली है. कंपनी ने बताया कि कीमत में यह बढ़ोतरी लगातार बढ़ती इनपुट लागत और कमोडिटी की बढ़ी हुई कीमतों के चलते की जा रही है. बता दें कि कंपनी ने अप्रैल 2026 में जानकारी दी थी कि मई 2026 से कार की कीमतें 1 प्रतिशत तक बढ़ाई जाएंगी. हालांकि, कीमतें बढ़ाने का फैसला जून 2026 तक के लिए टाल दिया गया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि कीमतों में यह दूसरी बढ़ोतरी है, जो इस कैलेंडर ईयर (CY) में हुंडई कारों में की जा रही है. कंपनी ने जनवरी 2026 में लगभग 0.6 प्रतिशत की वेटेड एवरेज कीमत बढ़ोतरी की थी. हुंडई ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि, "Hyundai कारों की कीमत बढ़ाने के बारे में 8 अप्रैल, 2026 को भेजे गए हमारे पहले के लेटर के मुताबिक, मौजूदा मार्केट के हालात को देखते हुए और कस्टमर के फायदे के लिए बैलेंस्ड अप्रोच पक्का करने के लिए, हम बताना चाहते हैं कि नई कीमतें अब 1 जून, 2026 से लागू होंगी."