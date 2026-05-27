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1 जून से Hyundai Motor अपनी कारों की कीमतों में करेगी बढ़ोतरी, 12,000 रुपये तक का होगा इजाफा

Hyundai Motor India ने कंपनी 1 जून से अपनी कारों की कीमतें 12,800 रुपये तक बढ़ाने की घोषणा की है.

Hyundai Venue
Hyundai Venue (फोटो - Hyundai Motor India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : May 27, 2026 at 5:13 PM IST

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हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor India ने बुधवार को घोषणा की है कि कंपनी 1 जून से अपनी कारों की कीमतें 12,800 रुपये तक बढ़ाने वाली है. कंपनी ने बताया कि कीमत में यह बढ़ोतरी लगातार बढ़ती इनपुट लागत और कमोडिटी की बढ़ी हुई कीमतों के चलते की जा रही है.

बता दें कि कंपनी ने अप्रैल 2026 में जानकारी दी थी कि मई 2026 से कार की कीमतें 1 प्रतिशत तक बढ़ाई जाएंगी. हालांकि, कीमतें बढ़ाने का फैसला जून 2026 तक के लिए टाल दिया गया है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि कीमतों में यह दूसरी बढ़ोतरी है, जो इस कैलेंडर ईयर (CY) में हुंडई कारों में की जा रही है. कंपनी ने जनवरी 2026 में लगभग 0.6 प्रतिशत की वेटेड एवरेज कीमत बढ़ोतरी की थी.

हुंडई ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि, "Hyundai कारों की कीमत बढ़ाने के बारे में 8 अप्रैल, 2026 को भेजे गए हमारे पहले के लेटर के मुताबिक, मौजूदा मार्केट के हालात को देखते हुए और कस्टमर के फायदे के लिए बैलेंस्ड अप्रोच पक्का करने के लिए, हम बताना चाहते हैं कि नई कीमतें अब 1 जून, 2026 से लागू होंगी."

फाइलिंग में आगे कहा गया कि, "कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा 12,800 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है और यह मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग होगी." कंपनी ने आगे कहा कि, "बढ़ती इनपुट कॉस्ट, कमोडिटी की बढ़ी हुई कीमतों और ज़्यादा ऑपरेशनल खर्च के साथ-साथ दूसरे कारणों से कीमत बढ़ाना ज़रूरी हो गया है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Hyundai Motor India भारतीय बाजार में Hyundai Exter, Venue, Creta और Hyundai Alcazar जैसी SUV, Hyundai Aura और Verna जैसी सेडान, Grand i10 Nios और i20 जैसी हैचबैक और Hyundai Creta Electric और Ioniq 5 जैसी इलेक्ट्रिक गाड़ियां (EVs) बेचती है.

कीमत पर नजर डालें तो Hyundai कारों की कीमत 5.55 लाख रुपये से 55.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है. मौजूदा समय में Hyundai Grand i10 Nios भारतीय बाज़ार में कंपनी की एंट्री-लेवल कार है, जबकि Hyundai Ioniq 5 इसकी सबसे प्रीमियम कार है.

Hyundai Motor का कहना है कि, "हालांकि कंपनी लगातार लागत को ऑप्टिमाइज़ करने और अपने ग्राहकों पर असर को कम करने की कोशिश करती है, लेकिन कंपनी इस मामूली कीमत बढ़ोतरी के ज़रिए बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा बाज़ार पर डालने के लिए मजबूर है."

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