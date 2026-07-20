ETV Bharat / technology

Hyundai Motor India ने पूरे देश में अपने 30,000 EV चार्जिंग प्वाइंट्स का किया अनावरण

Hyundai Motor के 30,000 चार्जिंग प्वाइंट्स का अनावरण ( फोटो - IANS Photo )

हैदराबाद: प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी Hyundai Motor India Limited (HMIL) ने सोमवार को घोषणा की कि EV यूज़र अब देश भर में 30,000 से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट का इस्तेमाल इसके myHyundai ऐप के ज़रिए कर सकते हैं. इससे एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क तैयार हुआ है. कंपनी ने बताया कि यह प्लेटफ़ॉर्म प्रमुख चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स (CPOs) और सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ मिलकर बनाया गया है और यह सभी ब्रांड्स की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए उपलब्ध है. आस-पास चार्जिंग स्टेशन खोजने के अलावा, myHyundai ऐप यूज़र्स को चार्जिंग पॉइंट्स तक नेविगेट करने, पहले से चार्जिंग स्लॉट बुक करने और एक ही इंटरफ़ेस के ज़रिए डिजिटल पेमेंट करने की सुविधा भी देता है. HMIL ने कहा कि इस इंटीग्रेटेड नेटवर्क से पूरे भारत में औसतन 25 किलोमीटर के दायरे में चार्जिंग की सुविधा मिलती है. इसमें दिल्ली-गुरुग्राम-जयपुर, मुंबई-पुणे-बेंगलुरु, मुंबई-रत्नागिरी-गोवा, चेन्नई-वेल्लोर-बेंगलुरु और हैदराबाद-कुरनूल-बेंगलुरु जैसे प्रमुख हाईवे कॉरिडोर शामिल हैं. HMIL के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO तरुण गर्ग ने कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक अहम कारक बना हुआ है.