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Hyundai Motor India ने पूरे देश में अपने 30,000 EV चार्जिंग प्वाइंट्स का किया अनावरण

Hyundai Motor India ने कहा कि EV यूज़र देश भर में 30,000 से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट का इस्तेमाल myHyundai ऐप के ज़रिए कर सकते हैं.

Hyundai Motor India opens access to 30,000 EV charging points
Hyundai Motor के 30,000 चार्जिंग प्वाइंट्स का अनावरण (फोटो - IANS Photo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 20, 2026 at 1:29 PM IST

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हैदराबाद: प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी Hyundai Motor India Limited (HMIL) ने सोमवार को घोषणा की कि EV यूज़र अब देश भर में 30,000 से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट का इस्तेमाल इसके myHyundai ऐप के ज़रिए कर सकते हैं. इससे एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क तैयार हुआ है.

कंपनी ने बताया कि यह प्लेटफ़ॉर्म प्रमुख चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स (CPOs) और सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ मिलकर बनाया गया है और यह सभी ब्रांड्स की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए उपलब्ध है. आस-पास चार्जिंग स्टेशन खोजने के अलावा, myHyundai ऐप यूज़र्स को चार्जिंग पॉइंट्स तक नेविगेट करने, पहले से चार्जिंग स्लॉट बुक करने और एक ही इंटरफ़ेस के ज़रिए डिजिटल पेमेंट करने की सुविधा भी देता है.

HMIL ने कहा कि इस इंटीग्रेटेड नेटवर्क से पूरे भारत में औसतन 25 किलोमीटर के दायरे में चार्जिंग की सुविधा मिलती है. इसमें दिल्ली-गुरुग्राम-जयपुर, मुंबई-पुणे-बेंगलुरु, मुंबई-रत्नागिरी-गोवा, चेन्नई-वेल्लोर-बेंगलुरु और हैदराबाद-कुरनूल-बेंगलुरु जैसे प्रमुख हाईवे कॉरिडोर शामिल हैं.

HMIL के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO तरुण गर्ग ने कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक अहम कारक बना हुआ है.

गर्ग ने कहा कि, "myHyundai ऐप पर 30,000 से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स को जोड़कर, हम EV यूज़र्स को भारत के सबसे बड़े चार्जिंग नेटवर्क्स में से एक का एक्सेस दे रहे हैं, जो एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है. खास बात यह है कि यह प्लेटफ़ॉर्म सभी ब्रांड्स के EV मालिकों के लिए खुला है, जो भारत के बड़े EV इकोसिस्टम को विकसित करने के प्रति HMIL की प्रतिबद्धता को मज़बूत करता है."

इसके अलावा, कंपनी ने 2030 तक अपने DC फ़ास्ट पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क को मौजूदा 183 स्टेशनों से बढ़ाकर 600 से ज़्यादा स्टेशन करने की योजना की घोषणा की. HMIL के अनुसार, इसके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ने अब तक तीन लाख से ज़्यादा EV चार्जिंग सेशन को सपोर्ट किया है और 50 लाख kWh से ज़्यादा एनर्जी सप्लाई की है.

कंपनी ने कहा है कि उसके चार्जिंग स्टेशनों के इस्तेमाल से लगभग 35 लाख किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोकने में मदद मिली है. कंपनी चालू वित्त वर्ष में मास-मार्केट इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करके अपने इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो को मजबूत करने की भी तैयारी कर रही है.

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