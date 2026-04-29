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690 किमी की रेंज देने वाली Hyundai की नई इलेक्ट्रिक कार हुई लॉन्च, जानें क्या है कीमत

Hyundai ने भारत में अपनी नई Hyundai Ioniq 5 फेसलिफ्ट लॉन्च कर दी है. इसे 55.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा गया है.

Hyundai Ioniq 5 Facelift Launched
नई Hyundai Ioniq 5 फेसलिफ्ट भारत में हुई लॉन्च (फोटो - Hyundai Motor India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : April 29, 2026 at 10:45 AM IST

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हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai ने भारतीय बाजार में अपनी नई Hyundai Ioniq 5 फेसलिफ्ट लॉन्च कर दी है. पहली बार इस इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर को करीब तीन साल पहले पहली बार उतारा गया था, जिसके बाद अब इसे फेलसिफ्ट अपडेट दिया गया है. कंपनी ने इसे 55.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है.

Hyundai Ioniq 5 के इस मिड-लाइफ़ अपडेट में कई बदलाव किए गए हैं, जिनमें बड़ी बैटरी, ज़्यादा रेंज और नया इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल हैं, हालांकि, इसकी कीमत पिछली Hyundai Ioniq 5 से काफ़ी ज़्यादा है. कार को कुल चार एक्सटीरियर कलर ऑप्शन – Gravity Gold Matte, Midnight Black Pearl, Titan Grey और Optic White – में उतारा गया है, लेकिन इसका इंटीरियर सिर्फ़ Obsidian Black कलर में ही उपलब्ध होगा.

Hyundai Ioniq 5 Facelift Launched
नई Hyundai Ioniq 5 फेसलिफ्ट का रियर प्रोफाइल (फोटो - Hyundai Motor India)

नई Hyundai Ioniq 5 फेसलिफ्ट में क्या कुछ नया
डिजाइन के लिहाज से नई 2026 Hyundai Ioniq 5 में सिर्फ़ मामूली बदलाव किए गए हैं. इस कार V-आकार की गार्निश वाला एक नया फ्रंट बम्पर, फिर से डिज़ाइन किया गया रियर बम्पर, ज़्यादा लंबा रियर स्पॉइलर और नए स्टाइल वाले व्हील्स लगाए गए हैं.

कार की कुल लंबाई बढ़कर 4,655 mm हो गई है, जो पिछली Ioniq 5 से 20 mm ज़्यादा है. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बढ़ोतरी सिर्फ़ नए बंपर की वजह से हुई है. नई Hyundai Ioniq 5 के बाकी डाइमेंशन और स्टाइलिंग डिटेल्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

Hyundai Ioniq 5 Facelift Launched
नई Hyundai Ioniq 5 फेसलिफ्ट का इंटीरियर (फोटो - Hyundai Motor India)

नई Hyundai Ioniq 5 फेसलिफ्ट के अंदर क्या है नया

कार के केबिन पर नजर डालें तो यहां यह पूरी तरह से ब्लैक कलर की थीम के अलावा, एक नए थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील के साथ आती है. इसमें 'इंटरैक्टिव' पिक्सेल लाइट्स, आगे की सीटों के वेंटिलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक खास बटन, वायरलेस चार्जर की बदली हुई जगह और दो 12.3-इंच की स्क्रीन वाला Hyundai का नया कनेक्टेड कार नेविगेशन कॉकपिट (ccNC) मिलता है.

अन्य फीचर्स के तौर पर इस कार में वायरलेस Android Auto और Apple Carplay भी शामिल किए गए हैं, इसके साथ ही एक रिमोट इमोबिलाइज़ेशन फ़ंक्शन और इन-कार पेमेंट इंटीग्रेशन भी दिया गया है, जिससे ग्राहक सीधे इंफ़ोटेनमेंट स्क्रीन के ज़रिए EV चार्जिंग के लिए पेमेंट कर सकते हैं.

Hyundai Ioniq 5 Facelift Launched
नई Hyundai Ioniq 5 फेसलिफ्ट का रियर प्रोफाइल (फोटो - Hyundai Motor India)

कार में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसके सेफ्टी सूट को पहले से भी बेहतर बनाया गया है. इसमें रियर पार्किंग कोलिजन-अवॉइडेंस असिस्ट और साइड पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं. इसके अलावा, अन्य बाकी सेफ्टी फीचर्स पहले जैसे ही बरकरार रखे गए हैं.

नई Hyundai Ioniq 5 फेसलिफ्ट की बैटरी और रेंज
2026 Hyundai Ioniq 5 में मिलने वाले बैटरी पैक की बात करें तो इसमें 84 kWh की बैटरी मिलती है, जो इसे ARAI-सर्टिफाइड 690 किलोमीटर तक की रेंज प्रदान करती है. हालांकि Hyundai Motor ने अभी तक अपडेटेड Ioniq 5 के परफॉर्मेंस के पूरे आंकड़े जारी नहीं किए हैं.

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