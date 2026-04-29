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690 किमी की रेंज देने वाली Hyundai की नई इलेक्ट्रिक कार हुई लॉन्च, जानें क्या है कीमत

नई Hyundai Ioniq 5 फेसलिफ्ट भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Hyundai Motor India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai ने भारतीय बाजार में अपनी नई Hyundai Ioniq 5 फेसलिफ्ट लॉन्च कर दी है. पहली बार इस इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर को करीब तीन साल पहले पहली बार उतारा गया था, जिसके बाद अब इसे फेलसिफ्ट अपडेट दिया गया है. कंपनी ने इसे 55.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. Hyundai Ioniq 5 के इस मिड-लाइफ़ अपडेट में कई बदलाव किए गए हैं, जिनमें बड़ी बैटरी, ज़्यादा रेंज और नया इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल हैं, हालांकि, इसकी कीमत पिछली Hyundai Ioniq 5 से काफ़ी ज़्यादा है. कार को कुल चार एक्सटीरियर कलर ऑप्शन – Gravity Gold Matte, Midnight Black Pearl, Titan Grey और Optic White – में उतारा गया है, लेकिन इसका इंटीरियर सिर्फ़ Obsidian Black कलर में ही उपलब्ध होगा. नई Hyundai Ioniq 5 फेसलिफ्ट का रियर प्रोफाइल (फोटो - Hyundai Motor India) नई Hyundai Ioniq 5 फेसलिफ्ट में क्या कुछ नया

डिजाइन के लिहाज से नई 2026 Hyundai Ioniq 5 में सिर्फ़ मामूली बदलाव किए गए हैं. इस कार V-आकार की गार्निश वाला एक नया फ्रंट बम्पर, फिर से डिज़ाइन किया गया रियर बम्पर, ज़्यादा लंबा रियर स्पॉइलर और नए स्टाइल वाले व्हील्स लगाए गए हैं. कार की कुल लंबाई बढ़कर 4,655 mm हो गई है, जो पिछली Ioniq 5 से 20 mm ज़्यादा है. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बढ़ोतरी सिर्फ़ नए बंपर की वजह से हुई है. नई Hyundai Ioniq 5 के बाकी डाइमेंशन और स्टाइलिंग डिटेल्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है.