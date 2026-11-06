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Hyundai ने भारत में 'i15' नाम को कराया ट्रेडमार्क, Grand i10 Nios को कर सकती है रिप्लेस

Hyundai Grand i10 Nios ( फोटो - Hyundai Motor )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor India Ltd (HMIL) ने भारतीय बाजार के लिए अपने एक नए उत्पाद का नाम 'i15' पेटेंट फाइल कराया है. कंपनी द्वारा 5 नवंबर, 2026 को फाइल की गई इस पेटेंट एप्लिकेशन से इस बात का संकेत मिलता है कि दक्षिण कोरियाई कार निर्माता कंपनी इसी नाम से एक नई हैचबैक कार बाजार में उतार सकती है.

इसके अलावा, यह भी संभावना जताई जा रही है कि Hyundai Grand i10 Nios को एक फेसलिफ्ट अपडेट भी दिया जा सकता है, और इसका नाम बदलकर Hyundai i15 कर दिया जाएगा. दिलचस्प बात यह है कि भारत में कंपनी के सबसे किफायती मॉडल को काफी समय से अपडेट नहीं किया गया है.

Hyundai Grand i10 Nios का रियर प्रोफाइल (फोटो - Hyundai Motor) हालांकि, इसके बारे में कार निर्माता कंपनी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. ऐसे में ये केवल कयास ही हैं. हालांकि भारत में Hyundai की ओर से इस नाम वाले किसी मॉडल को लॉन्च करने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, और न ही कोई ऐसा प्रोडक्शन मॉडल अभी तय किया गया है. नया Hyundai i15 नाम काफी समय से देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में चर्चा में रहा है. इसके अलावा, कंपनी के पास वैश्विक स्तर पर भी इस नाम का कोई मॉडल नहीं है. दिलचस्प बात यह है कि यह जानकारी तब सामने आई है, जब कंपनी ने भारत में 'Ioniq P' नाम को रजिस्टर कराया है और इसके लिए ट्रेडमार्क भी फाइल किया है. Hyundai Grand i10 Nios का इंटीरियर (फोटो - Hyundai Motor)