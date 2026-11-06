Hyundai ने भारत में 'i15' नाम को कराया ट्रेडमार्क, Grand i10 Nios को कर सकती है रिप्लेस
Hyundai Motor ने भारतीय बाजार के लिए अपने एक नए उत्पाद का नाम 'i15' पेटेंट फाइल कराया है.
Published : November 6, 2026 at 3:18 PM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor India Ltd (HMIL) ने भारतीय बाजार के लिए अपने एक नए उत्पाद का नाम 'i15' पेटेंट फाइल कराया है. कंपनी द्वारा 5 नवंबर, 2026 को फाइल की गई इस पेटेंट एप्लिकेशन से इस बात का संकेत मिलता है कि दक्षिण कोरियाई कार निर्माता कंपनी इसी नाम से एक नई हैचबैक कार बाजार में उतार सकती है.
इसके अलावा, यह भी संभावना जताई जा रही है कि Hyundai Grand i10 Nios को एक फेसलिफ्ट अपडेट भी दिया जा सकता है, और इसका नाम बदलकर Hyundai i15 कर दिया जाएगा. दिलचस्प बात यह है कि भारत में कंपनी के सबसे किफायती मॉडल को काफी समय से अपडेट नहीं किया गया है.
हालांकि, इसके बारे में कार निर्माता कंपनी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. ऐसे में ये केवल कयास ही हैं. हालांकि भारत में Hyundai की ओर से इस नाम वाले किसी मॉडल को लॉन्च करने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, और न ही कोई ऐसा प्रोडक्शन मॉडल अभी तय किया गया है.
नया Hyundai i15 नाम काफी समय से देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में चर्चा में रहा है. इसके अलावा, कंपनी के पास वैश्विक स्तर पर भी इस नाम का कोई मॉडल नहीं है. दिलचस्प बात यह है कि यह जानकारी तब सामने आई है, जब कंपनी ने भारत में 'Ioniq P' नाम को रजिस्टर कराया है और इसके लिए ट्रेडमार्क भी फाइल किया है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Hyundai Ioniq P चार मीटर से छोटी इलेक्ट्रिक कार होने वाली है, जिसके जनवरी 2027 में भारत में लॉन्च होने की संभावना जताई जा रही है. इस कार में लेवल-2 ADAS और 'Pleos Connect' जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं. इसके अलावा, माना जा रहा है कि इस कार में मिड-निकेल NMC बैटरी पैक का इस्तेमाल किया जाएगा.
कंपनी के लाइनअप में मौजूद Hyundai Grand i10 Nios की बात करें तो इस कार को अपडेटेड वर्ज़न में 'i15' नाम के साथ पेश किया जा सकता है, हालांकि मौजूदा Grand i10 Nios को आखिरी बार अप्रैल 2026 में एक स्पेशल एडिशन के रूप में अपडेट किया गया था. इसमें एक बड़े बदलाव का काफी समय से इंतजार किया जा रहा है, जिसमें डिज़ाइन में बड़ा बदलाव और नए फीचर्स दिए जाएंगे.
Hyundai Grand i10 Nios को अगस्त 2019 में भारत में लॉन्च किया गया था, और फिर जनवरी 2023 में इसे अपना आखिरी बड़ा मिड-लाइफ फेसलिफ्ट अपडेट मिला था, इसके बाद 2025 तक इसमें समय-समय पर फीचर्स और वेरिएंट्स को अपडेट किया गया था.