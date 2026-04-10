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Hyundai Grand i10 Nios का नया Vibe Edition हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

Hyundai Motor India ने अपनी हैचबैक Hyundai Grand i10 Nios का नया Vibe Edition बाजार में उतारा है. इसमें कुछ कॉस्मेटिक अपडेट्स किए गए हैं.

Hyundai Grand i10 Nios
Hyundai Grand i10 Nios (फोटो - Hyundai Motor India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : April 10, 2026 at 2:40 PM IST

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हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor India Ltd ने अपनी एंट्री लेवल हैचबैक Hyundai Grand i10 Nios का नया Vibe Edition बाजार में उतारा है. इस स्पेशल एंडिशन में हैचबैक के लाइन-अप में विशिष्ट डिजाइन एलिमेंट्स और फीचर अपग्रेड शामिल किए गए हैं.

कंपनी ने जानकारी दी है कि Hyundai Grand i10 Nios पूरे भारत में 5 लाख से ज्यादा ग्राहकों के साथ अपने सेगमेंट में एक मजबूत बिक्री वाली कार बनी हुई है. नए Vibe Edition के जुड़ने के साथ ही, कंपनी का लक्ष्य मॉडल की विश्वसनीयता, कम्फर्ट और प्रैक्टिकैलिटी की मुख्य ताकत को बरकरार रखते हुए, ज्यादा अभिव्यंजक और फीचर्स संपन्न पैकेज पेश करना है.

Hyundai Grand i10 Nios
Hyundai Grand i10 Nios का फ्रंट प्रोफाइल (फोटो - Hyundai Motor India)

Hyundai Grand i10 Nios Vibe Edition के वेरिएंट्स
नए Vibe Edition को कंपनी ने Sports Vibe और Sports (O) Vibe वेरिएंट में पेश किया है, जिसमें विशेष स्टाइलिंग अपडेट जैसे कि रेड इंसर्ट के साथ ब्लैक इंटीरियर और ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है.

यह वेरिएंट लेदर से लिपटे स्टीयरिंग व्हील, एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के साथ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज़ कंट्रोल, प्रोजेक्टर हेडलैंप और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स के साथ आता है.

इसके अलावा, कार एक प्रमुख आकर्षण, इसमें मिलने वाला एक डैशकैम है, जिसे सेगमेंट-फर्स्ट फीचर के तौर पर पेश किया गया है. यह सेफ्टी और फीचर दोनों को बढ़ाते हुए, फोटो कार्यक्षमता के साथ-साथ ड्राइविंग, आपातकालीन, घटना और ऑन-डिमांड वीडियो कैप्चर सहित कई रिकॉर्डिंग मोड प्रदान करता है.

Hyundai Grand i10 Nios
Hyundai Grand i10 Nios का इंटीरियर (फोटो - Hyundai Motor India)

Hyundai Grand i10 Nios Vibe Edition की कीमत

Vibe Edition के वेरिएंट्सकीमत (एक्स-शोरूम)
Sportz Vibe MT7.09 लाख रुपये
Sportz Vibe AMT7.61 लाख रुपये
Sportz (O) Vibe AMT7.73 लाख रुपये

Hyundai Grand i10 Nios Vibe Edition के अन्य फीचर्स
कार में मिलने वाले अतिरिक्त फीचर्स की बात करें तो इसमें रियर एसी वेंट्स, छह एयरबैग और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं. Sports (O) Vibe Edition में पुश-बटन स्टार्ट के साथ एक स्मार्ट-की भी जोड़ी गई है।.

Hyundai Grand i10 Nios
Hyundai Grand i10 Nios का साइड प्रोफाइल (फोटो - Hyundai Motor India)

Hyundai Grand i10 Nios Vibe Edition का इंजन
इंजन की बात करें तो इस हैचबैक में 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 82 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इसके Vibe Edition को 5-स्पीड मैनुअल और AMT दोनों गियरबॉक्स विकल्पों में पेश किया गया है, जो ग्राहकों की विभिन्न प्राथमिकताओं को पूरा करता है. इस नए एडिशन को कंपनी ने एक नया टाइटन ग्रे मैट एक्सटीरियर कलर दिया है, और इस कार के Asta कलर में एक डैशकैम जोड़ा गया है.

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GRAND I10 NIOS VIBE EDITION DESIGN
HYUNDAI GRAND I10 NIOS VIBE EDITION
GRAND I10 NIOS VIBE EDITION LAUNCH

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