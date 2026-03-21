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नई 2026 Hyundai Exter फेसलिफ्ट भारत में हुई लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

नई 2026 Hyundai Exter फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च ( फोटो - Hyundai Motors India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai Motors ने अपनी नई 2026 Hyundai Exter फेसलिफ्ट को भारतीय बाजार में उतार दिया है. कंपनी ने इस कार को 5.79 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर उतारा गया है, और इसकी कीमत 9.41 लाख रुपये तक जाती हैं. इस सब-4m क्रॉसओवर में कई अपडेट्स किए गए हैं. इनमें ज़्यादा कलर ऑप्शन के साथ बदला हुआ एक्सटीरियर डिज़ाइन, नए फ़ीचर्स के साथ नया इंटीरियर और बेहतर सेफ़्टी फ़ीचर्स शामिल हैं. इन नए बदलावों के साथ, Hyundai का लक्ष्य Exter की लोकप्रियता को सब-4m सेगमेंट में फिर से बढ़ाना है, जो कि काफ़ी मुक़ाबले वाला सेगमेंट है. कंपनी नए मॉडल ईयर में Exter को और भी आकर्षक बनाना चाहती है. इस कार की बुकिंग शुरू कर दी गई है, जिसे 11,000 रुपये की अग्रिम राशि के साथ बुक किया जा सकता है. 2026 Hyundai Exter फेसलिफ्ट के डिजाइन

नई Hyundai Exter के डिजाइन की बात करें तो इसकी स्टाइलिंग के साथ पहले से कहीं ज़्यादा बोल्ड दिखाई देती है. इसमें एक चौड़ा फ्रंट फ़ेसिया और एक नया सेंटर गार्निश दिया गया है. सड़क पर अपनी मौजूदगी को और भी दमदार बनाने के लिए आगे और पीछे के बंपर में कुछ बदलाव किए गए हैं, जबकि इसके ब्लैक रेडिएटर ग्रिल को एक नया मेश पैटर्न दिया गया है. हालांकि इसके लाइटिंग सिग्नेचर में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और Hyundai Exter नाम के बोल्ड अक्षर अब LED हेडलैंप्स वाले पतले काले ट्रिम में ऊपर की ओर लगाए गए हैं. इसके साइड प्रोफ़ाइल की बात करें तो यह काफ़ी हद तक पुराने मॉडल जैसा ही है, लेकिन कुछ अहम बदलावों की वजह से यह ज़्यादा स्पोर्टी दिखता है. नई 2026 Hyundai Exter फेसलिफ्ट के फीचर्स (फोटो - Hyundai Motors India) अपडेटेड Hyundai Exter में नए 15-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स लगाए गए हैं. ये व्हील्स उभरे हुए व्हील आर्च में लगाए गए हैं, जिन पर ज़्यादा दमदार क्लैडिंग की गई है, और इससे इस क्रॉसओवर को एक ज़्यादा मज़बूत और रफ़ लुक मिलता है. इसके पूरे लुक को ब्रिज-टाइप रूफ़ रेल्स से और भी बेहतर बनाया गया है, और इसमें एक नया विंग-टाइप रूफ़ स्पॉइलर भी दिया गया है. वहीं रियर प्रोफाइल पर नजर डालें तो, इसे एक नया टेलगेट और C-पिलर गार्निश दिया गया है, ताकि इसका लुक हमेशा ताज़ा बना रहे. नए फेसलिफ्ट वर्जन में कलर पैलेट में दो नई स्कीमें और जोड़ी गई हैं, इनमें गोल्डन ब्रॉन्ज़ और टाइटेनियम ब्लैक मैट कलर शामिल हैं.