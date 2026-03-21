नई 2026 Hyundai Exter फेसलिफ्ट भारत में हुई लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स
Hyundai Motors ने अपनी नई 2026 Hyundai Exter फेसलिफ्ट को भारतीय बाजार में उतार दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 5.79 लाख रुपये एक्स-शोरूम है.
Published : March 21, 2026 at 11:21 AM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai Motors ने अपनी नई 2026 Hyundai Exter फेसलिफ्ट को भारतीय बाजार में उतार दिया है. कंपनी ने इस कार को 5.79 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर उतारा गया है, और इसकी कीमत 9.41 लाख रुपये तक जाती हैं. इस सब-4m क्रॉसओवर में कई अपडेट्स किए गए हैं.
इनमें ज़्यादा कलर ऑप्शन के साथ बदला हुआ एक्सटीरियर डिज़ाइन, नए फ़ीचर्स के साथ नया इंटीरियर और बेहतर सेफ़्टी फ़ीचर्स शामिल हैं. इन नए बदलावों के साथ, Hyundai का लक्ष्य Exter की लोकप्रियता को सब-4m सेगमेंट में फिर से बढ़ाना है, जो कि काफ़ी मुक़ाबले वाला सेगमेंट है. कंपनी नए मॉडल ईयर में Exter को और भी आकर्षक बनाना चाहती है. इस कार की बुकिंग शुरू कर दी गई है, जिसे 11,000 रुपये की अग्रिम राशि के साथ बुक किया जा सकता है.
2026 Hyundai Exter फेसलिफ्ट के डिजाइन
नई Hyundai Exter के डिजाइन की बात करें तो इसकी स्टाइलिंग के साथ पहले से कहीं ज़्यादा बोल्ड दिखाई देती है. इसमें एक चौड़ा फ्रंट फ़ेसिया और एक नया सेंटर गार्निश दिया गया है. सड़क पर अपनी मौजूदगी को और भी दमदार बनाने के लिए आगे और पीछे के बंपर में कुछ बदलाव किए गए हैं, जबकि इसके ब्लैक रेडिएटर ग्रिल को एक नया मेश पैटर्न दिया गया है.
हालांकि इसके लाइटिंग सिग्नेचर में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और Hyundai Exter नाम के बोल्ड अक्षर अब LED हेडलैंप्स वाले पतले काले ट्रिम में ऊपर की ओर लगाए गए हैं. इसके साइड प्रोफ़ाइल की बात करें तो यह काफ़ी हद तक पुराने मॉडल जैसा ही है, लेकिन कुछ अहम बदलावों की वजह से यह ज़्यादा स्पोर्टी दिखता है.
अपडेटेड Hyundai Exter में नए 15-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स लगाए गए हैं. ये व्हील्स उभरे हुए व्हील आर्च में लगाए गए हैं, जिन पर ज़्यादा दमदार क्लैडिंग की गई है, और इससे इस क्रॉसओवर को एक ज़्यादा मज़बूत और रफ़ लुक मिलता है. इसके पूरे लुक को ब्रिज-टाइप रूफ़ रेल्स से और भी बेहतर बनाया गया है, और इसमें एक नया विंग-टाइप रूफ़ स्पॉइलर भी दिया गया है.
वहीं रियर प्रोफाइल पर नजर डालें तो, इसे एक नया टेलगेट और C-पिलर गार्निश दिया गया है, ताकि इसका लुक हमेशा ताज़ा बना रहे. नए फेसलिफ्ट वर्जन में कलर पैलेट में दो नई स्कीमें और जोड़ी गई हैं, इनमें गोल्डन ब्रॉन्ज़ और टाइटेनियम ब्लैक मैट कलर शामिल हैं.
2026 Hyundai Exter फेसलिफ्ट का इंटीरियर
कार के अंदर चलें तो यहां इसका ओवरऑल लेआउट पहले जैसा ही रखा गया है, वहीं 2026 Hyundai Exter का केबिन ज़्यादा अपमार्केट हो गया है और इस सेगमेंट के बदलते स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है. इसके इंटीरियर में एक नई डुअल-टोन नेवी और ग्रे थीम का इस्तेमाल किया गया है, और इसके लेयर्ड डैशबोर्ड को एक नया 3D कार्बन पैटर्न फ़िनिश दिया गया है, जो इसे Grand i10 Aura जैसी दूसरी गाड़ियों से अलग बनाता है.
कार में ड्राइवर को एक ज़्यादा स्पोर्टी D-कट स्टीयरिंग व्हील, एक फोल्डिंग आर्मरेस्ट, और साथ ही प्रीमियम लुक के लिए नए मेटल पैडल का इस्तेमाल किया गया है. लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि Hyundai ने 2026 Exter फेसलिफ्ट लाइनअप के सभी वेरिएंट्स में ड्राइवर सीट की ऊंचाई एडजस्ट करने और पीछे के एडजस्टेबल हेडरेस्ट जैसी सुविधाओं को स्टैंडर्ड बना दिया है.
2026 Hyundai Exter फेसलिफ्ट के फीचर्स
फीचर्स के मामले में, इसमें और भी बहुत कुछ दिया गया है, इसमें अपनी कैटेगरी का पहला डैशकैम दिया गया है, जो चलते-फिरते समय आपको ज़्यादा सुरक्षित महसूस कराता है. इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और डिजिटल क्लस्टर को पिछले मॉडल से ही लिया गया है, और इस कार में Apple CarPlay और Android Auto के साथ वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा भी है.
वहीं, कार में पीछे बैठने वालों के लिए Type-C USB चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं, जबकि यूज़र्स को Bluelink कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी की और भी ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं.
2026 Hyundai Exter फेसलिफ्ट के सेफ्टी फीचर्स
Hyundai Motors का दावा है कि नई Exter में 45 से ज़्यादा एडवांस्ड सेफ़्टी फ़ीचर्स दिए गए हैं, जिनमें पूरी रेंज में 30 स्टैंडर्ड फ़ीचर्स शामिल हैं. अब सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स दिए जा रहे हैं, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल-स्टार्ट असिस्ट भी दिया गया है.
2026 Hyundai Exter फेसलिफ्ट का पावरट्रेन
नई 2026 Hyundai Exter फेसलिफ्ट के पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और इसमें 1.2-लीटर Kappa, चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन का ही इस्तेमाल किया गया है, जो मैनुअल गियरबॉक्स या पैडल शिफ्टर्स वाले AMT के साथ आता है.
यह इंजन 82 bhp की पावर और 114 Nm का टॉर्क देता है. डुअल-सिलेंडर CNG वेरिएंट भी उपलब्ध कराए जाएंगे और 225 लीटर के कार्गो स्पेस को बनाए रखने के लिए इनमें स्टैंडर्ड तौर पर गाड़ी के नीचे एक स्पेयर टायर भी दिया जाएगा.