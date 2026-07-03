BaaS विकल्प के साथ पेश हुई Hyundai Creta Electric, कीमत में आई भारी गिरावट
Hyundai Motor ने अपनी Hyundai Creta Electric के लिए एक नया 'बैटरी-एज़-अ-सर्विस' (BaaS) ओनरशिप मॉडल पेश किया है.
Published : July 3, 2026 at 12:39 PM IST
हैदराबाद: Hyundai Motor India ने अपनी Hyundai Creta Electric के लिए एक नया 'बैटरी-एज़-अ-सर्विस' (BaaS) ओनरशिप मॉडल पेश किया है. इससे उनकी इलेक्ट्रिक SUV खरीदारों के लिए ज़्यादा किफायती हो गई है. इस नए ओनरशिप ऑप्शन के साथ, Hyundai Creta Electric की शुरुआती कीमत अब 10.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है. वहीं बैटरी को सब्सक्रिप्शन प्लान के ज़रिए अलग से पेश किया जा रहा है.
कंपनी के इस नए मॉडल के तहत, ग्राहक बैटरी के लिए अलग से फाइनेंसिंग करा सकते हैं. Hyundai का दावा है कि बैटरी की EMI लागत 3.9 रुपये प्रति किलोमीटर से शुरू होती है. कंपनी का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य EV की शुरुआती खरीद लागत को कम करना है, जो इलेक्ट्रिक कार खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है.
सुविधा के लिए नए फ़ीचर हुए पेश
BaaS मॉडल को पेश करने के साथ-साथ, Hyundai ने Creta Electric में कुछ नए फ़ीचर्स भी जोड़े हैं. अब इस इलेक्ट्रिक SUV के सभी वेरिएंट्स में इंटीग्रेटेड साइड फ़ुट-स्टेप दिया गया है, जिससे गाड़ी में चढ़ने-उतरने में काफी आसानी होगी और इसका SUV वाला लुक भी और बेहतर होगा.
इसके साथ ही कंपनी ने ग्राहकों के फ़ीडबैक को ध्यान में रखते हुए, होम चार्जर (HC) वेरिएंट्स में भी बदलाव किए हैं और पुराने सेटअप की जगह अब स्टैंडर्ड तौर पर 7.4 kW का वॉल बॉक्स चार्जर दिया जा रहा है.
बैटरी, रेंज और परफ़ॉर्मेंस
Hyundai Creta Electric में मिलने वाले बैटरी विकल्पों की बात करें तो इसमें दो बैटरी पैक ऑप्शन दिए जाते हैं. संभावित ग्राहक 42 kWh बैटरी और बड़ी 51.4 kWh के बैटरी पैक में से चुन सकते हैं. इसका बड़ा बैटरी पैक एक बार चार्ज करने पर 510 km तक की ARAI-सर्टिफाइड ड्राइविंग रेंज देता है.
इसके अलावा, यह SUV DC फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे सही चार्जिंग कंडिशन में बैटरी 39 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती है. लॉन्ग-रेंज वेरिएंट 0 से 100 kmph की रफ़्तार 7.9 सेकंड में पकड़ सकता है.
Hyundai Creta Electric के फीचर्स
Creta Electric में कंपनी कई बेहतरीन फीचर्स देती है. इन फीचर्स में व्हीकल-टू-लोड (V2L) फ़ंक्शनैलिटी, हुंडई स्मार्टसेंस लेवल 2 ADAS, सिंगल पेडल ड्राइव (i-Pedal), डिजिटल की सपोर्ट, एक्टिव एयर फ़्लैप्स और आठ साल/1.6 लाख km की बैटरी वारंटी शामिल है.