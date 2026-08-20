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सितंबर 2026 से महंगी हो जाएंगी Hyundai की कारें, जानें कितनी होगी बढ़ोतरी

Hyundai Motor ने जानकारी दी है कि कंपनी सितंबर 2026 से अपनी कारों की कीमत में बढ़ोतरी करने वाली है.

Hyundai Creta Electric
Hyundai Creta Electric (फोटो - Hyundai Motor India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2026 at 4:02 PM IST

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हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor ने जानकारी दी है कि कंपनी सितंबर 2026 से भारत में अपनी पैसेंजर कारों की कीमतों में इजाफा करने वाली है. ध्यान देने वाली बात यह है कि साल 2026 में देश में Hyundai की पैसेंजर कारों की कीमतों में यह तीसरी बढ़ोतरी होगी.

इससे पहले, दक्षिण कोरिया की इस बड़ी कार निर्माता कंपनी ने जनवरी 2026 में भारत में अपने सभी पैसेंजर वाहनों (PV) की कीमतें बढ़ाई थीं, जब कीमतों में लगभग 0.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी. इसके बाद जून 2026 में, कंपनी के कुछ खास मॉडलों और वेरिएंट्स की कीमतें 12,800 रुपये तक बढ़ गई थीं.

अब, इस तीसरे कदम के तहत कंपनी की कारों की कीमतों में 1 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की जाएगी, जिसका असर कंपनी की सभी गाड़ियों पर पड़ेगा. ध्यान देने वाली बात यह है कि Hyundai Motor ने अपनी पैसेंजर कारों की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका सटीक आंकड़ा नहीं बताया है.

हालांकि, कार बनाने वाली कंपनी ने बताया है कि कीमत में बढ़ोतरी कितनी होगी, यह मॉडल और वैरिएंट पर निर्भर करेगा. एक रेगुलेटरी फाइलिंग में Hyundai India ने कहा है कि कीमतों में यह बढ़ोतरी कई वजहों से ज़रूरी हो गई है, जिनमें इनपुट और कमोडिटी की बढ़ती लागत, ज़्यादा ऑपरेशनल खर्च और लगातार बनी हुई जियोपॉलिटिकल और मैक्रो-इकोनॉमिक अनिश्चितताएं शामिल हैं.

कंपनी ने फाइलिंग में आगे कहा कि, "कंपनी लागत को कम करने और बढ़ी हुई लागत का बोझ खुद उठाने की हर संभव कोशिश कर रही है, ताकि ग्राहकों पर इसका असर कम से कम पड़े. हालांकि, लागत का दबाव लगातार बना हुआ है, इसलिए इस मामूली बढ़ोतरी के ज़रिए बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालना ज़रूरी हो गया है."

कीमतों में 1 प्रतिशत की इस बढ़ोतरी से कंपनी के एंट्री-लेवल मॉडल और वेरिएंट पर कम असर पड़ने की उम्मीद है. हालांकि, कंपनी के लाइनअप में टॉप-एंड ट्रिम्स और महंगे मॉडलों की कीमतों में ज़्यादा बढ़ोतरी होगी.

दिलचस्प बात यह है कि कीमतों में यह बढ़ोतरी त्योहारों के मौसम से ठीक पहले लागू की जाएगी. आम तौर पर, यह समय ऑटो इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसी दौरान सबसे ज़्यादा बिक्री होती है. अब यह देखना होगा कि त्योहारों के मौसम में हुंडई के इस कदम का कंपनी की कारों की बुकिंग और बिक्री पर क्या असर पड़ता है.

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