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सितंबर 2026 से महंगी हो जाएंगी Hyundai की कारें, जानें कितनी होगी बढ़ोतरी

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor ने जानकारी दी है कि कंपनी सितंबर 2026 से भारत में अपनी पैसेंजर कारों की कीमतों में इजाफा करने वाली है. ध्यान देने वाली बात यह है कि साल 2026 में देश में Hyundai की पैसेंजर कारों की कीमतों में यह तीसरी बढ़ोतरी होगी.

इससे पहले, दक्षिण कोरिया की इस बड़ी कार निर्माता कंपनी ने जनवरी 2026 में भारत में अपने सभी पैसेंजर वाहनों (PV) की कीमतें बढ़ाई थीं, जब कीमतों में लगभग 0.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी. इसके बाद जून 2026 में, कंपनी के कुछ खास मॉडलों और वेरिएंट्स की कीमतें 12,800 रुपये तक बढ़ गई थीं.

अब, इस तीसरे कदम के तहत कंपनी की कारों की कीमतों में 1 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की जाएगी, जिसका असर कंपनी की सभी गाड़ियों पर पड़ेगा. ध्यान देने वाली बात यह है कि Hyundai Motor ने अपनी पैसेंजर कारों की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका सटीक आंकड़ा नहीं बताया है.

हालांकि, कार बनाने वाली कंपनी ने बताया है कि कीमत में बढ़ोतरी कितनी होगी, यह मॉडल और वैरिएंट पर निर्भर करेगा. एक रेगुलेटरी फाइलिंग में Hyundai India ने कहा है कि कीमतों में यह बढ़ोतरी कई वजहों से ज़रूरी हो गई है, जिनमें इनपुट और कमोडिटी की बढ़ती लागत, ज़्यादा ऑपरेशनल खर्च और लगातार बनी हुई जियोपॉलिटिकल और मैक्रो-इकोनॉमिक अनिश्चितताएं शामिल हैं.