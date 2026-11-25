8,000 रुपये तक महंगी हो जाएंगी Hyundai की कारें, 1 दिसंबर से लागू होगी बढ़ोतरी
Hyundai Motor India ने अपनी कारों की कीमतों में इजाफा करने की घोषणा की है. बढ़ी हुई कीमतें 1 दिसंबर से लागू की जाएंगी.
Published : November 25, 2026 at 5:17 PM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor India ने जानकारी दी है कि कंपनी 1 दिसंबर 2026 से भारत में अपनी पैसेंजर कारों की कीमतों में बढ़ोतरी करने वाली है. दक्षिण कोरियाई कार निर्माता कंपनी ने इस बढ़ोतरी का कारण 'इनपुट कॉस्ट' में लगातार हो रही बढ़ोतरी को बताया है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि त्योहारी सीजन के बाद अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ाने की घोषणा करने वाली Hyundai Motor अकेली ऑटो कंपनी नहीं है. इससे पहले Maruti Suzuki, Tata Motors और लग्जरी ब्रांड Audi ने भी अपनी कारों की कीमतों इजाफा करने की घोषणा की है.
बता दें कि कारों की कीमत में होने वाली यह बढ़ोतरी ऐसे समय में की जा रही है, जब कंपनियां इनपुट लागत (उत्पादन लागत) के लगातार बढ़ते दबाव की कुछ भरपाई करने के लिए, अतिरिक्त बोझ का एक हिस्सा ग्राहकों पर डाल रही हैं.
कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर Hyundai Motor India ने कहा है कि इनपुट लागत में भारी बढ़ोतरी के चलते, आगामी 1 दिसंबर से वह अपने कुछ चुनिंदा कार मॉडलों और वेरिएंट्स की कीमतों में Rs 8,000 तक का इजाफा करेगी.
कार निर्माता ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कीमतों में बदलाव उसके वाहनों की रेंज के चुनिंदा मॉडलों और ट्रिम्स पर लागू किए जाएंगे, और कीमत में बढ़ोतरी की मात्रा अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग होगी. हालांकि, कंपनी ने यह जानकारी भी दी है कि कीमतों में बदलाव के बाद किस मॉडल और वेरिएंट की कीमत में कितनी बढ़ोतरी होगी.
कीमतों में यह नया बदलाव, मौजूदा कैलेंडर वर्ष में वाहन निर्माता कंपनी द्वारा पहले ही लागू की गई 1.4 प्रतिशत की मूल्य बढ़ोतरी के अतिरिक्त होगा. भारत में Hyundai की ओर से कीमतों में पिछली बढ़ोतरी सितंबर 2026 में हुई थी, जब कंपनी ने अपने पैसेंजर व्हीकल की कीमतों में 0.4 प्रतिशत का इजाफा किया था.
कच्चे माल की बढ़ती कीमतों का असर Hyundai की मुनाफे की क्षमता पर पड़ा है. इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में, कंपनी का EBITDA (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई) मार्जिन गिरकर 9.5 प्रतिशत रह गया, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह 13.9 प्रतिशत था.
पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के मुकाबले, इस साल की इसी तिमाही में कार निर्माता कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट भी सालाना आधार पर (YoY) लगभग 24 प्रतिशत घट गया है. कंपनी कीमतों में बढ़ोतरी के जरिए अपने मुनाफे को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है.