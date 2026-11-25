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8,000 रुपये तक महंगी हो जाएंगी Hyundai की कारें, 1 दिसंबर से लागू होगी बढ़ोतरी

Hyundai Grand i10 Nios ( फोटो - Hyundai Motor India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor India ने जानकारी दी है कि कंपनी 1 दिसंबर 2026 से भारत में अपनी पैसेंजर कारों की कीमतों में बढ़ोतरी करने वाली है. दक्षिण कोरियाई कार निर्माता कंपनी ने इस बढ़ोतरी का कारण 'इनपुट कॉस्ट' में लगातार हो रही बढ़ोतरी को बताया है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि त्योहारी सीजन के बाद अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ाने की घोषणा करने वाली Hyundai Motor अकेली ऑटो कंपनी नहीं है. इससे पहले Maruti Suzuki, Tata Motors और लग्जरी ब्रांड Audi ने भी अपनी कारों की कीमतों इजाफा करने की घोषणा की है.

बता दें कि कारों की कीमत में होने वाली यह बढ़ोतरी ऐसे समय में की जा रही है, जब कंपनियां इनपुट लागत (उत्पादन लागत) के लगातार बढ़ते दबाव की कुछ भरपाई करने के लिए, अतिरिक्त बोझ का एक हिस्सा ग्राहकों पर डाल रही हैं. Hyundai Bayon (फोटो - Hyundai Motor India) कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर Hyundai Motor India ने कहा है कि इनपुट लागत में भारी बढ़ोतरी के चलते, आगामी 1 दिसंबर से वह अपने कुछ चुनिंदा कार मॉडलों और वेरिएंट्स की कीमतों में Rs 8,000 तक का इजाफा करेगी.