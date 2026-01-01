ETV Bharat / technology

नए साल में Hyundai की कारों हुईं महंगी, Creta, i20 और Venue की कीमतें बढ़ी

Hyundai Motor India Ltd की कारों की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है. यह 1 जनवरी, 2026 से लागू हो गई है.

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson (फोटो - Hyundai Motor India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 1, 2026 at 2:40 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: कोरियन कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor की भारतीय डिवीजन Hyundai Motor India Ltd ने बुधवार, 31 दिसंबर को अपने सभी प्रोडक्ट्स की कीमतों में बदलाव की घोषणा की थी. कार बनाने वाली कंपनी ने अपने पूरे मॉडल लाइनअप में 0.6 प्रतिशत की औसत कीमत बढ़ोतरी की घोषणा की है, और यह 1 जनवरी, 2026 से लागू हो गई है.

Hyundai Motor India ने इस बढ़ोतरी का कारण बढ़ती इनपुट लागत, खासकर कीमती धातुओं और कमोडिटी की ऊंची कीमतों को बताया है. इस फैसले से कंपनी की पूरी मॉडल रेंज प्रभावित होगी, जिसमें एंट्री-लेवल हैचबैक से लेकर प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहन तक शामिल हैं.

एक रेगुलेटरी फाइलिंग में, Hyundai Motor ने कहा कि लागत के दबाव को कम करने के बड़े प्रयास के तहत यह बढ़ोतरी सभी मॉडलों पर लागू होगी. कार निर्माता कंपनी ने कहा, "हालांकि कंपनी लगातार लागत को कम करने और अपने ग्राहकों पर इसके असर को कम करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा इस मामूली कीमत बढ़ोतरी के ज़रिए बाज़ार पर डालना पड़ रहा है."

खरीदारों को भुगतना होगा खामियाजा
Hyundai Motor India ने कहा कि कंपनी ने इंटरनल एफिशिएंसी के ज़रिए लागत में बढ़ोतरी के कुछ हिस्से को कम करने की कोशिश की है, लेकिन कच्चे माल की कीमतों पर लगातार दबाव के कारण ग्राहकों पर थोड़ा बोझ डालना ज़रूरी हो गया है.

Hyundai का यह फैसला नए साल से पहले दूसरी ऑटो कंपनियों की इसी तरह की घोषणाओं के बाद आया है. गौरतलब है कि Renault India ने भी घोषणा की है कि वह अपनी पूरी रेंज में कीमतों में 2 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करेगी.

वहीं दूसरी ओर, Mercedes-Benz India भी इसी तरह कीमतों में बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है. इसके अलावा, JSW MG Motor India और Nissan India ने भी जनवरी से इनपुट और लॉजिस्टिक्स खर्च बढ़ने के कारण कीमतों में लगभग 2-3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का संकेत दिया है.

भारत में Hyundai का लाइनअप
भारत में Hyundai की मौजूदा लाइनअप में Hyundai Grand i10 Nios, i20, Aura, Venue, Creta, Alcazar, Verna, Tucson और Hyundai IONIQ 5 इलेक्ट्रिक SUV जैसे पॉपुलर मॉडल शामिल हैं. मौजूदा समय में Hyundai की कारों की कीमतें 5.47 लाख रुपये से लेकर 47 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से ज़्यादा तक हैं.

हाल ही में, इस कोरियन कार बनाने वाली कंपनी ने अपनी SUV, Hyundai Creta के लिए एक बड़ा माइलस्टोन भी अनाउंस किया है, जिसके साल 2025 में 2 लाख से ज़्यादा यूनिट्स बिके हैं. यह आंकड़ा भारत में हुंडई के लिए अब तक की सबसे ज़्यादा सालाना बिक्री है.

