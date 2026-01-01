ETV Bharat / technology

नए साल में Hyundai की कारों हुईं महंगी, Creta, i20 और Venue की कीमतें बढ़ी

Hyundai Tucson ( फोटो - Hyundai Motor India )

हैदराबाद: कोरियन कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor की भारतीय डिवीजन Hyundai Motor India Ltd ने बुधवार, 31 दिसंबर को अपने सभी प्रोडक्ट्स की कीमतों में बदलाव की घोषणा की थी. कार बनाने वाली कंपनी ने अपने पूरे मॉडल लाइनअप में 0.6 प्रतिशत की औसत कीमत बढ़ोतरी की घोषणा की है, और यह 1 जनवरी, 2026 से लागू हो गई है. Hyundai Motor India ने इस बढ़ोतरी का कारण बढ़ती इनपुट लागत, खासकर कीमती धातुओं और कमोडिटी की ऊंची कीमतों को बताया है. इस फैसले से कंपनी की पूरी मॉडल रेंज प्रभावित होगी, जिसमें एंट्री-लेवल हैचबैक से लेकर प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहन तक शामिल हैं. एक रेगुलेटरी फाइलिंग में, Hyundai Motor ने कहा कि लागत के दबाव को कम करने के बड़े प्रयास के तहत यह बढ़ोतरी सभी मॉडलों पर लागू होगी. कार निर्माता कंपनी ने कहा, "हालांकि कंपनी लगातार लागत को कम करने और अपने ग्राहकों पर इसके असर को कम करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा इस मामूली कीमत बढ़ोतरी के ज़रिए बाज़ार पर डालना पड़ रहा है." खरीदारों को भुगतना होगा खामियाजा

Hyundai Motor India ने कहा कि कंपनी ने इंटरनल एफिशिएंसी के ज़रिए लागत में बढ़ोतरी के कुछ हिस्से को कम करने की कोशिश की है, लेकिन कच्चे माल की कीमतों पर लगातार दबाव के कारण ग्राहकों पर थोड़ा बोझ डालना ज़रूरी हो गया है.