इस त्योहारी सीजन लॉन्च की जाएगी Hyundai Bayon एसयूवी, जानें कैसा होगा डिजाइन
Hyundai Motor ने अपनी नई Hyundai Bayon एसयूवी की भारत में लॉन्च की पुष्टि की है. इसे त्योहारी सीजन में उतारा जा सकता है.
Published : September 15, 2026 at 10:36 AM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor India ने अपने सबसे नए मॉडल के बारे में पहली ऑफिशियल जानकारी दी है. कंपनी ने पुष्टि की है कि उसकी आने वाली SUV का नाम Hyundai Bayon होने वाला है.
ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्रेंच बास्क देश के बेयोन शहर के नाम पर कंपनी ने इस एसयूवी का नाम रखा है. Hyundai के प्रेस स्टेटमेंट के मुताबिक, "यह कार हुंडई की ग्लोबल डिज़ाइन फिलॉसफी को प्रदर्शित करेगी, जिसके साथ ही यह एक नई SUV की शुरुआत होगी, जो बदलते भारत के लिए बनाई गई है, जिसमें जोश और एडवेंचर की नई भावना है."
ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के लिए Hyundai Bayon अपने ग्लोबल नाम से काफी अलग होगी, जो असल में Hyundai i20 हैचबैक पर आधारित एक क्रॉसओवर है. ग्लोबल Hyundai Bayon के मुकाबले, भारत के लिए Bayon कहीं ज़्यादा सीधी और SUV जैसी होने वाली है, और इस बात की पुष्टि कई स्पाई शॉट्स से हुई है.
इस SUV में आजकल की कई Hyundai SUVs की तरह स्प्लिट-हेडलाइट सेटअप दिया जाएगा, जिसमें मेन हेडलाइट्स के ऊपर पतले LED DRLs लगाए जाएंगे. थोड़ा ढका हुआ बंपर हॉरिजॉन्टल ग्रिल एलिमेंट्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स (ADAS) को इनेबल करने के लिए एक रडार मॉड्यूल भी इस्तेमाल किया जाएगा.
हाल में सामने आई टेस्टिंग की तस्वीरों से Hyundai Bayon के इंटीरियर की भी काफी साफ झलक दिखाई देती है. इसके केबिन का डिज़ाइन नए हुंडई मॉडल्स जैसा है, जिसमें सफेद और ग्रे टोन का कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला है.
कार के स्टीयरिंग व्हील में भी वही डुअल-टोन ट्रीटमेंट दिया जाएगा और उम्मीद है कि इसमें इल्यूमिनेटेड मोर्स कोड में Hyundai का 'H' लोगो दिया जाएगा. इसमें एक डुअल-स्क्रीन सेटअप भी देखाई देता है, जिसमें 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्प्ले और 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन मिलने वाला है.
संभावना जताई जा रही है कि लॉन्च के समय Hyundai Bayon में नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं. Hyundai Bayon को फैक्ट्री-फिटेड CNG किट के साथ भी पेश किया जा सकता है, जिससे यह CNG के रूप में उपलब्ध Hyundai की अब तक की सबसे बड़ी कार बन जाएगी.
यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या Hyundai Bayon के लिए टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल ऑप्शन भी देती है. संभावना जताई जा रही है कि Hyundai Bayon की कीमत वेन्यू से ज़्यादा होने वाली है, जिसकी कीमत अभी 8 लाख रुपये से 15.83 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है.