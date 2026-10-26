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भारत में लॉन्च हुई नई Hyundai Bayon एसयूवी, मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स, कीमत 10 लाख से शुरू

नई Hyundai Bayon एसयूवी हुई लॉन्च ( फोटो - Hyundai Motor India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai ने भारतीय बाजार में अपनी नई Hyundai Bayon SUV को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस एसयूवी को 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है.

नई Hyundai Bayon लोकप्रिय Hyundai और Venue के बीच रखी जाएगी. कंपनी ने इसे 5-सीट वाले कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में उतारा है. इसका डिज़ाइन इस तरह तैयार किया गया है कि यह बाज़ार में कंपनी की स्थिति को और मज़बूत कर सके.

नई Hyundai Bayon का डिजाइन

इस एसयूवी के डिजाइन की बात करें तो नई Bayon कंपनी की लेटेस्ट डिज़ाइन फिलॉसिफी के साथ पेश की गई है. इस कार में लेयर्ड फेशिया, स्प्लिट हेडलैंप सेटअप और बॉडी पर शार्प कट्स व क्रीज़ दिए गए हैं. कुल मिलाकर, Hyundai Venue और Creta की तुलना में इस SUV का डिज़ाइन ज़्यादा शार्प और आकर्षक अंदाज़ वाला है. नई Hyundai Bayon एसयूवी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (फोटो - Hyundai Motor India) नई Hyundai Bayon का इंटीरियर

कार के केबिन पर नजर डालें तो इसके अंदर कंपनी के कुछ जाने-पहचाने फीचर्स दिए गए हैं. इन फीचर्स में डैशबोर्ड के ऊपर लगा कर्व्ड डिस्प्ले शामिल है, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टॉप मॉडल में सेंट्रल टचस्क्रीन दी गई है. कार के डैशबोर्ड का डिज़ाइन विदेशों में पेश की जाने वाली नई Hyundai i20 से काफी मिलता-जुलता है. इसमें सेंटर कंसोल का लेआउट भी शामिल है, जिसमें टच-सेंसिटिव एयर-कंडीशनिंग कंट्रोल्स के दोनों तरफ वर्टिकल (खड़े) एयर-कंडीशनिंग वेंट्स दिए गए हैं.