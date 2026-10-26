भारत में लॉन्च हुई नई Hyundai Bayon एसयूवी, मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स, कीमत 10 लाख से शुरू
Hyundai ने भारतीय बाजार में अपनी नई Hyundai Bayon SUV को लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : October 26, 2026 at 1:57 PM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai ने भारतीय बाजार में अपनी नई Hyundai Bayon SUV को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस एसयूवी को 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है.
नई Hyundai Bayon लोकप्रिय Hyundai और Venue के बीच रखी जाएगी. कंपनी ने इसे 5-सीट वाले कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में उतारा है. इसका डिज़ाइन इस तरह तैयार किया गया है कि यह बाज़ार में कंपनी की स्थिति को और मज़बूत कर सके.
नई Hyundai Bayon का डिजाइन
इस एसयूवी के डिजाइन की बात करें तो नई Bayon कंपनी की लेटेस्ट डिज़ाइन फिलॉसिफी के साथ पेश की गई है. इस कार में लेयर्ड फेशिया, स्प्लिट हेडलैंप सेटअप और बॉडी पर शार्प कट्स व क्रीज़ दिए गए हैं. कुल मिलाकर, Hyundai Venue और Creta की तुलना में इस SUV का डिज़ाइन ज़्यादा शार्प और आकर्षक अंदाज़ वाला है.
नई Hyundai Bayon का इंटीरियर
कार के केबिन पर नजर डालें तो इसके अंदर कंपनी के कुछ जाने-पहचाने फीचर्स दिए गए हैं. इन फीचर्स में डैशबोर्ड के ऊपर लगा कर्व्ड डिस्प्ले शामिल है, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टॉप मॉडल में सेंट्रल टचस्क्रीन दी गई है.
कार के डैशबोर्ड का डिज़ाइन विदेशों में पेश की जाने वाली नई Hyundai i20 से काफी मिलता-जुलता है. इसमें सेंटर कंसोल का लेआउट भी शामिल है, जिसमें टच-सेंसिटिव एयर-कंडीशनिंग कंट्रोल्स के दोनों तरफ वर्टिकल (खड़े) एयर-कंडीशनिंग वेंट्स दिए गए हैं.
नई Hyundai Bayon के वेरिएंट्स और फीचर्स
नई Bayon में कंपनी ने नए वेरिएंट नेमिंग फॉर्मेट का पालन किया गया है. इस कार को कुल सात ट्रिम लेवल - HX2, HX3, HX3+, HX5, HX6, HX8 और HX10 में उतारा गया है.
फीचर्स की बात करें तो, कार के सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग, ESC, हिल स्टार्ट असिस्ट, स्टेबिलिटी कंट्रोल, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विंग मिरर और रियर AC वेंट दिए गए हैं.
इसके टॉप मॉडल्स में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें पैनोरमिक सनरूफ, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सेंट्रल टचस्क्रीन के लिए दो 12.3-इंच की स्क्रीन, पावर्ड ड्राइवर सीट्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360-डिग्री कैमरे, एम्बिएंट लाइटिंग और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं.
नई Hyundai Bayon का पावरट्रेन
नई Hyundai Bayon में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इसमें हुंडई का भरोसेमंद 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसका इस्तेमाल Hyundai Creta और Verna में भी किया जाता है. यह इंजन 114 bhp की पावर और 144 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इसके साथ स्टैंडर्ड तौर पर 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स जोड़ा गया है.
नई Bayon के HX5 ट्रिम और उसके बाद के ट्रिम्स में CVT का विकल्प मिलता है. कंपनी का कहना है कि CVT में एक खास 'डैश बूस्ट' मोड मिलता है, जो ज़रूरत पड़ने पर तेज़ी से ओवरटेक करने के लिए पूरी पावर प्रदान करता है. कंपनी का दावा है कि नई Hyundai Bayon CVT का माइलेज 18.6 kmpl है.