नई Hyundai Bayon एसयूवी का खुलासा, 26 अक्टूबर को होगी लॉन्च, बुकिंग हुई शुरू
Hyundai Motor ने अपनी नई Hyundai Bayon एसयूवी का खुलासा कर दिया है. इस एसयूवी को आगामी 26 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा.
Published : October 13, 2026 at 10:29 AM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor India आगामी 26 अक्टूबर, 2026 को अपनी नई एसयूवी Hyundai Bayon लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. कंपनी ने भारतीय खरीदारों को लुभाने के लिए इसमें टेक्नोलॉजी को मुख्य आधार बनाया जा रहा है.
कंपनी इस SUV को 'इंटेलिजेंट यूटिलिटी व्हीकल' (IUV) के तौर पर पेश कर रही है, जिसमें ऐसे फीचर्स दिए गए हैं, जो आम इंफोटेनमेंट और कनेक्टिविटी से कहीं आगे हैं.
इसके लॉन्च डेट के खुलासे के साथ ही Hyundai ने अपने आधिकारिक डीलरशिप और आधिकारिक वेबसाइट से बुकिंग लेना भी शुरू कर दिया है, और इस एसयूवी को 11,000 रुपये में बुक किया जा सकता है. कंपनी ने दावा किया है कि इस फेस्टिव सीज़न में ही इसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी. हालांकि, हुंडई ने अभी तक SUV की भारत में कीमत का खुलासा नहीं किया है.
नई Hyundai Bayon के इंजन विकल्प
कंपनी इस कार में टेक्नोलॉजी पर खास फोकस करने वाली है, लेकिन इसके बावजूद, नई Bayon में जाना-पहचाना पेट्रोल इंजन ही दिया जाएगा. इस कार में 1.5-लीटर, फोर-सिलेंडर MPi इंजन मिलने वाला है, जो लगभग 113 bhp की पावर और 144 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन के साथ छह-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और हुंडई के इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन (IVT) का विकल्प मिल सकता है.
Perplexity का वॉइस असिस्टेंट
नई Hyundai Bayon के सबसे खास फीचर्स की बात करें तो इसमें जेनरेटिव AI वॉइस असिस्टेंट मिलने वाला है, जो Hyundai Motor India की किसी कार में पहली बार पेश किया जा रहा है. यह सिस्टम Perplexity की इंटेलिजेंस और SoundHound AI की वॉइस टेक्नोलॉजी को एक साथ लाता है.
इसे सिर्फ़ तय कमांड तक सीमित रखने के बजाय, बातचीत वाले सवालों का जवाब देने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इस AI का इस्तेमाल करके लोग मौसम का हाल जान सकते हैं, यात्रा की योजना बना सकते हैं, रहने की जगह और रेस्टोरेंट ढूंढ सकते हैं, आस-पास शॉपिंग की जगहें खोज सकते हैं, या खेल से जुड़ी ताज़ा जानकारी और स्कोर जान सकते हैं.
इस SUV में 500 से ज़्यादा इन-बिल्ट वॉइस कमांड्स भी दिए गए हैं, जो बिना इंटरनेट कनेक्शन के काम करते हैं. कार में इंग्लिश, हिंदी, हिंग्लिश, तमिल, बंगाली और तेलुगु भाषाओं के फ़ंक्शन शामिल हैं, जिससे ड्राइवर बोलकर आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले फ़ीचर्स को ऑपरेट कर सकते हैं.
नई Hyundai Bayon का इंटीरियर
नई Hyundai Bayon के डैशबोर्ड में ड्राइविंग से जुड़ी जानकारी, नेविगेशन, एंटरटेनमेंट और गाड़ी के दूसरे फ़ंक्शंस के लिए दो कर्व्ड 12.3-इंच के डिस्प्ले दिए गए हैं. इसका NVIDIA-पावर्ड कनेक्टेड कार नेविगेशन कॉकपिट (ccNC) ऑनलाइन नेविगेशन, स्प्लिट-स्क्रीन व्यू और अक्सर इस्तेमाल होने वाले कंट्रोल्स के लिए शॉर्टकट्स की सुविधा देता है.
नई Hyundai Bayon के फीचर्स
Hyundai का Bluelink इस SUV में 70 से ज़्यादा कनेक्टेड फ़ीचर प्रदान करता है. इनमें रिमोट व्हीकल कंट्रोल, गाड़ी की स्थिति की जानकारी, लोकेशन सर्विस, नेविगेशन से जुड़े फ़ंक्शन, स्मार्टफ़ोन और स्मार्टवॉच कनेक्टिविटी, और सुरक्षा व संरक्षा से जुड़े फ़ीचर शामिल हैं. इस एसयूवी का इंटरफ़ेस 10 क्षेत्रीय भाषाओं और दो अंतरराष्ट्रीय भाषाओं को भी सपोर्ट करता है.
इस कार में 19 तक व्हीकल कंट्रोलर 'ओवर-द-एयर' सॉफ़्टवेयर अपडेट प्राप्त किए जा सकते हैं, जिससे कुछ सुधार और नए फ़ीचर दूर से ही उपलब्ध कराए जा सकते हैं. इससे सॉफ़्टवेयर से जुड़े कुछ अपडेट के लिए वर्कशॉप जाने की ज़रूरत कम हो सकती है.