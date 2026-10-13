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नई Hyundai Bayon एसयूवी का खुलासा, 26 अक्टूबर को होगी लॉन्च, बुकिंग हुई शुरू

नई Hyundai Bayon एसयूवी का खुलासा ( फोटो - Hyundai Motor India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor India आगामी 26 अक्टूबर, 2026 को अपनी नई एसयूवी Hyundai Bayon लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. कंपनी ने भारतीय खरीदारों को लुभाने के लिए इसमें टेक्नोलॉजी को मुख्य आधार बनाया जा रहा है.

कंपनी इस SUV को 'इंटेलिजेंट यूटिलिटी व्हीकल' (IUV) के तौर पर पेश कर रही है, जिसमें ऐसे फीचर्स दिए गए हैं, जो आम इंफोटेनमेंट और कनेक्टिविटी से कहीं आगे हैं.

इसके लॉन्च डेट के खुलासे के साथ ही Hyundai ने अपने आधिकारिक डीलरशिप और आधिकारिक वेबसाइट से बुकिंग लेना भी शुरू कर दिया है, और इस एसयूवी को 11,000 रुपये में बुक किया जा सकता है. कंपनी ने दावा किया है कि इस फेस्टिव सीज़न में ही इसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी. हालांकि, हुंडई ने अभी तक SUV की भारत में कीमत का खुलासा नहीं किया है. नई Hyundai Bayon के इंजन विकल्प

कंपनी इस कार में टेक्नोलॉजी पर खास फोकस करने वाली है, लेकिन इसके बावजूद, नई Bayon में जाना-पहचाना पेट्रोल इंजन ही दिया जाएगा. इस कार में 1.5-लीटर, फोर-सिलेंडर MPi इंजन मिलने वाला है, जो लगभग 113 bhp की पावर और 144 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन के साथ छह-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और हुंडई के इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन (IVT) का विकल्प मिल सकता है. Perplexity का वॉइस असिस्टेंट

नई Hyundai Bayon के सबसे खास फीचर्स की बात करें तो इसमें जेनरेटिव AI वॉइस असिस्टेंट मिलने वाला है, जो Hyundai Motor India की किसी कार में पहली बार पेश किया जा रहा है. यह सिस्टम Perplexity की इंटेलिजेंस और SoundHound AI की वॉइस टेक्नोलॉजी को एक साथ लाता है.