Prime SD और Prime HB के साथ Hyundai ने अपने कमर्शियल लाइनअप में किया इजाफा, जानें कीमत

Hyundai Motor ने अपने कमर्शियल व्हीकल लाइनअप में इजाफा करते हुए, Prime SD सेडान और Prime HB हैचबैक को लॉन्च किया है.

Hyundai Prime SD and Prime HB Launched
Hyundai Prime SD और Prime HB हुई लॉन्च (फोटो - Hyundai Motor India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 31, 2025 at 10:48 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor India ने अपने कमर्शियल व्हीकल लाइनअप में इजाफा करते हुए, अपनी Hyundai Aura और Grand i10 Nios के कमर्शियल फ्लीट वेरिएंट भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिए हैं. कंपनी ने इन मॉडलों को अलग प्राइम टैक्सी मॉडल के तौर पर पेश किया है. जहां Hyundai Aura के फ्लीट वेरिएंट को Prime SD के नाम से उतारा गया है, वहीं Grand i10 Nios के फ्लीट वेरिएंट को Prime HB नाम दिया गया है.

कंपनी ने जहां Prime SD के लिए 6.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत तय की है, वहीं Prime HB ​​के लिए ग्राहकों को 6 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) चुकाने होंगे. हालांकि ये कीमतें इनकी शुरुआती कीमतें हैं. कंपनी का कहना है कि Prime SD की कीमतें पूरे भारत में लागू हैं, जबकि Prime HB ​​की कीमतें सिर्फ कुछ चुनिंदा शहरों में ही मान्य हैं. नए प्राइम मॉडलों को हुंडई डीलरशिप पर 5,000 रुपये में बुक किया जा सकता है.

Hyundai Prime SD और Prime HB का डिजाइन
इनके डिजाइन की बात करें तो देखने में, ये मॉडल अपने नॉन-फ्लीट मॉडल के बेस ट्रिम्स जैसे ही दिखते हैं, जिनमें स्टील व्हील्स और हैलोजन हेडलाइट्स लगाई गई हैं. ये दोनों फ्लीट मार्केट मॉडल सफेद, सिल्वर या ब्लैक पेंट फिनिश में मिल सकते हैं.

Hyundai Prime SD और Prime HB का इंटीरियर
इनके इंटीरियर की बात करें तो, दोनों वेरिएंट में कुछ कम्फर्ट और सुविधा-केंद्रित फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे रियर AC वेंट, सेंट्रल लॉकिंग, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, पावर-एडजस्टेबल विंग मिरर, स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, स्पीकर, पावर विंडो और आगे की तरफ USB टाइप C फास्ट चार्ज पोर्ट मिलता है.

Prime SD सेडान में इसके अलावा एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट और रिमोट लॉकिंग भी मिलती है. ऑप्शनल एक्स्ट्रा फीचर्स में रिवर्स कैमरा और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले इंटीग्रेशन के साथ 9-इंच का टचस्क्रीन और चार SOS बटन वाला व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम भी मिलता है.

सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो, Hyundai Prime HB और Prime SD दोनों में छह एयरबैग, सभी यात्रियों के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट, एक रियर डिफॉगर और एक फैक्ट्री-फिटेड स्पीड गवर्नर मिलता है.

Hyundai Prime SD और Prime HB के पावरट्रेन
इंजन की बात करें तो, दोनों मॉडल में कंपनी का मौजूदा 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर Kappa इंजन मिलता है, जिसमें फैक्ट्री-फिटेड CNG किट का विकल्प भी मिलता है. कंपनी का दावा है कि CNG पर चलने पर Prime SD का माइलेज 28.40 km/kg और Prime HB ​​का माइलेज 27.32 km/kg है. इसके साथ तीन साल की वारंटी स्टैंडर्ड है, और ऑपरेटर्स को पांचवें साल तक या 1,80,000 km तक, जो भी पहले हो, एक्सटेंडेड वारंटी कवर भी दिया जाता है.

