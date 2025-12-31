ETV Bharat / technology

Prime SD और Prime HB के साथ Hyundai ने अपने कमर्शियल लाइनअप में किया इजाफा, जानें कीमत

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor India ने अपने कमर्शियल व्हीकल लाइनअप में इजाफा करते हुए, अपनी Hyundai Aura और Grand i10 Nios के कमर्शियल फ्लीट वेरिएंट भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिए हैं. कंपनी ने इन मॉडलों को अलग प्राइम टैक्सी मॉडल के तौर पर पेश किया है. जहां Hyundai Aura के फ्लीट वेरिएंट को Prime SD के नाम से उतारा गया है, वहीं Grand i10 Nios के फ्लीट वेरिएंट को Prime HB नाम दिया गया है.

कंपनी ने जहां Prime SD के लिए 6.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत तय की है, वहीं Prime HB ​​के लिए ग्राहकों को 6 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) चुकाने होंगे. हालांकि ये कीमतें इनकी शुरुआती कीमतें हैं. कंपनी का कहना है कि Prime SD की कीमतें पूरे भारत में लागू हैं, जबकि Prime HB ​​की कीमतें सिर्फ कुछ चुनिंदा शहरों में ही मान्य हैं. नए प्राइम मॉडलों को हुंडई डीलरशिप पर 5,000 रुपये में बुक किया जा सकता है.

Hyundai Prime SD और Prime HB का डिजाइन

इनके डिजाइन की बात करें तो देखने में, ये मॉडल अपने नॉन-फ्लीट मॉडल के बेस ट्रिम्स जैसे ही दिखते हैं, जिनमें स्टील व्हील्स और हैलोजन हेडलाइट्स लगाई गई हैं. ये दोनों फ्लीट मार्केट मॉडल सफेद, सिल्वर या ब्लैक पेंट फिनिश में मिल सकते हैं.

Hyundai Prime SD और Prime HB का इंटीरियर

इनके इंटीरियर की बात करें तो, दोनों वेरिएंट में कुछ कम्फर्ट और सुविधा-केंद्रित फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे रियर AC वेंट, सेंट्रल लॉकिंग, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, पावर-एडजस्टेबल विंग मिरर, स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, स्पीकर, पावर विंडो और आगे की तरफ USB टाइप C फास्ट चार्ज पोर्ट मिलता है.