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Hyundai और TVS ने E3W कॉन्सेप्ट के विकास और उत्पादन को दी हरी झंडी, मिलाया हाथ

इसके साथ ही TVS घरेलू बाज़ार की ज़रूरतों की अपनी समझ के आधार पर, सह-विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी. होसुर स्थित यह कंपनी भारत में मैन्युफ़ैक्चरिंग और बिक्री की भी जिम्मेदारी उठाएगी, और बाद के चरण में निर्यात के लिए भी इस प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल कर सकती है.

यह सहयोग Bharat Mobility Global Expo 2025 में एक प्रोटोटाइप के खुलासे के बाद हुआ है. इस समझौते के तहत जहां Hyundai व्हीकल के डिज़ाइन की ज़िम्मेदारी संभालेगी. वहीं दूसरी ओर TVS Motor अपने मौजूदा इलेक्ट्रिक प्लेटफ़ॉर्म और तीन-पहिया वाहनों के एक्सपीरिएंस का इस्तेमाल करेगी.

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor Company और घरेलू दोपहिया व तीन-पहिया वाहन निर्माता कंपनी TVS Motor Company ने भारतीय बाज़ार के लिए एक इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (E3W) पर काम करने के लिए एक संयुक्त विकास समझौते पर हस्ताक्षर किया है.

Hyundai Motor में कॉर्पोरेट रणनीति और योजना के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जूंगसन को ने कहा कि, "यह साझेदारी भारत के परिवहन इकोसिस्टम में स्थानीय रूप से प्रासंगिक मोबिलिटी समाधानों के माध्यम से अपनी भूमिका का विस्तार करने के कंपनी के व्यापक प्रयासों का एक हिस्सा है."

वहीं दूसरी ओर, TVS Motor के ग्रुप स्ट्रेटेजी प्रेसिडेंट, शरद मिश्रा ने कहा कि, "यह समझौता कंपनी की इलेक्ट्रिक वाहन क्षमताओं को और मज़बूत करता है और इसका मकसद ऐसे प्रोडक्ट बनाना है, जो भारत और दूसरे उभरते बाज़ारों, दोनों के लिए उपयुक्त हों."

दोनों कंपनियों ने कहा कि, "E3W को भारतीय परिचालन स्थितियों के अनुरूप विकसित किया जाएगा, जिसमें सड़कों की गुणवत्ता, जलवायु और शहरी उपयोग के तरीके शामिल हैं. पहले दिखाए गए कॉन्सेप्ट में ऐसी विशेषताएं शामिल थीं, जैसे कि एडजस्टेबल ग्राउंड क्लीयरेंस, उच्च तापमान के लिए बेहतर थर्मल मैनेजमेंट, और यात्रियों व सामान के उपयोग के लिए कॉन्फ़िगरेबल इंटीरियर शामिल है.

दोनों कंपनियां लागत कम करने, सप्लाई चेन की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने और बिक्री के बाद की सेवाओं को सहयोग देने के लिए, भारत के भीतर ही प्रमुख पुर्जों की सोर्सिंग और उनका निर्माण करने की योजना बना रही हैं. इस साझेदारी से बनने वाला पहला उत्पाद भारत में ही पेश किया जाएगा.