Hyundai और Kia कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए पार्ट्स आपूर्तिकर्ताओं से करेंगे साझेदारी

Hyundai Motor ( फोटो - IANS Photo )

सियोल: उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि Hyundai Motor और Kia, पूरे ऑटोमोटिव क्षेत्र से कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए एक संयुक्त अभियान में सरकार और 87 ऑटो पार्ट्स निर्माताओं के साथ हाथ मिलाएंगी. योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, व्यापार, उद्योग और संसाधन मंत्रालय के अनुसार, इस साझेदारी के तहत, दोनों प्रमुख वाहन निर्माता पहले सरकार के सहयोग से प्रथम श्रेणी के ऑटो पार्ट्स आपूर्तिकर्ताओं की उत्सर्जन कटौती सुविधाओं को बदलने में सहायता करेंगे. इसके बाद, मंत्रालय ने बताया कि प्रथम श्रेणी के आपूर्तिकर्ता द्वितीय श्रेणी के आपूर्तिकर्ताओं को अपना सहयोग प्रदान करेंगे, जिसका उद्देश्य पूरी ऑटोमोटिव आपूर्ति श्रृंखला में कार्बन कटौती का एक श्रृंखलाबद्ध प्रभाव पैदा करना है. मंत्रालय ने बताया कि सहयोग परियोजना का निर्माण कोरिया के मोटर वाहन उद्योग की उत्सर्जन में कमी लाने की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने में मदद करने के लिए किया गया है, क्योंकि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में उत्सर्जन संबंधी नियम बढ़ रहे हैं, जैसे कि वाहनों के लिए यूरोपीय संघ के कार्बन फुटप्रिंट नियम.