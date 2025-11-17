ETV Bharat / technology

Hyundai और Kia कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए पार्ट्स आपूर्तिकर्ताओं से करेंगे साझेदारी

दक्षिण कोरियाई व्यापार, उद्योग और संसाधन मंत्रालय ने बताया कि यह सहयोगात्मक परियोजना देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी.

Hyundai Motor
Hyundai Motor (फोटो - IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 17, 2025 at 2:06 PM IST

2 Min Read
सियोल: उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि Hyundai Motor और Kia, पूरे ऑटोमोटिव क्षेत्र से कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए एक संयुक्त अभियान में सरकार और 87 ऑटो पार्ट्स निर्माताओं के साथ हाथ मिलाएंगी.

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, व्यापार, उद्योग और संसाधन मंत्रालय के अनुसार, इस साझेदारी के तहत, दोनों प्रमुख वाहन निर्माता पहले सरकार के सहयोग से प्रथम श्रेणी के ऑटो पार्ट्स आपूर्तिकर्ताओं की उत्सर्जन कटौती सुविधाओं को बदलने में सहायता करेंगे.

इसके बाद, मंत्रालय ने बताया कि प्रथम श्रेणी के आपूर्तिकर्ता द्वितीय श्रेणी के आपूर्तिकर्ताओं को अपना सहयोग प्रदान करेंगे, जिसका उद्देश्य पूरी ऑटोमोटिव आपूर्ति श्रृंखला में कार्बन कटौती का एक श्रृंखलाबद्ध प्रभाव पैदा करना है.

मंत्रालय ने बताया कि सहयोग परियोजना का निर्माण कोरिया के मोटर वाहन उद्योग की उत्सर्जन में कमी लाने की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने में मदद करने के लिए किया गया है, क्योंकि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में उत्सर्जन संबंधी नियम बढ़ रहे हैं, जैसे कि वाहनों के लिए यूरोपीय संघ के कार्बन फुटप्रिंट नियम.

औद्योगिक नीति के प्रभारी मंत्रालय के अधिकारी पार्क डोंग-इल ने कहा कि, "आपूर्ति श्रृंखलाओं में कार्बन उत्सर्जन में कमी किसी एक कंपनी द्वारा अकेले हासिल नहीं की जा सकती. इसके लिए सरकार, बड़ी कंपनियों और छोटी व मध्यम आकार की कंपनियों के बीच सहयोग की आवश्यकता है."

उन्होंने आगे कहा कि, "हमें उम्मीद है कि यह आपूर्ति श्रृंखला कार्बन उत्सर्जन में कमी समझौता न केवल देश को 2035 के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा, बल्कि हमारे उद्योगों के हरित परिवर्तन को भी गति देगा और उन्हें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रतिस्पर्धा में बढ़त प्रदान करेगा."

दक्षिण कोरिया ने हाल ही में साल 2035 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 2018 के स्तर से 53-61 प्रतिशत की कमी लाने का अपना राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) लक्ष्य निर्धारित किया है.

मंत्रालय ने कहा कि वह इस वर्ष LG Electronics Inc., POSCO Group, LX Hausys Ltd. और LG Chem Ltd. के नेतृत्व में चार अलग-अलग औद्योगिक संघों के साथ उत्सर्जन में कमी साझेदारी पर पायलट कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रहा है, जिसका उद्देश्य 2026 तक विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे साझेदारी कार्यक्रमों का विस्तार करना है.

