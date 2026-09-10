Hyundai Alcazar, Creta और Creta Electric का नया Lounge Edition लॉन्च, जानें क्या हैं फीचर्स
Hyundai Motor ने Hyundai Creta, Alcazar और Creta Electric के लिए नया Lounge Edition को लॉन्च किया है. इनमें कुछ नए स्टाइलिंग एलिमेंट्स जुड़े हैं.
Published : September 10, 2026 at 5:35 PM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor India ने अपनी लोकप्रिय Hyundai Creta, Alcazar और Creta Electric के लिए नया Lounge Edition को लॉन्च किया है. इस एडिशन में मॉडल्स में कुछ स्टाइलिंग एलिमेंट्स और फीचर्स जोड़ने पर फोकस किया गया है, जो स्टैंडर्ड रेंज में अवेलेबल नहीं हैं.
कंपनी के तीनों मॉडल्स में, Hyundai Lounge Edition में 11.6-इंच का रियर सीट एंटरटेनमेंट (RSE) सिस्टम मिलता है, जो OTT कंटेंट, वीडियो स्ट्रीमिंग, इंटरैक्टिव गेमिंग, फोन मिररिंग और सर्टिफाइड ऐप स्टोर का एक्सेस प्रदान करता है. इसे मौजूदा Bose आठ-स्पीकर साउंड सिस्टम के साथ जोड़ा गया है, जिसमें एक फ्रंट सेंट्रल स्पीकर और सबवूफर शामिल है.
इसके अलावा, इन कारों के इंटीरियर में सिल्वर कलर के इंसर्ट, नया सीट डिज़ाइन पैटर्न और मून व्हाइट एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है. कारों के एक्सटीरियर में ब्लैक पेंटेड एलिमेंट और नया गोल्डन ब्रॉन्ज़ एक्सटीरियर कलर शामिल है.
Hyundai Creta Lounge Edition
|Creta Lounge Edition के वेरिएंट्स
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|1.5 MPi iVT King Lounge
|19.22 लाख रुपये
|1.5 MPi iVT King Lounge DT
|19.37 लाख रुपये
|1.5 CRDi AT King Lounge
|20.31 लाख रुपये
|1.5 CRDi AT King Lounge DT
|20.46 लाख रुपये
Creta Lounge Edition पेट्रोल और डीज़ल दोनों पावरट्रेन के साथ उपलब्ध है. इसमें ब्लैक-पेंटेड फ्रंट और रियर स्किड प्लेट्स, साइड-सिल गार्निश, रियर स्पॉइलर, रूफ रेल्स, C-पिलर गार्निश और ORVMs मिलते हैं. इस SUV में 18-इंच के मैट-ब्लैक अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं.
Hyundai Alcazar Lounge Edition
|Alcazar Lounge Edition के वेरिएंट्स
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|1.5 AT Signature 5S Lounge
|21.81 लाख रुपये
|1.5 AT Signature 5S Lounge DT
|21.96 लाख रुपये
नई Alcazar Lounge Edition इसके Singnature वेरिएंट पर आधारित है और 1.5-लीटर U2 CRDi डीज़ल ऑटोमैटिक पावरट्रेन के साथ उपलब्ध है. अपने स्टैंडर्ड Alcazar के विपरीत, Lounge Edition में एक खास पांच-सीट कॉन्फ़िगरेशन मिलता है.
इसमें वॉयस-इनेबल्ड स्मार्ट पैनोरमिक सनरूफ के साथ 11.6-इंच रियर-सीट एंटरटेनमेंट सिस्टम, लाउंज-स्पेसिफिक इंटीरियर, मून व्हाइट एम्बिएंट लाइटिंग और लाउंज-ब्रांडेड रियर हेडरेस्ट कुशन भी मिलता है. कार के एक्सटीरियर में ब्लैक-पेंटेड स्टाइलिंग एलिमेंट और 18-इंच के ब्लैक एलॉय व्हील शामिल किए गए हैं.
Hyundai Creta Electric Lounge Edition
|Creta Electric Lounge Edition के वेरिएंट्स
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|Excellence LR Lounge
|24.34 लाख रुपये
|Excellence LR Lounge DT
|24.49 लाख रुपये
|Excellence LR (HC) Lounge
|25.07 लाख रुपये
|Excellence LR (HC) Lounge
|25.22 लाख रुपये
नए Creta Electric Lounge Edition, होम चार्जर ऑप्शन के साथ एक्सीलेंस लॉन्ग रेंज वेरिएंट पर आधारित है. नए RSE सिस्टम और लाउंज-स्पेसिफिक इंटीरियर ट्रीटमेंट के साथ, इसमें डैशकैम और रियर वायरलेस चार्जर मिलता है.
कार के एक्सटीरियर अपडेट्स में ब्लैक-पेंटेड फ्रंट और रियर स्किड प्लेट्स, साइड-सिल गार्निश, रियर स्पॉइलर, रूफ रेल्स, C-पिलर गार्निश और ORVMs शामिल हैं। इसमें 17-इंच के ब्लैक एयरो एलॉय व्हील्स हैं.