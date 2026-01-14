हैदराबाद के स्पेस स्टार्टअप्स को झटका, PSLV-C62 मिशन फेल लेकिन हौसला बरकरार
PSLV-C62 मिशन फेल होने से निजी स्पेस स्टार्टअप्स को नुकसान हुआ, लेकिन कंपनियां रिकवरी और दोबारा लॉन्च की तैयारी में जुटी हैं.
Published : January 14, 2026 at 3:44 PM IST
हैदराबाद: हैदराबाद से लॉन्च हुए ISRO के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV-C62 की असफलता ने भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर में हलचल मचा दी है. इस रॉकेट के जरिए कुल 16 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाना था, जिनमें से 15 सैटेलाइट्स निजी कंपनियों के थे. यह मिशन फेल होने के कारण कई स्टार्टअप्स के बड़े सपने फिलहाल अधूरे रह गए.
इस मिशन से सबसे ज्यादा प्रभावित हैदराबाद की तीन स्पेस स्टार्टअप कंपनियां रहीं. इनमें Dhruva Space, TakeMe2Space और Eon Space Labs शामिल हैं. Dhruva Space के पांच डिप्लॉयर PSLV में लगाए गए थे, जिनके जरिए छह सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाना था. इनमें कंपनी का अपना Thyboult-3 CubeSat, CGUSat-1, DSAT-1, Lachit-1, नेपाल का Munal सैटेलाइट और Sanskar Sat शामिल थे. इसके अलावा TakeMe2Space का MOI-1 सैटेलाइट भी इसी मिशन का हिस्सा था.
अब रिकवरी पर फोकस
Dhruva Space के सीईओ और को-फाउंडर संजय नेक्कंती ने कहा कि फिलहाल कंपनी का पूरा फोकस रिकवरी पर है. उनके मुताबिक अंतरिक्ष सेक्टर बेहद मुश्किल होता है और ऐसे मिशनों में चुनौतियां आना आम बात है. उन्होंने भरोसा जताया कि भारतीय प्राइवेट स्पेस कंपनियां मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही हैं और इस झटके से जल्दी उबर सकती हैं. उन्होंने यह भी कहा कि ध्रूवा स्पेस ने ISRO की तकनीक के साथ-साथ अपनी खुद की तकनीकी क्षमताएं भी विकसित कर ली हैं.
TakeMe2Space का MOI-1 सैटेलाइट खास तौर पर चर्चा में था. इसे दुनिया का पहला स्पेस साइबर कैफे या स्पेस डेटा सेंटर कहा जा रहा था. करीब 14 किलो वजन वाला यह सैटेलाइट Nvidia GPU से लैस था और इसका मकसद अंतरिक्ष में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इमेज एनालिसिस करना था. इसमें Eon Space Labs द्वारा तैयार किया गया Mira नाम का एक छोटा स्पेस टेलीस्कोप भी लगाया गया था.
हालांकि सैटेलाइट्स ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन कंपनियों का कहना है कि उनके पास इन्हें दोबारा बनाने और लॉन्च करने की पूरी टेक्नोलॉजी मौजूद है. इसमें सबसे बड़ी चिंता अब नए रॉकेट स्लॉट को लेकर है. अगर 3 से 6 महीनों में नया लॉन्च स्लॉट मिल जाता है, तो ये स्टार्टअप्स फिर से अंतरिक्ष में अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं.